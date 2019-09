„Avem proiecte prin care ne-am propus să-i convingem pe cât mai mulţi români să revină în România. (...) De multe ori venim şi vă spunem să veniţi acasă şi vă spunem cu multă sinceritate. Ne-am dori ca românii să vină acasă într-un număr cât mai mare, dar ca prim-ministru ştiu că trebuie să creăm condiţiile pentru ca dumneavoastră să veniţi acasă. Trebuie să creăm condiţiile astfel încât dumneavoastră să beneficiaţi de oportunităţi egale cu cele pe care le aveţi în ţările gazdă. Vă asigur că vom fi neobosiţi şi foarte implicaţi pentru a face acest lucru. Pentru noi reprezentaţui românii care au aceleaşi trăiri şi iubesc această ţară”, a declarat Viorica Dăncilă, la Forumul Românilor de Pretutindeni.

Premierul a amintit câteva dintre măsurile, proiectele şi programele luate de Guvern pentru readucerea românilor în ţară.

„Desigur, creşterea economică şi majorarea consistentă a salariilor sunt argumente solide. Acestora se adaugă o serie de programe prin care românii sunt încurajaţi să revină în ţară pentru a-şi dezvolta propriile afaceri. (...) Ştiu că oriunde sunteţi în lume, că oriunde vă aflaţi aveţi în suflet tricolorul românesc.Aş dori să subliniez Programul Diaspora Start-up, finanţat din fonduri europene şi Programul Start-UP Nation finanţat prin fonduri guvernamentale, care oferă oportunităţi de întoarcere în ţară şi de valorificare a abilităţilor profesionale şi antreprenoriale. Pe lângă cursurile de formare antreprenorială, românii din străinătate care doresc să-şi deschidă în România propria afacere pot accesa fonduri de până la 40.000 de euro pentru fiecare proiect”, a subliniat Dăncilă.

Un alt proiect amintit de Viorica Dăncilă vizează bursele elevilor români din Ucraina.

„Acest Forum este un bun prilej să discutăm despre proiecte şi iniţiative care să-i păstreze conectaţi cu ţara pe românii din afara graniţelor şi chiar să-i determine să revină acasă. Mă refer la proiecte pe care Guvernul României le finanţează pentru păstrarea, promovarea şi afirmarea identităţii româneşti în ţările şi comunităţile unde dumneavoastră v-aţi stabilit. Un rol important îl au programele prin care susţinem educaţia în limba maternă a copiilor etnicilor români din regiunile istorice. Programul de burse pe care l-am dezvoltat pentru elevii etnici români din Ucraina este un model de bune practici.

Cunoaşterea culturii şi civilizaţiei româneşti de către copiii şi tinerii care trăiesc în afara graniţelor este esenţială”, a adăugat premierul.

Şeful Executivului a amintit, totodată, despre campania „Informare acasă, siguranţă în lume”

„Pe lângă proiectele culturale desfăşurate în comunităţile de români din străinătate, am continuat şi dezvoltat Programul taberelor ARC pentru a da posibilitatea cât mai multor copii şi tineri români care trăiesc în afara graniţelor să revină în România şi să cunoască ţara părinţilor şi bunicilor lor. Promovarea şi respectarea drepturilor românilor de pretutindeni sunt permanent în atenţia Guvernului. În acest sens, anul 2019 reprezintă al doilea an în care campania naţională -Informare acasă, siguranţă în lume- a ajuns în toate judeţele ţării dar şi în toate comunităţile în care dumneavoastră aţi ales să trăiţi. Am făcut demersuri pentru simplificarea şi reducerea birocraţiei şi am eliminat taxele consulare pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni, şi vom continua să îmbunătăţim serviciille consulare, de aceea dialogul cu dumneavoastră este foare important”, a mai spus Dăncilă.

De asemenea, un alt subiect abordat de premier a vizat alegerile prezidenţiale.

„Împreună cu Parlamentul şi cu celelalte instituţii publice responsabile, am început pregătirea organizării şi desfăşurării scrutinului electoral din această toamnă pentru alegerea preşedintelui României.La nivelul Guvernului am adoptat un set de măsuri pentru o cât mai bună organizare a procesului electoral. După cum ştiţi, pentru românii din diaspora, votul va dura trei zile şi va fi organizat atât în secţii de votare, cât şi prin corespondenţă. Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Românilor de Pretutindeni derulează o campanie de informare pentru ca românii din afara graniţelor să cunoască toate detaliile legate de procesul electoral. Am cerut conducerii Autorităţii Electorale Permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul Electoral, astfel încât să crească numărul cetăţenilor care pot vota prin corespondenţă”, a precizat şeful Executivului.

Viorica Dăncilă a participat, joi, la deschiderea Forumului Românilor de Pretutindeni.