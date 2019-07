„Suntem astăzi (joi - n.r.) prezenţi într-un moment extrem de important pentru că noi ştim că pentru români este extrem de important să diminuăm birocraţia, să eliminăm cozile la ghişee, încercăm să arătăm că Administraţia Publică românească poate să fie mult mai prietenească. Şi astăzi (joi – n.r.) semnăm, am semnat contracte de finanţare cu fonduri europene din programul operaţional competitivitate, însumând 41,83 de milioane de euro, o investiţie pe care statul român o face în acest obiectiv pe care românii şi-l doresc”, a declarat Roxana Mînzatu, în cadrul ceremoniei de semnare a contractelor, joi, la Palatul Victoria.

Ministrul Roxana Mînzatu a mai spus că îşi propune transformarea administraţiei într-una accesibilă şi prietenoasă cu cetăţenii, digitalizarea fiind o soluţie pentru atingerea acestui scop.

„O administraţie accesibilă, o administraţie prietenească, fie că este vorba despre eliberarea buletinului, eliberarea paşaportului, a permisului auto sau a înmatriculării maşinii, fie că este vorba despre obţinerea drepturilor persoanelor cu handicap sau a însoţitorilor, fie că este vorba despre paşaportul consular sau alte acte care vizează diplomaţii, sunt toate documente care fac parte din viaţa noastră. Dar pentru obţinerea cărora sau cu care în activitatea noastră uneori consumăm timp, uneori consumăm până la urmă energie când am putea să o facem electronic, am putea să folosim plata electronică, am putea să folosim instrumente de încărcare a formularelor electronic sau am putea să evităm călătorii la multe instituţii care ne cer dovezi, folosind ceea ce vom realiza prin aceste trei proiecte importante”, a explicat ministrul Fondurilor Europene.

Ea a mai precizat că ministerul are prioritare investiţiile în digitalizare.

„Ministerul Fondurilor Europene are ca şi prioritate investiţia în digitalizare, am mai finanţat, avem în implementare şi alte proiecte care duc la servicii publice electronice, am finanţat şi avem în derulare un proiect important care vizează Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care vizează până la urmă activitatea firmelor şi relaţionează atât cu persoane fizice autorizate, dar şi cu persoane juridice şi ne dorim şi monitorizăm acel proiect, ne dorim ca el să dea rezultate cât mai bune şi cât mai curând”, a conchis Mînzatu.

La rândul său, ministrul Comunicaţiilor Alexandru Petrescu a precizat că digitalizarea rămâne soluţia în faţa multiplelor provocări din administraţia publică.

„Digitalizarea rămâne din punctul meu de vedere, răspunsul şi soluţia la cele mai multe dintre provocările administraţiei publice româneşti de astăzi. Aşa cum vă anunţam acum trei luni chiar în această sală la momentul semnării contractului de finanţare pentru sistemul electronic integrat al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, astăzi ne-am reunit aici pentru semnarea a încă trei contracte de finanţare care vor contribui semnificativ la îmbunătăţirea interacţiunii dintre stat şi cetăţean. Prin implementarea celor trei proiecte în valoare totală de 197,7 milioane lei, din care 168 de milioane din fonduri europene, circa 85%, vom digitaliza un număr important de evenimente de viaţă centrate în jurul identităţii şi activităţii cetăţenilor. Obţinerea cărţii de identitate, a paşaportului, inclusiv a paşaportului electronic pentru românii aflaţi în străinătate, a paşaportului diplomatic şi de serviciu, a permisului de conducere şi va permite înmatricularea autovehiculului”, a conchis Alexandru Petrescu.

Cele trei contracte au fost semnate de ministrul Fondurilor Europene Roxana Mînzatu, ministrul Comunicaţiilor Alexandru Petrescu şi ministrul de Externe Teodor Meleşcanu, joi, la Palatul Victoria.