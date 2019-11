Potrivit unui postări făcute miercuri pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a arătat că, prin votul de susţinere a Guvernului Orban, a dat dovadă de maturitate politică, deoarece ţara nu putea merge înainte într-o situaţie de criză permanentă.

„Am luat la cunoştinţă decizia conducerii PSD şi voi activa pentru moment în grupul deputaţilor neafiliaţi. Subliniez însă că nu am dorit în niciun moment să se ajungă la acest deznodământ, respectiv să iau hotărârea de a vota un nou guvern. Consider însă că am dat dovadă de maturitate politică, deoarece ţara nu putea merge înainte într-o situaţie de criză permanentă, aveam nevoie de buget, de funcţionarea instituţiilor statului, de plata salariilor şi a pensiilor. Toate acestea ar fi fost în pericol în cazul în care noul guvern nu ar fi fost învestit. Pe de altă parte, este regretabil că PSD a ajuns în această situaţie, de a pierde guvernarea prin moţiunea de cenzură, din cauza unui slab management politic şi a incapacităţii conducerii de a menţine un climat de unitate şi solidaritate”, a subliniat Burciu.

Aceasta a precizat că nu are niciun regret pentru votul dat, iar evoluţia PSD în perioada următoare îi va confirma gestul.

„Voi avea, în continuare, respectul cuvenit pentru foştii colegi din PSD, cu speranţa că vor reuşi cu adevărat reformarea acestui partid cu tradiţie din România. Îmi voi continua activitatea parlamentară pe aceeaşi linie ca şi până acum, respectiv voi susţine proiectele legislative şi iniţiativele pozitive pentru îmbunătăţirea vieţii românilor. Pe plan local, voi rămâne în continuare alături de clujeni şi la dispoziţia lor. Îi voi sprijini, în măsura prerogativelor mele, să îşi rezolve problemele şi să obţină răspunsurile dorite la toate aspectele pe care mi le vor sesiza”, a conchis Cristina Burciu.

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, marţi seara, după şedinţa CEx a PSD, că membrii comitetului au luat decizia de a-i exclude pe Cozmin Guşă, Ana Birchall şi pe toţi cei care au votat pentru Guvernul Orban.

foto: cdep