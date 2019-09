UPDATE Tatăl fetiţei agresate la Iaşi în 2016: Agresorul vorbea stâlcit în româneşte. Avea un cercel



Tatăl fetiţei agresate la Iaşi în 2016 spune că agresorul vorbea stâlcit în româneşte şi a pronunţat doar câteva cuvinte. Bărbatul avea un cercel. Tatăl copilei crede că este vorba despre olandezul Johannes Visscher.



Întrebat cum a vorbit fetiţa cu agresorul ei, tatăl copilei din Iaşi a spus cei doi au comunicat în româneşte, dar bărbatul vorbea stâlcit.



„Dânsul nu vorbea mult, a vorbit prea puţin”, a spus bărbatul.



Potrivit acestuia, imediat după presupusa agresiune fetiţa a dat declaraţii la Poliţie, a fost dusă la protecţia copilului, la psiholog, după care, din 2016 până în 2018 nu au mai primit informaţii despre caz. În 2018 s-au interesat ziariştii de caz, iar atunci familiei i s-a spus că dosarul este înaintat mai departe: „Nu au zis că la Bucureşti şi dosarul a stat până acum, până pe 24, până s-a dus presa să verifice şi să găsească dosarul fetei acolo”.



Fetiţa l-a descris atunci pe agresor, iar anchetatorii aveau imagini luate din magazinele din localitate: „Şi l-a recunoscut fetiţa pe camere şi cu cercelul în urechi. Şi acuma domnul care zici că e mort, exact domnul care în aceeaşi ureche are acelaşi cercel”.



Tot tatăl fetiţei spune că din 2018 iar nu s-a interesat nimeni de caz, iar din 2016 nu a mai lăsat fetiţa singură nicăieri.



Întrebat de corespondentul MEDIAFAX dacă ar putea fi vorba despre agresorul din Dâmboviţa, bărbatul a spus: „Cred că da, da. Cred că da. Pare un pic mai matur acum, de asta, faţă de cum era atunci în pozele pe care le reţin eu pe toate, care îs la dosar la procuratură, el pare a fi. Atunci era cu codiţă un pic, acum nu mai are, e schimbat un pic”.



Parchetul General a preluat, joi, un dosar din 2016, de la Iaşi în care o fetiţă ar fi fost agresată sexual de un bărbat, iar primele indicii ale anchetatorilor arată că făptaşul ar fi tot olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, minora de 11 ani din Dâmboviţa. La acel moment, fetiţa avea 8 ani.



Imaginile cu posibilul agresor al fetiţei din Iaşi, care pare a fi olandezul din cazul Dâmboviţa, au fost transmise în spaţiul public în anul 2018, pentru a cere sprijin din partea populaţiei în identificarea bărbatului, deşi dosarul penal de agresiune sexuală a fost deschis în 2016.



„În acest moment poliţiştii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanei care apare în imagini. În anul 2016, în judeţul Iaşi a fost înregistrat un dosar penal în care s-au făcut cercetări sub coordonarea unui procuror al Parchetului de le lângă Judecătoria Iaşi. Au fost desfăşurate activităţi de cercetare penală, dar nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei care apare în imagini”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române.



Poliţia nu poate confirma deocamdată că bărbatul din imagini este olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa.



„La acest moment nu putem nu putem confirmă că este vorba de aceeaşi persoană şi se desfăşoară activităţi şi în cazul de la Iaşi sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General. (...) În urma cercetărilor efectuate în 2016, nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei în urma verificărilor în bazele de date ale Poliţiei Române”, a spus Ghebaur.

Ştirea iniţială. Bărbatul din Horleşti, judeţul Iaşi, a declarat, pentru MEDIAFAX, că a trimis fetiţa la magazin să cumpere pâine şi suc, magazin aflat la 300 de metri de casă.

„Venind înapoi a ajuns-o din urmă o maşină albă, mie îmi povestiseră la vreo două zile după fetele de şcoală că l-au mai văzut pe invidiul respectiv care mi-a luat fata în maşină cu două zile după aceea. A oprit maşina şi a zis <unde mergi, fetiţa?>, <păi acasă>, <hai că te duc eu acasă, unde stai?>, <mai încolo un pic>, <urcă în maşină>. Fetiţa a crezut că poate e neam de-al nostru că semăna maşina cu maşina unor cumnaţi de ai mei, colegi de ai mei şi a zis că poate opreşte maşina”, declară bărbatul.

Potrivit acestuia, bărbatul din maşină i-a dat fetiţei o gumă de mestecat, iar aceasta a urcat. Când au ajuns în dreptul porţii casei, fetiţa i-a spus să oprească, însă bărbatuşl nu a oprit şi i-a spus: „lasă că ne plimbăm un pic cu maşina şi vii înapoi”.

„A făcut de două ori turul satului pe şosea, de asta a şi fost filmat el, că pe la magazine au camere de luat vederi şi a fost identificat cu fetiţa în maşină, că dacă nu era cu fetiţa în maşină nu ştia că e el. A doua oară fetiţa a ţipat şi a început să plângă, că să oprească, iar aici şi nu a oprit. A zis <opreşte, lasă-mă la mama şi la tata acasă>. A dus-o până aproape de canton, aşa se cheamă la noi aici şi acolo a întors maşina înapoi şi a dus-o la cimitir. Ea speriată, foarte speriată fata, a dat-o jos, nu a adus-o până aproape de casă. Dar aproape de canton a zis că a mângâiat-o pe picior, ce i-o făcut el. Ea atât a zis, că a mângâiat-o pe picior”, spuen tatăl copilei.

