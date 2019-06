21:17 Procurorul care a intervenit la preluarea fetiţei din Mehedinţi: Nu am tras de copil

Procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, spune că nu a tras de copil în timpul intervenţiei şi că a încercat să o ia în braţe. Piţurcă spune că fetiţa este acum bine.

Procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a spus, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu a tras de fetiţa de 8 ani în timpul intervenţiei.

„Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Piţurcă.

Ea a declarat că femeia din Baia de Aramă, la care era fetiţa, a refuzat de două ori să o adopte.

„Acest copil a fost inclus în categoria copil greu adoptabil şi părinţii au refuzat de două ori să adopte fetiţa”, a mai spus procurorul, care a precizat că fetiţa se zbătea „pentru că i s-a inoculat că o iau în străinătate şi îi fac rău”.

Potrivit procurorului de caz, acţiunea de vineri a fost posibilă după ce în data de 24 mai Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi a depus o sesizare în care se arăta că asistentul maternal Ş.M. refuză să predea copilul părinţilor adoptatori.

„În acea plângere se arăta că asistentul maternal influenţa negativ copilul referitor la părinţii adoptivi şi pe perioada procesului de adopţie dânsa chiar a fost sancţionată de cei de la Protecţia Copilului pentru că nu a lăsat-o pe minoră să relaţioneze cu copilul pe care urma să-l adopte”, a mai spus procurorul de caz Maria Piţurcă.

Ulterior, potrivit aceleiaşi surse, au mai fost înregistrate plângeri din partea părinţilor adoptivi şi din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Instituţia acuza faptul că fata ar fi fost sechestrată în locuinţa din oraşul Baia de Aramă şi a fost supusă unui abuz emoţional. O altă plângere penală făcută de părinţii adoptivi se referă la faptul că fata a fost retrasă de la şcoală.

Potrivit Mariei Piţurcă, reprezentanţii DGASPC Mehedinţi au încercat de trei ori să ia legătura cu asistentul maternal pentru predarea fetiţei, dar s-au lovit de refuzuri. În urma acestor refuzuri, femeii i-a fost retrasă calitatea de asistent maternal şi i-a fost desfăcut contractul de muncă cu DGASPC Mehedinţi.

„În acel moment ea nu mai avea nici un drept pentru a reţine minora la domiciliul ei”, a susţinut procurorul.

Percheziţia de vineri a fost făcută, potrivit procurorului, pentru a înceta starea de deţinere ilegală şi pentru a se stabili starea fizică şi psihică a minorei. „Pe timpul cercetărilor au fost solicitate anumite documente medicale din care a reieşit că minora a fost internată de mai multe ori la spitalul orăşenesc Baia de Aramă cu mai multe afecţiuni printre care şi malnutriţie, pneumonie, gastroenterocolită”, a mai declarat Maria Piţurcă.

Aceasta a spus că în timpul percheziţiei, mai mulţi adulţi au început să ţipe şi să vocifereze. „Au început ceilalţi membri majori să ţipe, să vocifereze. S-a creat o hărmălaie, nu ne puteam înţelege. Minora era în continuare agitată. Atunci am luat hotărârea să încetăm această stare a minorei. (...) Nu puteam să ţinem minora să ţipe, să strige până ridicam noi documentele privind starea acesteia şi am luat hotărârea să o iau de acolo să o duc părinţilor adoptivi”, a precizat Maria Piţurcă.

Potrivit acesteia, fetiţa este acum bine, i se acordă consiliere psihologică, şi a început să relaţioneze cu părinţii.

21:10 Protest în Baia de Aramă

Un protest are loc, vineri seara, în Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, unde o fetiţă de 8 ani a fost luată cu mascaţii din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, după ce copila a fost înfiată de o familie din America.

Oamenii s-au adunat pe marginea drumului şi protestează paşnic.

Unii au afişe cu mesaje precum „Sorina merită un loc în România, alături de familia ei”, „Lăsaţi-o pe Sorina să decidă” sau „Sorina are o familie şi centrele sunt pline de orfani”.

„Am ajuns să fim martorii abuzurilor făcute de angajaţii statului pe care îi plătim, asupra copiilor noştri. Toţi trebuie să ieşim să luptăm pentru Sorina”, scrie un utilizator Facebook.

Ştirea iniţială:

Premierul Viorica Dăncilă a reacţionat în cazul fetiţei din Mehedinţi, subliniind că va fi efectuată o analiză şi, dacă se va considera că un minister se face vinovat pentru situaţia creată, acest lucru va fi luat în calcul în privinţa schimbării miniştrilor.

„Dincolo de toate lucrurile, suntem oameni. Eu înţeleg foarte bine acest lucru, fiindcă eu însămi am trecut prin acest lucru. Cred că nu este drept ca atunci când vorbim de un copil să încercăm să avem argumente politice sau să acţionăm politic. Fieare dintre noi are anumite sentimente. Am discutat cu ministrul de Interne, cu ministrul Muncii. Luni voi avea toate detaliile pe masă. Nu vreau tratat politic. Indiferent dacă eşti înregimentat sau nu politic, eu vorbesc acum nu ca prim ministru al României, nu ca lider al unui partid, ci ca mamă. Am cerut să se acorde consilier psihologică copilului”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Dăncilă a mai precizat că pentru a soluţiona situaţia vor fi depuse toate eforturile din punct de vedere al acţiunilor guvernamentale.

„Dincolo de cine va fi pedepsit sau cum va fi pedepsit, mă interesează fetiţa”, a mai spus Dăncilă.

Întrebată dacă situaţia fetiţei ar putea cântări în schimbarea miniştrilor, premierul a răspuns: „Dacă se va considera sau dacă va reieşi că a greşit vreun minister, luăm în calcul”.

O fetiţă de opt ani a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce copila a fost înfiată de o familie din America.

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei percheziţii la locuinţa asistentului maternal care s-a opus ca fetiţa să meargă la cei doi soţi care au înfiat-o.

Licu a cerut control în cazul fetiţei din Mehedinţi. Serviciul unde lucrează Kovesi face verificările

Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind modul în care un procuror din acea structură a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi şi a efectuat percheziţia domiciliară. Controlul e efectuat de serviciul unde activează Kovesi.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus la data de 21 iunie 2019 efectuarea de verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind împrejurările şi modalitatea în care procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a exercitat supravegherea cercetării penale în cauza mediatizată, inclusiv în ceea ce priveşte coordonarea activităţii de efectuare a percheziţiei domiciliare din ziua de 21 iunie 2019”, se arată într-un comunicat al Parchetului General.

Potrivit sursei citate, controlul va fi efectuat de către procurori din cadrul Serviciul de Îndrumare şi Control. La acest serviciu lucrează Laura Codruţa Kovesi.