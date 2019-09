Ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, a declarat, luni, la deschiderea anului şcolar, referitor la scăderea notei de titularizare la 5, că această notă 5 nu era relevantă.

„Calitatea de profesor se obţine ca urmare a absolvirii unor cursuri de licenţă, a unui modul psihopedagic, a unui masterat şi apoi obţine acest drept de a fi profesor. Bineînţeles, examenele de definitivat şi cine vrea să aibă o formare continuuă, să se perfecţioneze, poate să urmeze alte cursuri, să dea gradul didactic II, gradul didactic I, chiar să urmeze cursurile sau să facă un doctorat. Această notă 5 nu era relevantă. Gândiţi-vă în momentul de faţă, practic, noi restricţionăm drepturile unor oameni care au acest drept de a merge la clasă şi de a preda copiilor”, spune Breaz.

Daniel Breaz a precizat şi faptul că nu este corect ca Ministerul Educaţiei „să facă această restricţie”. „Gândiţi-vă că în momentul de faţă, noi avem 97-98% dintre posturi ocupate cu specialişti, asta după ce practic, am lasăt ca şi cei care au luat o notă mai mică la concurs să poată să ocupe, să intre la clasă. Dacă am fi impus acea restricţie noi am fi avut probabil undeva în jur de, n-am calculat exact, dar 80% nespecialişti la clasă, ceea ce ar fi fost o problemă”, informează acesta.

Ministrul interimar al Educaţiei a menţionat că în acest sens, al ocupării posturilor de către profesori, nu este doar concursul naţional de titularizare. „Mai sunt concursurile organizate la nivel de inspectorate judeţene, unde, din nou, vor promova concursul respectiv şi să obţină din posturile rămase un post şi inclusiv concursurile la şcoală, în locale organizate într-o şcoală”, conchide ministrul.