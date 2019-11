Constantin Machidon, primar PNL în Tazlău, a murit răpus de cancer, scrie romaniatv.net.



Acesta avea 62 de ani şi era internat în spital. Bărbatul fusese afectat puternic de sinuciderea soţiei sale, survenită în urmă cu patru ani.



„Unele lucruri în viaţă sunt cu adevărat cumplite, iar moartea, deşi uneori reprezintă finalul unor suferinţe şi o etapă care nu poate fi ocolită de către niciunul dintre noi, rămâne cel mai greu moment pământesc! Rămas bun, Constantin Machidon! Ai lăsat în urmă fapte bune şi ai fost un exemplu de omenie, de care ne vom aminti mereu! Condoleanţe familiei îndurerate!”, a transmis o cunoştinţă.



„Astăzi, cu deosebit regret, l-am condus pe ultimul drum pe Constantin Machidon, primarul comunei Tazlău, judeţul Neamţ un om apreciat de către cei din comunitate pentru generozitatea sa şi bunătatea sufletească! Deşi mai avea multe de făcut pentru familie, pentru comunitatea care l-a desemnat ca lider,Dumnezeu a ales să-l ia de-a Dreapta Sa!

„Astăzi este o zi în care am sentimente amestecate. Tristeţe pentru că am pierdut un coleg de valoare, pe domnul Constantin Machidon, care prin optimismul său ne-a oferit de multe ori ocazii să ne gândim la bunătate, la valori şi la respect. Acest moment trist m-a făcut să mă gândesc la echipă, la toţi cei care ne adunăm, să fim împreună pentru a realiza ceva. Domnul Machidon a fost un om de echipă. Şi ştiu că şi el s-ar fi bucurat astăzi dacă ar fi văzut ce muncă extraordinară a făcut echipa de la Neamţ. De aceea vreau să vă mulţumesc din nou pentru că aţi acordat voturile de încredere pentru a obţine victoria de ieri. Vreau să le mulţumesc tuturor celor din echipa liberală de la Neamţ, fiecare şi-a adus contribuţia şi v-au arătat că aveţi cu cine, aveţi în cine avea încredere. Astăzi, mâine şi pe viitor vom merge, împreună, mai departe. Pentru dezvoltarea comunităţilor noastre, pentru dezvoltarea Neamţului şi a României.

Dumnezeu să îl odihnească în pace pe domnul Constantin Machidon. O să îi ducem dorul”, a declarat şeful PNL Neamţ, deputatul Mugur Cozmanciuc.



În urmă cu patru ani, soţia edilului, Rica Machidon, s-a sinucis cu arma de vânătoare a soţului. Aceasta a lăsat un bilet de adio prin care şi-a cerut iertare pentru faptă. Rudele au declarat că femeia s-a sinucis deoarece aflase că are cancer, lăsând în urmă un soţ şi trei copii.

