În ultimul moment al dezbaterilor din dosarul retrocedării plajelor din Constanţa, procurorii DNA au solicitat o pedeapsă şi pentru Cristian Borcea, care fusese achitat iniţial.

”Respingeţi apelurile ca nefondate,” a declarat în faţa instanţei procurorul de şedinţă al DNA. ”Cu privire la Borcea Cristian, arătăm că abuzul în serviciu se pedepseşte de la 3 la 10 ani. Acţiunile inculpatului Borcea au fost mai multe, astfel încât faptele sunt în formă continuată. Efectele deciziei Curţii Constituţionale sunt doar pentru viitor (n.r. – face referire la declararea ca neconstituţională a articolului de lege care spune că ”orice act procesual întrerupe prescripţia” - decizia CCR nr. 297/2018). Termenul de prescripţie a fost întrerupt în mod constant, astfel încât prescripţia nu s-a împlinit.”

Toţi avocaţii din dosar au solicitat respingerea apelului procurorilor anticorupţie şi achitarea clienţilor lor.

”Domnule preşedinte, onorată instanţă, sunt nevinovat deoarece eu am cumpărat drepturi litigioase,” a susţinut în ultimul cuvânt, fostul acţionar al clubului Dinamo, Cristian Borcea. ”Nu am avut legătură cu comisiile sau cu persoanele de la care a cumpărat Georgică Giurgiucanu. De aceea am şi dat procură lui Giurgiucanu.”

Instanţa supremă a finalizat, marţi seară, dezbaterile în Dosarul retrocedării plajelor, urmând a se pronunţa pe data de 29 ianuarie.

La ultimul cuvânt al inculpaţilor au lipsit Radu Mazăre - care a fugit în Madagascar - şi Nicuşor Constantinescu, care a refuzat să semneze citaţia în penitenciar şi a solicitat să fie judecat în lipsă. Alţi inculpaţi din Dosarul retrocedării plajelor, funcţionari ai primăriei Constanţa, notari sau cumpărători de drepturi litigioase au susţinut că sunt nevinovaţi şi au cerut să fie achitaţi definitiv.

”În ceea ce priveşte situaţia mea, eu mă consider nevinovat,” a declarat notarul Jean Andrei. ”S-au spus foarte multe în aceşti 14 ani de proces, nu vreau să mai adaug nimic faţă de motivele de apel sau faţă de ceea ce au susţinut avocaţii mei. Ceea ce vreau să spun este că (…) singura problemă juridică e dacă faptele din acest dosar sunt sau nu infracţiuni.”

Alin Dima, expert evaluator şi apropiat al lui Radu Mazăre, a declarat: ”Cei 15 ani (cât a durat dosarul - n.r.) reprezintă un sfert dintr-o viaţă profesională activă. Trebuie să vă spun că am greutatea celor 30 de ani (de experienţă) şi 1.000 de rapoarte, niciunul dintre acestea neavând obiecţiuni. Nu am acţiuni disciplinare. Singura critică am primit-o din partea unui fost prieten şi colaborator, domnul Cucoară, nu ştiu din ce motiv.”

Omul de afaceri Georgică Giurgiucanu s-a declarat, la rândul său, nevinovat: ”Nu am săvârşit nicio faptă penală. Am respectat legea şi litera legii). Cu Movilă am avut o veche relaţie de familie de pe vremea când eram copil, de pe vremea bunicilor mei. Vă rog să dispuneţi achitarea mea”.

”Sunt unul dintre inculpaţii care sunt încă în viaţă şi nu am comis nicio faptă penală,” a spus Dan Miron, fost consilier municipal.

Constantin Racu, fost şef al Direcţiei Administraţie Publică din Constanţa, a pus la încercare răbdarea preşedintelui de şedinţă: ”După 15 ani în faţa instanţelor, a venit şi ultimul moment. Suntem acuzaţi şi trimişi în judecată pentru că am încălcat legi eminamente civile. Dar ce facem dacă hotărâţi că am aplicat corect legea civilă? Trimitem DNA în judecată?”.

Răspunsul judecătorului Ionuţ Matei nu s-a lăsat aşteptat: ”Mai încet, vă rog, încă sunteţi inculpat.”

Luni, procurorul de şedinţă al DNA a cerut condamnarea lui Radu Mazăre la o pedeapsă orientată spre maximum de 15 ani de închisoare în acest dosar.

”Solicităm condamnarea inculpatului Radu Mazăre la o pedeapsă orientată spre maxim.(...) Nu vom cere o pedeapsă de 15 ani, ci una orientată spre cea de 15 ani,” a spus procurorul, care a cerut închisoare orientată spre maximum şi pentru Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.

În iulie 2017, fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti, în acest dosar, la 4 ani de închisoare cu suspendare. El este acuzat, alături de alţi funcţionari, restituirea şi atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa şi Mamaia, inclusive plaje şi faleze. Prejudiciul estimat de DNA se ridică la 114 milioane de euro. Decizia instanţei a venit după nouă ani de procese şi alte opt amânări consecutive de pronunţare a unei sentinţe. În acelaşi dosar a fost condamnat şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, el primind o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Alţi şapte funcţionari din cadrul Primăriei Constanţa au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu suspendare, iar ceilalţi 24 de acuzaţi din dosar au fost achitaţi. Printre ei, şi Cristi Borcea.

”După 12 ani de chin prin anchete şi procese, după 8 amânări ale pronunţării, sentinţa de fond a fost dată în iulie 2017. Notarul a fost achitat, evaluatorul a fost achitat, 28 de beneficiari au fost achitaţi, primarul - condamnat la patru ani de puşcărie cu suspendare pentru abuz în serviciu!” transmitea printr-o scrisoare, din Madagascar, Radu Mazăre. ”Nu există nicio declaraţie împotriva mea sau altfel de probă, însă Statul Paralel nu putea accepta o achitare. De la aşa-zisul prejudiciu de 115 milioane euro la achitare ar fi fost o prea mare lovitură de imagine. Judecătorul nu mă putea condamna cu expertize favorabile şi fără probe. S-au făcut presiuni până când au scos măcar o condamnare cu suspendare.”

Potrivit rechizitoriului DNA, “în perioada noiembrie 2002 – iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, au soluţionat în mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, în scopul obţinerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a proprietăţii asupra unor mari suprafeţe de teren la care nu aveau dreptul. Astfel patrimoniul public a fost deposedat de mari suprafeţe de teren intravilan în valoare de 114 milioane euro dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului şi de 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanţa.

În mod legal, a fost revendicată suprafaţa de 309.549 mp, cei îndreptăţiţi beneficiind de restituiri şi atribuiri în suprafaţă cu puţin mai mare decât jumătate din cea revendicată, în vreme ce restituirile şi atribuirile ilegale au afectat terenuri cu o întindere de trei ori mai mare decât cea revendicată - aproape un milion de metri pătraţi. Au fost restituite porţiuni de plajă şi faleză care, potrivit Constituţiei şi legilor în vigoare fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, adică nu pot ajunge sub nicio formă în proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice.

Persoanele îndreptăţite la restituire au fost determinate, după trecerea unor perioade de timp îndelungate, de 2 până la 3 ani, ori să-şi vândă drepturile succesorale ori să vândă terenurile în cauză, pentru sume de bani ce reprezintă mai puţin de 1% din valoarea terenurilor la care au fost obligate să renunţe. În final, aceste terenuri aveau să ajungă în proprietatea persoanelor cărora le-au fost predestinate, cu mult înainte de soluţionarea cererilor de restituire.

Pentru atingerea scopului infracţional urmărit, majoritatea terenurilor atribuite pe alte amplasamente, în echivalent valoric, au fost subevaluate, unele, la preţuri de 10 ori mai mici decât preţurile reale.

Concret, între aceste terenuri figurează:

- terenul în suprafaţă de 27.000 mp pe care s-a construit Parcul de distracţii acvatice Aqua Magic de către firma Aqualand (la care unul dintre acţionarii principali este Popa Basarab, vărul primarului Mazăre Radu Ştefan);

- terenul în suprafaţă de 8.307,78 mp, situat în zona Căpităniei Vila Marina, pe malul lacului Siutghiol, care a ajuns în proprietatea familiei Mazăre (primarul, mama şi fratele);

- terenul în suprafaţă de 52.471 mp, situat în Parcul Tăbăcăriei nu a fost restituit în natura celor îndreptăţiţi, ci firmei cesionare „Holland Development Group” SA (la care acţionar şi administrator este Sandu Bogdan Gabriel, iar acţionar principal prin firma Millenium Global Development este Ionescu Valentin Gheorghe) care a plătit pentru drepturile succesorale un preţ de 100 de ori mai mic decât cel real.”