Echipa condusă de Eniţă a ajuns la „casa groazei” la începutul lunii august 2019, unde s-a confruntat cu unul din cele mai complexe cazuri din carieră. De abia declarat poliţistul anului şi aflat în ultimele luni înainte de pensie după 20 de ani de carieră, Eniţă s-a văzut faţă în faţă cu (posibil) unul dintre cei mai feroce criminali în serie din istoria României. Gheorghe Dincă este acuzat că a ucis fără milă două adolescente, apoi le-a ars cadavrele într-un butoi din curte.



„După ce am stat ore în şir cu Dinca în casă şi ne-a explicat tot ce făcuse cu ele, cum le-a lovit, unde au fost legate, abia atunci am realizat prin ce chinuri au trecut”, a declarat Eniţă, într-un interviu acordat ziare.com.



„Când primea o întrebare, stătea să se gândească înainte de a răspunde. După atâta experienţă, ne dădeam seama că ne minte. A dus-o într-o minciună de la început, la sfârşit, şi cu CFL, şi cu reconstituirea.



Au fost colegi de-ai mei de la IGP cu el, i-a plimbat câteva zile. Am stat atunci de vorbă cu el şi i-am spus că ar fi bine să spună adevărul, că nu a aruncat fata în apă. Eu aveam convingerea asta. Şi i-am spus să nu mai mintă.



Şi instinctul, dar şi faptul că l-am văzut nehotărât. Nu ştia pe unde să-i mai plimbe pe colegii mei.



Dacă mă gândesc la modul lui de operare şi la Alexandra, nici nu văd de ce să fi făcut altfel. Pentru el, incinerarea era cea mai bună metodă de a scăpa de cadavru.



E complicat să mergi 40 de km până la Dunăre cu un cadavru în portbagaj. Te poate opri cineva, poţi să faci un accident. Şi el nu e genul care să rişte. E foarte prudent”, a povestit poliţistul



Interacţiunea cu Dincă: Am fost poate mai dur...



„Colegii de la IGP şi, în special, profilerul mai empatizau, aveau alt gen de discuţii, alte metode de abordare, pentru că încercau să scoată cât mai mult de la el. Au avut un rol important în dezvăluirile care au urmat.



Eu, care nu făceam ancheta, ci CFL, am fost poate mai dur, i-am spus convingerile mele despre crime, că este acelaşi scenariu pentru amândouă şi că trebuie să spună adevărul. Şi să ştiţi că asta a dat roade. A doua zi, ne-a chemat pe mine şi pe profiler să ne spună ce a făcut cu cadavrul Luizei. Ne-a spus că a omorât-o, că i-a dat foc şi a aruncat resturile într-o pădure.



Am mers doar noi trei în prima fază, ne-a dus la locul respectiv în apropiere de Caracal. În câteva minute, am zărit printre copaci sacii şi cenuşa, ne-am retras, n-a intrat nimeni acolo şi am aşteptat să ne vină colegii, procurorul, avocaţii”, a explicat comisarul.

foto: Arhivă personală Florian Eniţă