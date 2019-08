"Guvernul nu-şi face treaba decât împins de la spate de tragedii. Acum un an am depus o propunere legislativă privind interzicerea live-urilor în timpul condusului, un proiect pe care Guvernul l-a avizat negativ, cu semnătura doamnei Dăncilă. Astăzi, după atâtea accidente şi tragedii ca cel de la Tulcea, acelaşi guvern şi-a dat seama că a greşit! Vor rezolva problema abia în şedinta de saptamâna aceasta, când amendarea celor care fac live-uri în timp ce conduc putea intra in vigoare de un an", a spus deputautl PMP Petru movilă într-o postare pe Facebook.

Movilă a adăugat că aprobarea proiectului de lege propus de acesta ar fi putut salva vieţi şi critică Guvernul pentru că este "mai preocupat de imaginea publică decât de analiza pragmatică a unor proiecte de lege".

Deputatul PMP susţine că proiectul de lege depus de el acum un an a fost respins de Guvern doar pentru că aparţinea opoziţiei.

"Ruşine! Ruşine pentru că l-aţi aruncat la coş pentru că a venit de la un parlamentar din opoziţie. Acesta este un Guvern în complicitate cu infractorii, care se remarcă doar prin prostia si aroganţa de care dau dovadă zilnic cei care ocupă scaunele de la Palatul Victoria!", a mai declarat Movilă.

Afirmaţiile deputatului PMP vin în contextul în care o femeie de 79 de ani şi un copil de 3 ani au murit, duminică seara, după ce o maşină care circula cu viteză a intrat peste ei în curte, în localitatea Văcăreni din judeţul Tulcea. Alte patru persoane, două din maşină şi două din curte, au fost rănite. Potrivit acestora, în maşina implicată în accident se aflau trei persoane, dintre care două au fost rănite. Mai multe persoane au scris pe Facebook că din maşină, de pe bancheta din spate, s-a făcut live chiar înainte de accident şi în momentul impactului.

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de luni un proiect de ordonanţă care interzice şoferilor ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului sau a oricărui dispozitiv mobil cu funcţii de înregistrare ori redare text, foto sau video.