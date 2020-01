„Mâine plecaţi la Caracal. Într-o vineri, pe 2 august, am plecat opt persoane de la Serviciul Omoruri şi 12 criminalişti de la Poliţia Capitalei. Am avut şi de la IGP câţiva criminalişti, câţiva ofiţeri, profilerul. Destul de mulţi”, a povestit Eniţă, într-un interviu acordat ziare.com.



Dosarul era într-o situaţie destul de dificilă, cei de la IPJ Olt descoperiseră resturile de oase umane în butoi, şi-au făcut treaba referitoare la ele, dar CFL nu a mers aşa cum am fi vrut, a declarat poliţistul.



S-au risipit nişte probe. Noi nu am ştiut ce au făcut ei înainte. Când am intrat în camera unde fuseseră ţinute fetele, am văzut că majoritatea obiectelor dispăruseră de acolo. Se vedeau urmele de unde au fost ridicate, i-am întrebat ce s-a întâmplat cu ele: "le-am luat şi le-am pus în altă cameră".

Noptiera cu sângele Luizei



În casa lui Dincă a fost găsită o noptieră cu urmele de sânge ale Luizei, „aruncată cu lucruri peste ea”. „CFL (cercetarea la faţa locului) nu a mers aşa cum ne-am fi dorit...”, a recunoscut Eniţă.



„Am avut un sector în curtea din spate pe care l-am săpat în întregime cu excavatorul. Era o suprafaţă de 20 m/10 m, a fost un fel de groapă de gunoi. Am săpat până acolo unde nu mai existau modificări de structura ale solului, adică vreo 4 m adâncime în unele locuri. Fiecare cupă de excavator era examinata separat, pentru că nu ştiam ce puteam găsi acolo”, a povestit investigatorul.



Potrivit acestuia, cercetarea terenului s-a făcut de trei ori. Unul din episoade a implicat şi drenarea „manuală” a fosei septice de la „casa groazei”, care a durat câteva ore, dar nu s-a găsit nimic: „Când am terminat de vidanjat, ne-am oprit la loterie. Dar nici acolo nu am avut noroc, fir-ar să fie!”.

foto: Arhiva personală Florian Eniţă



A existat un BUNCĂR în casa lui Dincă?



„În casa groazei, cum mai este cunoscută, a funcţionat la un moment dat un service auto. În atelier se afla o rampă construită din cărămidă şi beton. Peste rampa a fost construit un tavan din beton armat care a fost acoperit cu pământ şi au rămas la vedere scările prin care se făcea accesul.



În afară de o podină din lemn peste care se afla o saltea şi un butoi din plastic încastrat în beton, ne-au atras atenţia câteva inele metalice prinse în beton.



L-am întrebat pe Dinca scopul acestei construcţii şi ne-a răspuns că se temea de un atac cu rachete, ca în apropiere se afla bază militară de la Deveselu. Nu am primit niciodată un răspuns legat de acele inele metalice, dar convingerea mea este că nu a apucat să folosească acest spaţiu. Probabil era un "next level”, a explicat Eniţă.



Poliţistul consideră că modul de operare al lui Dincă a fost atipic, criminalul alegând să ardă cadavrele celor două fete, Luiza şi Alexandra.



„Abia când am ajuns la reconstituirea din septembrie, câte o zi pentru fiecare victimă în parte, am înţeles calvarul prin care au trecut cele două fete”, a declarat poliţistul.