„Eu am fost de multe ori la DIICOT, cred că de 4-5 ori am fost. Mi-au dat şi o copie după dosar, de câte ori au o nelămurire şi vor să clarifice, mă invită. E absolut ceva firesc. (...) Vă pot spune cu certitudine că ancheta parcă s-a accelerat. (...) Imediat ce am făcut tratamentul de eliminare a mercurului şi a scăzut sub doza de pericol, starea inimii a început să se îmbunătăţească. La ora actuală mi-au dispărut toate modificările. Mi-am revenit nefăcând altceva decât eliminând mercurul. A fost o perioadă când mai mulţi specialişti nu înţelegeau. Eu eram sub tramament şi evoluţia mea era tot mai proastă. (...) Şi până la urmă m-au trimis la toxicologie şi aşa am aflat”, a declarat Doina Pană la Antena3.

Procurorii DIICOT efectuează cercetări in rem într-un dosar de constituire grup infracţional organizat şi tentativă de omor. În dosar au avut loc mai multe audieri în cauză.

Fostul ministru a depus o plângere la Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Române, însă cauza a fost trimisă la DIICOT.

Pană a depus, de asemenea, mai multe documente medicale prin care reieşea că aceasta avea, în organism, o cantitate dublă de mercur.

Doina Pană, după audierea de la DIICOT: Eu bănuiesc demult pe cineva, dar trebuie dovezi

Doina Pană s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT, după ce a cerut să fie primită în audienţă.

„Pentru că specificul dosarului îmi dă acest drept, dată fiind cauza şi urmează şi o perioadă când eu plec, începe vacanţa parlamentară. M-am întâlnit cu procurorul şef-adjunct şi am cerut acest lucru, e dreptul meu legal. De la început am spus ca am disponibilitate oricând să fiu citată, pentru că am tot interesul să se rezolve cât mai repede acest lucru”, a spus Doina Pană.

Fostul ministru a mai precizat că apreciază modul în care procurorii se implică în dosar.

„Însă, vedeţi dumneavoastră, cand e vorba de o fraudă fiscală, sunt documente care rămân, deci poate dura oricât, dar în momentul în care este o speţă de acest gen - tentativa de omor - cu cât se îndepărtează în timp e mai greu de demonstrat. De asta aveam nevoie să cer o urgentare”, a spus Doina Pană.

Întrebată dacă bănuieşte pe cineva, fostul ministru a răspuns: „Da, eu bănuiesc demult, dar nu pot să mă pronunţ pentru că trebuie sa existe dovezi. Eu ce pot să fac şi ce am făcut până acum - să spun tot ce ştiu”.