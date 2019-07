În containerele trimise de Marea Britanie în Sri Lanka au fost găsite „membre şi organe umane”, scrie mirror.co.uk.



Rămăşiţele au fost „disimulate” în materiale reciclabile, în peste 100 de containere maritime uriaşe.



Autorităţile din Sri Lanka vor trimite containerele înapoi în Marea Britanie.



Muncitorii din portul Colombo au simţit un „miros puternic” şi ulterior au descoperit rămăşiţele umane, alături de saltele, obiecte din plastic şi deşeuri medicale.



Defra (Department for Environment, Food & Rural Affairs) investighează acum incidentul, în Marea Britanie, cu sprijinul autorităţilor asiatice. „Suntem decişi să combatem exporturile ilegale de deşeuri şi cei care etichetează greşit un reziduu pot face până la doi ani de închisoare sau pot fi amendaţi”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Defra.



„Nu am primit încă o solicitare de la autorităţile srilankeze, dar Defra le-a contactat pentru a afla mai multe informaţii”.



Un purtător de cuvânt al Autorităţii Centrale de Mediu din Sri Lanka a declarat: „Materialul reciclabil a fost adus în ţară sub nişte saltele, provine din Marea Britanie şi este foarte periculos pentru mediu”.



Disimularea rămăşiţelor umane în materiale reciclabile „din metal” este ilegală, deoarece este interzis exportul de „reziduuri anatomice”, au precizat experţii britanici în colectarea deşeurilor.



În fiecare an, gospodăriile britanice aruncă 22 milioane tone de gunoi la tomberon.



Totodată, Marea Britanie nu deţine infrastructura necesară pentru a recicla propriile reziduuri, astfel încât le trimite peste hotare.



Unele ţări spun că s-au săturat însă de cantităţile uriaşe de gunoi trimise de alte ţări. De exemplu, Malaezia va returna 3.000 de tone metrice de deşeuri în ţara de provenienţă.