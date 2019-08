"Într-un discurs susţinut recent la o comemorare a victimelor Holocaustului, ministrul culturii şi identităţii naţionale, domnul Valer Breaz a declarat că : «De-a lungul timpului au fost şi momente mai delicate, să nu le spunem dificile (…) în urma cărora anumite minorităţi au avut de suferit». Urmăriţi, discriminaţi, umiliţi, persecutaţi, arestaţi, deportaţi şi ucişi în masă. Acestea au fost «momentele delicate» din perioada Holocaustului pentru 280.000-380.000 de evrei români şi aproximativ 11.000 de romi, potrivit unui document oficial asumat de Statul Român – Raportul Final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România. În aceste cifre nu sunt incluşi cei care au reuşit să supravieţuiască, dar care au îndurat aceleaşi suferinţe", a scris, pe Facebook, deputatul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, Silviu Vexler.

Acesta susţine că este "complet inacceptabil ca un înalt demnitar al Statului Român să folosească astfel de formulări când se referă la Holocaust".

"Trivializarea acestei perioade întunecate din istorie şi aruncarea în derizoriu a ceea ce reprezintă o suferinţă care nu poate fi descrisă în cuvinte sunt elemente deosebit de periculoase. În special când printr-o astfel de atitudine se poate lăsa impresia că relativizarea este acceptabilă", mai notează reprezentantul minorităţii evreieşti.

În acelaşi timp, Vexler nu acceptă comparaţia făcută de consilierului premierului pe problematica rromă prin care preşedintele Klaus Iohannis este comparat cu dictatorul nazist Adolf Hitler, susţinând că Iohannis "este exact opusul unui om care are convingeri specifice ideologiei naziste şi/sau antisemite".

"Tot în această după-amiază, am observat că doamna consilier de stat Dana Varga a considerat oportun să redistribuie pe pagina domniei sale de Facebook un montaj fotografic care îi pune în acelaşi cadru pe Adolf Hitler şi pe domnul Klaus Iohannis. Nu pot să accept, indiferent de moment şi context, actul nepermis şi absurd de comparare a Preşedintelui României cu unul dintre cei mai mari criminali din istoria omenirii. În ceea ce mă priveşte, domnul Iohannis este exact opusul unui om care are convingeri specifice ideologiei naziste şi/sau antisemite. Am apreciat sprijinul pe care domnia sa l-a acordat Comunităţilor Evreieşti din România şi supravieţuitorilor Holocaustului", notează Silviu Vexler.

"Repet ceea ce am mai spus deja : Oricât de dur este un conflict, există limite care nu pot fi depăşite. Memoria victimelor Holocaustului şi drama Holocaustului în sine, cu tot ceea ce a însemnat ea, nu au ce căuta, în nicio formă, într-un conflict politic, pentru absolut niciun motiv. Condamn cu toată fermitatea ambele gesturi", conchide mesajul său.

Dana Varga, consilier de stat al premierului Viorica Dăncilă pentru problematica rromă, a distribuit, luni, pe Facebook, un colaj de fotografii în care îl compară pe preşedintele Klaus Iohannis cu dictatorul nazist Adolf Hitler.

Ulterior, postarea a fost ştearsă.

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale şi actual ministru interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, a declarat, vineri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Monumentul Holocaustului din Bucureşti, în contextul Zilei Internaţionale de comemorare a genocidului romilor din perioada Holocaustului: „De-a lungul timpului au fost şi momente mai delicate, să nu le spunem dificile sau să nu le spunem neplăcute; (…) anumite minorităţi au avut de suferit, ceea ce ne face să găsim momente cum este cel de astăzi, prin care readucem în atenţia, nu doar a românilor, ci a întregii naţiuni române, a întregii Europe, a întregii lumi, faptul că respectăm aceste minorităţi".