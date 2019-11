„M-a sunat o colegă şi mi-a spus dacă vreau să merg la spital, ca să vedem un copil care fusese părăsit. Când l-am descoperit pe Victor mânuţele avea răni la mâini. Când am văzut acel 'ghemotoc' m-am hotărât să îl înfiez. Soţul meu nu a fost de acord, părinţii nu au fost de acord. M-am internat în spital ca să mă învăţ cu el. A fost şi norocul meu, dar şi norocul lui. Pe Victor l-am iubit şi îl iubesc necondiţionat. Mi-a schimbat viaţa şi mi-a schimbat-o în bine. Nu a fost deloc uşor să îl înfiez, cu acte şi toate documentele. Stăteam în Videle, aveam un apartament cu două camere. Mama mea mi-a spus un lucru: 'dacă vei face un copil al tău, vei face diferenţe. Ai grijă'. Atunci s-a dus o luptă în mine, mi-a fost teamă că va exista această diferenţă, şi am decis să nu mai facem un copil. Soţul a fost de acord.



Mi-au atacat familia, m-au atacat pentru că am înfiat un copil. Îmi pare rău că nu am putut să îl apăr pe Victor, acum, după ce l-am apărat mereu, când era mic”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit viva.ro.



Viorica Dăncilă nu regretă gestul înfierii şi spune că oricând ar face la fel.„Am certitudinea că am făcut cel mai bun lucru din viaţa mea şi aş face-o din nou. Nu-mi doream să înfiez un copil, aşa cum s-a acreditat. Eram pe 4 ianuarie 1990, eram inginer stagiar, eram în formarea unei cariere… În noaptea de 4 ianuarie eram de serviciu.



Noaptea pe la 1-2 vorbeam cu o prietenă care era centralistă şi mi-a spus că e puţin necăjită. Mi-a spus că a vorbit cu omoloaga ei de la spital şi că o femeie a abandonat un copil şi plânge, plânge şi că va merge cu o prietenă dimineaţă să îl vadă şi dacă vreau să merg şi eu. Dimineaţă, am mers cu cele două prietene. (…) Am mers şi am văzut copilul, am văzut un ghemotoc mic, de 4 zile, care plângea foarte tare, parcă îşi striga disperarea şi faptul că el e singur când toţi ceilalţi erau cu mămicile lor. Atunci am simţit că acesta e destinul meu, că trebuie să ajut acest copil.



M-am dus acasă şi am vorbit cu soţul meu, nu a fost foarte încântat prima dată. Mi-a spus: Totuşi, ai 26 de ani, eşti încă tânără, nu ştiu cum te vei descurca. Eram la început de drum, aveam un apartament care nici nu era mobilat. Am spus că îl voi iubi sau voi învăţa să îl iubesc. Am vorbit cu mama, socrii mei, erau foarte reţinuţi. Au venit prieteni şi au spus: poate copilul are probleme de sănătate, nu ştii. Am fost de neclintit şi am spus că voi înfia acest copil. În 6 ianuarie m-am internat cu el ca să învăţ să îl hrănesc. Am stat în spital cu băieţelul meu două săptămâni. Deja nu mă mai dezlipeam de cel mic. Soţul meu s-a ataşat foarte mult de el. (…) Mama mea l-a iubit enorm, l-a răsfăţat enorm', a povestit Viorica Dăncilă.



Dăncilă a făcut şi o dezvăluire în premieră: premierul are certificatul de naştere pe numele vechi al copilului ei, iar după înfiere a fost schimbat numele. Victor a aflat la 15 ani că a fost adoptat, care s-a şi oferit să-i facă cunoştinţă cu familia biologică, dar acesta nu a vrut acest lucru



De ce nu a făcut Dăncilă niciodată un copil. Cum arată Victor, copilul adoptat de premier, pe când avea 26 de ani FOTO