„În urmă cu mai puţin de o săptămână acest destin european a fost confirmat cu forţă de românii din ţară şi străinătate. Diplomaţia pontificală continuă să reprezinte un factor pacificator”, a spus Klaus Iohannis, în faţa Papei Francisc.

„Vizita Sanctităţii Voastre vine la un an de la Centenarul Marii Unirii. Astăzi, românii îl slăvesc pe cel de sus fără nicio teamă şi piedică, în limba română şi a minorităţilor naţionale.Vizita Sanctităţii Voastre are şi o semnificaţie majoră pentru relaţiile României cu Sfântul Scaun anticipând aniversarea în 2020 a 100 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. În ziua aniversării a 25 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice bilaterale, ne-am întâlnit Sfinte Părinte şi am avut onoarea de a vă adresa invitaţia de a vizita ţara noastră. Europa are nevoie mai muilt decât oricând de modele de convieţuire paşnică, de dialog între culturi care să ofere repere pentru consolidarea toleranţei şi a respectului reciproc”, a mai spus preşedintele.

La ceremonia aniversară participă şi foştii preşedinţi Traian Băsescu şi Emil Constantinescu, premierul Viorica Dăncilă, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Camerei deputaţilor, Marcel Ciolacu.