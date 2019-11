Deputatul ALDE avertizează cu privire la faptul că pădurile din în România sunt tăiaţi ilegal copaci( cca 20 milioane de metri cub ceea ce duce la pierderea „avuţiei naţionale”.

„Este inacceptabil ca sub ochii statului român, în fiecare an, 20 de milioane de metri cub de lemn să fie tăiate ilegal. Voi iniţia o dezbatere, cu toţi actorii din domeniu, în cadrul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor. Am putea propune chiar constituirea unei Comisii Parlamentare de Anchetă asupra defrişărilor ilegale. Statul român, dacă ţine la identitatea sa şi la avuţia naţională, nu trebuie să mai tolereze nicio zi tăierile ilegale de material lemnos. Acestea (cca 20 milioane de metri cub anual) au ajuns, se pare, să depaşească volumul tăierilor autorizate. Nenumăratelor semnale difuzate de mass media despre acest fenomen grav, li se adaugă acum şi cel al jurnaliştilor de la platforma Netflix, care vor difuza, începând cu 27 noiembrie, un documentar despre tăierile ilegale de lemn din păduri seculare sau parcuri nationale, aşa cum sunt Parcul Naţional Retezat sau Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei. Din cauza acestor tăieri ilegale din pădurea Ciucevele Cernei – parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, Romania riscă să piardă, în curând, acest statut important. Consider că statul român trebuie să reacţioneze cu un răspuns integrat la tot acest jaf făcut în numele profitului imediat şi să nu se mai lase depăşit, an de an, de acest fenomen”, a declarat deputatul Ion Cupă.

Deputatul va discuta cu toţi actorii instituţionali care se ocupă de mediu, în scopul remedierii problemei:

„Voi invita la prima şedinţă a Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputaţilor, al cărei preşedinte sunt, pe toţi actorii instituţionali cu responsabilităţi în domeniu (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Romsilva, Garda Forestieră, Poliţia, Jandarmeria, Garda Naţională de Mediu etc.), ong-urile de mediu, pe cei din industria de profil, pentru a identifica toate măsurile urgente de ordin legislativ, şi nu numai, care se impun. Îi voi invita deasemenea pe cei de la Recorder, Netflix, pe toţi jurnaliştii care au realizat documentare, reportaje despre defrişările ilegale.

Trebuie sa aflăm întregul adevăr despre fenomenul abuzurilor repetate asupra pădurilor, implicit asupra mediului, fenomen care devine, tot mai mult, un risc la adresa securităţii naţionale a României”, a concgis deputatul.