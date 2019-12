Viziunea şefului poate celei mai mari organizaţii de fermieri de cultură mare din România coincide cu cea a ministrului Agriculturii în exerciţiu, Nechita-Adrian Oros. Zilele trecute, acesta mărturisea pentru Gandul.info că îşi doreşte să schimbe paradigma, iar România să exporte carcasă, nu animale vii.



El a făcut referire la un studiu de specialitate care menţiona că prin înlocuirea exportului de animale cu carnea congelată, ţara noastră ar putea crea până la 5.311 locuri de muncă, valoarea adăugată brută prin crearea acestor locuri de muncă fiind estimată la 46,26 de milioane euro, anual.



Din păcate, preciza la rândul său Laurenţiu Baciu, procesarea în România a rămas un sector deficitar, „în urmă”, aşa cum îi plăcea băcăuanului să-l descrie.



„Este un sector care, din păcate, a rămas în urmă. Degeaba producem noi foarte mult dacă vindem materie primă şi nu vindem materie procesată care ar aduce plusvaloare, ar crea locuri de muncă. Bineînţeles, în felul acesta, procesatele ar avea un preţ îmbunătăţit de trei-patru ori, faţă de actunci când eşti nevoit să dai materie primă”, menţiona Baciu. „Deficitari suntem în toate sectoarele, în ceea ce înseamnă procesarea. Cel mai mult şi unde este mare nevoie de procesare este în sectorul vegetal, unde milioane de tone de materie primă pleacă peste graniţă la nişte preţuri destul de mici, preţuri care s-ar tripla dacă ar trece printr-un proces de procesare, de prelucrare”.



A crescut preţul pâinii?



În luna octombrie a.c., citând un mic producător din Bucureşti, presa centrală afirma că preţul pâinii la 500 de grame ar fi trebuit să se scumpească cu un leu, pe fondul calităţii slabe a materiei prime autohtone, dar şi a costului cu forţa de muncă şi utilităţile.



Micile afaceri sunt cele unde costurile vorbesc despre realitatea din piaţă (în acest caz vorbim de o brutărie bucureşteană cu o cifră de afaceri de peste 440.000 lei în 2018). Din acest motiv, şeful LAPAR a răspuns la întrebarea dacă au dreptate sau nu micul procesator, cât şi alţi fermieri care afirmau că nu mai puţin de 30 la sută din grâul produs în acest an nu ar fi panificabil, potrivit unui reportaj tv de la mijlocul lunii octombrie 2019.



„N-aş vrea să fiu răutăcios. Şi mie îmi place foarte mult pâinea, dar vreau să vă spun că din cele 10 milioane de tone pe care le produce România, cred că cei din industria de panificaţie ar găsi măcar a cincea parte, cât este necesarul ţării noastre, de grâu de foarte bună calitate. Eu produc grâu, ştiu ce parametri sunt, şi cred că pentru necesarul României este grâu de foarte, foarte bună calitate”, menţiona la acea vreme şeful LAPAR.



„Am reuşit să speriem şi Vestul”



„Probabil nu-i situaţia atât de gravă pe cât am amplificat-o noi”, preciza în continuarea discuţiei Lurenţiu Baciu, făcând referire la riscul ca UE să blocheze complet piaţa cărnii de porc din România pe fondul prezenţei PPA în aproape toate judeţele ţării.



Ministrul Agriculturii în exerciţiu pare însă să nu fie de acord cu el, cel puţin în ceea ce priveşte afirmaţia de sus.



Într-un interviu acordat Gandul.info, Oros preciza că „Ţara noastră este aproape roşie”, referindu-se la posibila declarare oficială a pestei porcine africane (PPA) ca evoluând în majoritatea spaţiului naţional, motiv pentru care comerţul cu carne de porc ar urma să fie interzis. Situaţia, precizează el, impune controale ale circulaţiei animalelor „pe bune”, fiind justificate eventualele intervenţii în forţă ale efectivelor Armatei şi ale Ministerului de Interne.



Chiar dacă declaraţiile lui Baciu nu sunt la fel de panicarde, el spune că în cazul în care UE ne va bloca acest sector, vom fi la mâna importatorilor, exact ca în cazul fructelor exotice.



„Noi avem obiceiul acesta de a face mult zgomot. Probabil nu-i situaţia atât de gravă pe cât am amplificat-o noi. Este şi normal că am reuşit să speriem şi Vestul. Se iau măsuri care, practic, aşa cum au auzit că se pune problema, într-un viitor foarte apropiate poate duce la dispariţia sectorului producţiei de carne de porc”, a menţionat şeful LAPAR. „Când se întâmplă un lucru de genul acesta, preţurile se duc în sus, nemaiavând concurenţă. Atât cât se producea în România, totuşi mai era o concurenţă pentru importatori. În situaţia în care nu mai ai carne produsă în România, importatorii îşi pot permite să vândă la ce preţ vor. Să ne uităm la fructele exotice unde nu există concurenţă. Comercianţii pun un preţ pe care şi-l doresc, iar tu îl plăteşti dacă vrei să mănânci un fruct exotic. Aşa s-a întâmplat şi cu carnea”.



Întrebat, de asemenea, dacă una dintre priorităţile ministrului Oros – Camerele Agricole – sunt ceva realizabil în România, Baciu a replicat că este sceptic.



„Camerele Agricole, dacă s-ar înfiinţa după acea lege, 122, lege funcţională, poate că ar rezolva problema. Să nu uităm că o cameră agricolă nu poate fi decât privată, iar atunci îmi este greu să spun cum va funcţiona, ţinând cont că este foarte greu să organizezi o asociere de câţiva fermieri, darămite să-i încadrezi pe toţi cei un milion de fermieri, să-i organizezi. Sunt sceptic în sensul acesta, mai ales că am experienţa unei organizaţii, vă daţi seama că ştiu ce înseamnă”, a continuat fermierul.



Nu în ultimul rând, el a vorbit despre situaţia culturilor din ferma sa. În ceea ce priveşte grâul şi orzul, două culturi păioase cu care a pornit la drum în această toamnă, Baciu a răspuns că situaţia este una bună, mulţumită precipitaţiilor care au venit la timp.



„Cele două culturi însămânţate în această toamnă la mine în fermă, mă refer la orz şi grâu, se prezintă foarte bine. Au venit şi precipitaţiile la timp. După o perioadă de secetă în care credeam că se reeditează situaţia din 2018, am fost mai norocoşi. Cam în toată ţara culturile arată binişor. Să sperăm că de aici încolo lucrurile vor merge bine şi, la anul, pe timpul acesta, poate vorbim de altceva, vom fi mult mai bucuroşi”, a conchis Baciu.



2019. O agricultură cu probleme?



Datele operative ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, valabile la data de 28 noiembrie 2019, relevau că în ceea ce priveşte producţia de grâu a anului în curs, aceasta este de aproximativ 10,051 milioane de tone, la o productivitate medie de 4.700 de kilograme la hectar, potrivit informaţiilor publicate de Revistafermierului.ro. Totalul acestui an este sub cel din 2018, atunci când producţia indica un nivel de 10,130 de milioane de tone, la un randament de 4.803 kilograme la hectar.



Faţă de 2018, preţul grâului s-a majorat în medie cu 0,20 lei, potrivit datelor din piaţă.



Numărul mare de focare de pestă porcină africană, dar şi evoluţia virusului în ţara noastră determinau autorităţile de la Bruxelles să propună intrarea României în „zona roşie”, ceea ce înseamna declararea oficială a PPA ca evoluând în majoritatea spaţiului naţional.



În acest context, într-un comunicat de presă al ACEBOP din 15 octombrie 2019, şefia asociaţiei afirma: „ACEBOP agrează propunerea de intrare totală a României în partea a III-a la Anexa Deciziei nr. 709/2014 privind pestă porcină africană şi solicită autorităţilor române să fie de acord cu această propunere. (...) Intrarea României „în roşu” reprezintă declararea oficială a pestei porcine că evoluând în majoritatea spaţiului naţional, fapt care va aduce şi schimbarea politicii de eradicare a bolii şi implicit a politicii comerciale-pe mai mulţi ani”.



Într-o declaraţie pentru Agerpres, ministrul Oros afirma că pentru o administraţie agricolă mai bună ar fi apariţia şi consolidarea Camerelor Agricole.



„În toată Europa în jurul nostru există Camere Agricole. Nicăieri nu mai există entităţi de stat care să gestioneze activitatea pur privată. Nu are nicio noimă să ai Direcţii Agricole şi alte câteva instituţii care încet-încet pot să fie preluate de aceste entităţi, care pot fi ajutate să se consolideze. La început vor funcţiona în sediile Direcţiilor Agricole, vor lucra cu oamenii de acolo şi în timp o să îşi angajeze doar specialiştii de care chiar au nevoie şi care chiar fac treabă, pentru că în fiecare judeţ este o anumită specificitate”, afirma oficialul guvernamental.



Conform precizărilor şefei unei brutării bucureştene, citată de observator.tv, anul acesta, preţul făinii a crescut cu circa 5-6 procente.