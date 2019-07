"Solicit PSD să susţină proiectul de lege pe care l-am depus ca parlamentar al PNL, prin care solicitam exceptarea de la liberare condiţionată, pentru criminali, violatori, pedofili, tâlhari şi corupţi. Proiectul de lege este depus la Senat şi înregistrat încă din 4 iunie. Şi are aviz favorabil de la Consiliul legislativ. Din păcate, de atunci proiectul este ţinut la sertar şi este blocat. PNL a atras atenţia ca reducerea fracţiilor de pedeapsa nu este decât o gura de oxigen pentru infractori şi ca măsurile luate de PSD nu fac decât sa dea mai multe drepturi infractorilor, în timp ce victimele sunt pur şi simplu abandonate", arată un comunicat al vicepreşedintelui PNL, deputatul Florin Roman.



"După tragedia de la Alba Iulia, când o tânără a fost tâlhărită în scara unui bloc, după crima de la Mediaş, am atras atenţia ministrului de Interne, Carmen Dan că este doar începutul! Am repetat obsesiv că nimeni nu mai este în siguranţă. PNL a solicitat un plan concret de creştere a siguranţei cetăţeanului. De fiecare dată, ni s-a răspuns cu aroganţă sau indiferenţă. Acum, din păcate, suntem obligaţi să asistăm la tragedii abominabile şi la eşecul lamentabil al politicii PSD în domeniul siguranţei cetăţeanului", mai arată mesajul politicianului.

Roman solicită astfel preşedintelui PSD, premierul Viorica Dancila, să ceară colegilor săi parlamentari să voteze în regim de urgenţă proiectul PNL, astfel încât, "odiosul criminal de la Caracal să putrezească în puşcărie şi nu să fie liberat condiţionat după 6-7 ani!".

În cazul în care Gheorghe Dincă, autorul crimelor de la Caracal, este condamnat la închisoare mai puţin de 10 ani, acesta ar putea fi eliberat condiţionat după executarea a cel puţin o treime din durata pedepsei, iar în cazul pedepsei de peste 10 ani acesta ar putea fi eliberat dacă execută cel puţin jumătate din pedeapsă, conform modificărilor aduse de Parlament Codului Penal.

Curtea Constituţională dezbate, luni, obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de PNL - USR şi de preşedintele Klaus Iohannis asupra modificărilor aduse de Parlament Codului Penal şi Codului de Procedură Penală.