Principala problemă de bunăstare cu care se confruntă iepurii închişi în cuşti convenţionale este cea a spaţiului de mic mişcare. Concluzia în cauză reprezintă o parte a rezultatelor unui studiu comparativ complex, în ceea ce priveşte sistemele de cuşti pentru iepuri folosite în interiorul blocului comunitar (UE28).

Opinia ştiinţifică a EFSA este bazată pe rezultatele investigaţiilor extensive cu experţi în cuniculicultură (n.r. - ramură a zootehniei care se ocupă cu creşterea iepurilor de casă). Concluziile studiului se bazează pe expertiza specialiştilor din sector, în condiţiile în care nu există prea multe informaţii disponibile pe piaţă pe acest subiect.

În recomandările sale, EFSA subliniază că nevoia de centralizare la nivel european a informaţiilor în ceea ce priveşte bunăstarea iepurilor din exploataţiile de creştere. De asemenea, oficialii EFSA sugerează că sistemele de cuşti convenţionale pentru creşterea iepurilor ar trebui să dispună de mai mult spaţiu, astfel încât nivelul de bunăstare a acestora să fie crescut.

Experţii Autorităţii au luat în calcul un număr de probleme care vizează bunăstarea animalelor şi care ţin de sănătate şi comportament, cum sunt cele de mişcare şi de odihnă, foame şi sete prelungită, respectiv stres termic şi ale bolilor de piele.

Majoritatea fermelor de iepuri ale blocului comunitar se găsesc în Franţa, Ungaria, Italia, Portugalia şi Spania. Bunele practici în creşterea iepurilor variază destul de mult atât la nivel intern al acestor ţări UE, cât şi la nivel interstatal.

Pentru a surprinde aceste diferenţe constate, opinia ştiinţifică a celor de la EFSA s-a bazat pe date privind cele şase sisteme de creştere a iepurilor: cuşti convenţionale, cuşti cu structură îmbunătăţită, cuşti deschise suspendate şi la sol, sisteme în câmp deschis sau parţial acoperite, respectiv sisteme de creştere organică.

Principalele concluzii la care au ajuns specialiştii implicaţi sunt următoarele: bunăstarea iepurilor adulţi crescuţi în cuşti convenţionale este una mai mică faţă de cea a animalelor crescute în alte sisteme (acurateţe care variază între 66 şi 99%). Cea mai semnificativă problemă constatată în ceea ce priveşte bunăstarea este lipsa spaţiului de mişcare. Bunăstarea iepurilor neînţărcaţi este mai mică în sisteme deschise şi mai mare în cuştile deschise aflate la înălţime (acurateţe care variază între 66 şi 99%). Cel mai mare impact de bunăstare în ceea ce priveşte iepurii neînţărcaţi crescuţi în sisteme deschise, în câmp, este cel al stresului termic. În ceea ce priveşte sistemul organic, în principal aici nu au fost constatate probleme.

EFSA a publicat alte două opinii în ceea ce priveşte probleme de bunăstare asociate creşterii iepurilor. Una dintre ele identifică problema asomării şi identifică astfel un pericol la adresa bunăstării, respectiv indicatorii de conştientizare în procesul de abatorizare. Prima opinie propune inclusiv măsuri corective. Cealaltă vizează uciderea iepurilor în alt scop decât abatorizarea, şi anume controlul bolilor.

Iepurii reprezintă a doua cea mai abatorizată specie de interes zootehnic la nivelul UE, în ceea ce priveşte numărul de capete. Chiar dacă există reguli care prevăd standarde minime în ceea ce priveşte protecţia animalelor de fermă, incluzând aici şi iepurii, nu există o legislaţie specifică în ceea ce priveşte bunăstarea iepurilor la nivelul blocului comunitar.

În urmă cu doi ani, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în ceea ce priveşte standardele minime de protecţie a iepurilor crescuţi în fermă şi a solicitat EFSA o opinie ştiinţifică menită să ajute la implementarea rezoluţiei.

Parlamentul a răspuns astfel la temerile ONG-urilor, beneficiarilor şi grupurilor de consumatori cu privire la nivelul scăzut de bunăstare şi înalt de stres, respectiv la ratele mari de morbiditate şi de mortalitate înregistrate la iepurii crescuţi în fermele din UE.

De asemenea, există semne de întrebare serioase cu privire la electroşocurile aplicate iepurilor şi care nu întotdeauna induc starea de inconştienţă înainte de abatorizare. Procedeul aplicat ar genera uneori durere, stres şi suferinţă.

Creşterea comercială în cuşti înseamnă tortură

Anul trecut, Animals International anunţa că în mai multe exploataţii din Italia, „bunăstarea” din sistemele de creştere comercială în cuşti a iepurilor înseamnă tortură pentru aceştia.

Ca atare, 145 de ONG-uri din toate ţările UE au cerut interzicerea creşterii iepurilor în cuşti.

„Imaginile realizate de Compassion in World Farming (CIWF) în mai multe ferme din Italia ilustrează că, indiferent de tipul cuştilor, bunăstarea animală în acest tip de creştere înseamnă tortură pentru animale”, se menţionează într-un comunicat de presă al Animals Internaţional. „Iepurii stau permanent pe o podea din grilaj care le cauzează răni pe lăbuţe. Animalele trăiesc atât de înghesuite, încât suprafaţa alocată unui singur iepure este echivalentă cu cea a unei coli A4 de hârtie. Mărimea cuştilor nu le permite să se ridice, să sară, să alerge sau să îşi exprime oricare dintre comportamentele naturale. Aceste lipsuri au un impact în detrimentul bunăstării animale”.

Cele mai multe animale de fermă crescute în cuşti sunt iepurii. Se nasc şi rămân în cuşcă până la vârsta la care sunt sacrificaţi, adică aproximativ 77 de zile, a precizat Gabriel Păun, directorul UE al Animals International.

„Ei nu vor vedea niciodată soarele, nu vor avea acces la aer liber, nu se vor putea deplasa, iar ochii devin ulceraţi din cauza amoniacului din aer rezultat de la excremente”, a adăugat directorul UE al Animals Internaţional. „Am inspectat amănunţit parametrii de bunăstare animală din toate tipurile de ferme comerciale de iepuri. Pot concluziona cu certitudine că dintre toate speciile de animale de fermă, iepurele este cea mai sensibilă şi mortalitatea este inacceptabil de ridicată, deşi se folosesc antibiotice la greu pentru a controla bolile respiratorii şi diareea. Practic, această specie nu se pretează a fi crescută în ferme”.

700.000 de europeni au semnat deja Iniţiativa Cetăţenească Europeană „Sfârşitul Erei Cuştilor”, petiţie care avea nevoie de un milion de semnături unice până în septembrie 2019 pentru a determina Comisia Europeană să ia măsuri şi să înceapă procesul pentru o nouă legislaţie care să pună capăt utilizării cuştilor pentru toate animalele, inclusiv pentru iepuri.

În România, Animals International şi-a unit forţele cu FREE România (Freedom and Respect for Every Earthling) pentru a contribui la atingerea ţintei de un milion de semnături.

În anul 2017, Parlamentul European a adoptat un raport prin care se recunoaşte că sistemele de creştere în cuşti nu sunt adecvate pentru iepuri şi arată consideraţie pentru îngrijorarea cetăţenilor europeni faţă de condiţiile în care aceste animale sunt crescute.

Sursa foto: CIWF