"Aberantule, îmi câştig salariul prin muncă, nu prin vot. Votul e un drept constituţional exprimat în conformitate cu convingerile fiecărui cetăţean, numai o aberaţie a mediului politic, cum eşti tu şi cei ca tine, îi pot asocia o valoare patrimonială. Ştiu că ţi-e imposibil să concepi, dar nici locul de muncă nu mi l-am câştigat prin vot, ci prin examene şi studii. La şcoala unde mi-am dobândit eu formaţia profesională am fost mai mult de 10 pe loc, locurile nu se obţineau prin lipit de afişe, condus maşina şefului, sau linguşirea acestuia, iar probele au fost mult mai dificile decât este rostirea emfatică de minciuni la televizor. La mine a fost cu note, nu cu păcălit electorat. La probele pe care le-am trecut eu tu, cu nivelul tău de gramatică şi de şcoală n-ai fi luat 5. Sunt poliţist, ceea ce înseamnă că diferenţa majoră dintre locul meu de muncă şi locul tău de muncă este că aici prindem infractori, acolo îi eliberaţi.



La noi, ieşirea din închisoare a unui infractor care nu a terminat de ispăşit pedeapsa se numeşte evadare şi e cel mai usturător eşec profesional, la voi se intitulează "recurs compensatoriu" şi e un triumf. Pentru noi, infractorii aflaţi în libertate sunt prilej de alertă, n-avem linişte până nu-l prindem, pentru voi e un deziderat, n-aveţi linişte până nu îi daţi definitiv drumul. În mâinile pe care noi le încătuşăm, voi încredinţaţi demnităţi înalte ale statului. Ziua noastră de muncă tinde neîncetat spre aplicarea legislaţiei penale, a voastră, spre masacrarea ei. Noi ne zbatem să recuperăm prejudiciile, voi vă căzniţi să le disimulaţi în cimitire, bungalow-uri şi pereţi. Noi întemniţăm hoţii, voi îi amnistiaţi.



Noi instrumentăm dosare penale bazându-ne cercetarea penală pe probe care să incrimineze, cum ne cere legea adică dincolo de orice îndoială, voi legiferaţi prolific excepţii procesuale. Noi le trimitem magistraţilor, spre judecare, mii de volume, ticsite cu dovezi pe care, din cauza legilor pe care le faceţi voi, am ajuns să le strângem din ce în ce mai greu, voi le trimiteţi magistraţilor, pe cap, inspectori judiciari care să îi intimideze şi îi revocaţi abuziv din funcţii. În plus, eu, dacă aberez in exerciţiul funcţiunii cum aberezi tu cu Soros, protocoale, state paralele şi alte bazaconii, sunt trimis în secunda doi la testare psihologică, la tine bag seamă că delirul fără nicio stavilă e atribuţie de serviciu şi sursă de apreciere printre colegi.



Aberantule, îţi dau oricând banii înapoi. Ai dat lege în 2017 cum că îmi măreşti salariul cu 25% în fiecare an şi de atunci, când se face timpul să aplici legea, dai in fiecare decembrie OUG ca să nu o mai aplici. Aşa se face că în total, abia dacă mi-ai crescut leafa cu 3-400 lei, sumă pentru care lumea, tot din cauza minciunilor tale, mă urăşte astăzi considerându-mă bugetar de lux, din aceeaşi categorie cu medicii şi funcţionarii din primăriile şi agenţiile tale ministeriale. Între timp, fiindcă eliberezi cu sârg infractori mi-a crescut şi volumul de muncă cu vreo 50%, dar pentru că mi-i ceri public, fac un efort şi îţi dau toţi banii, şi când îţi promit asta te rog să ai în vedere că, spre deosebire de tine eu sunt om de cuvânt. Suport cu bucurie inflaţia, chiar cu zâmbetul pe buze, cu singura condiţie ca tu şi cei ca tine să dispăreţi cu totul. Te aştept, aşa facem, mergem la bancomat şi apoi tu ieşi din politică, ok?", transmite Rasica.