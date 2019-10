Strada asfaltată se înfundă la marginea muntelui Pietricica. Are şi marcajele trase, dar nu duce nicăieri.

Acolo unde se termină asfaltul a fost trasată şi o trecere de pietoni.

Primarul oraşului Piatra Neamţ, Dragoş Chitic, scrie pe Facebook că strada a fost modernizată în cadrului unui proiect ce ţine de modernizarea cartierului Pietricica, acolo unde este strada.

„Din categoria: «Dacă faci, de ce faci? Dacă nu faci, de ce nu faci?» !O stradă din Piatra-Neamţ, pe care am modernizat-o în acest an - strada Sînzienelor, a stârnit mare vâlvă. Am mai spus şi repet: întregul cartier Pietricica va fi modernizat etapizat. Conform programului, din cele 16 străzi ale cartierului Pietricica, anul acesta am modernizat trei: Begoniei, Orhideelor şi Sînzienelor, urmând să continuăm etapizat modernizarea celorlalte străzi", scrie Dragoş Chitic.

Potrivit acestuia, cartierul respectiv este în plină dezvoltare, iar decizia de asfaltare a fost luată şi după mai multe sesizări venite de la localnici.

„Conform proiectului, strada Sînzienelor se intersectează la capătul dinspre muntele Pietricica perpendicular cu strada Pietrelor, o stradă care va fi modernizată în perioada următoare, după ce se vor concretiza intenţiile de construire a caselor", susţine primarul Chitic.

Foto: Dragoş Chitic / Facebook