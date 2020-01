Marcel Vela, după moartea Cristinei Ţopescu: E devreme să ne pronunţăm/ Variante: sinucidere, infarct, comoţie cerebrală

Marcel Vela a precizat că vecinii au sunat la 112 deoarece nu au mai zărit-o de mai multe zile pe Cristina Ţopescu şi au observat că maşina din faţa casei era nemişcată. În privinţa împrejurărilor în care a murit jurnalista, ministrul de Interne spune că anchetatorii nu se pot pronunţa încă.

Durerea lăsată în urmă de moartea Cristinei Ţopescu Margareta Nistor: „Avem aşa o nostalgie faţă de prezentatoarele de altă dată. Avea o frumuseţe interioară. Întotdeauna şi-a iubit meseria” / Lucian Mândruţă, mesaj sfâşietor: Timp de trei săptămâni nu s-a îngrijorat nimeni destul. Să ai milioane de telespectatori şi să mori singur

Vestea morţii Cristinei Ţopescu a provocat reacţii imediate în mediul online şi în televiziunile în care mulţi dintre obişnuiţii micului ecran au lucrat alături de ea: „Avea o frumuseţe interioară. Întotdeauna şi-a iubit meseria”, a notat criticul Irina Margareta Nistor.

Medicul Monica Pop a notat pe Facebook: „Nu pot să cred!!! Cristina Ţopescu, buna mea prietenă! De ce, Doamne!” .Prietenă cu prezentatoare de televiziune, Monica Pop a revenit pentru Antena 3: ”E prima dată în ultimii ani când Cristina nu mi-a răspuns la urările de Anul Nou. Nu pot să cred. Sunt consternată. Mama ei trăieşte. Nu ştiu ce s-a putut întâmpla. Şi dragostea ei pentru animale, le ajuta. Un om deosebit. Mai ieşeam din când în cand la masă împreună. Anul trecut am fost împreună la concertul Medicilor. Anul acesta am vrut s-o invit şi nu mi-a răspuns la telefon. I-am lăsat mesaj. Nu pot să cred”.

Ultimele mesaje ale Cristinei Ţopescu: „Am citit azi, la comemorarea din Piaţa Revoluţiei, 80 de nume ale eroilor noştri. Toţi cei 1142 de martiri sunt îngerii noştri şi vor fi îngerii acestui popor”

Printre ultimele postări pe Facebook ale Cristinei Ţopescu, una dintre cele mai emoţionante cuvinte sunt adresate colegilor de breaslă care i-au publicat mărturisirea despre cum a trăit Revoluţia. Ultimul mesaj al Cristinei Ţopescu pe Facebook, din data de 26 decembrie, ora 21:59 este un comentariu la o ştire despre Papa Francisc.

Ultima fotografie cu Cristina Ţopescu în viaţă: „Cu doi oameni dragi mie” - FOTO

Cristina Ţopescu a fost găsită decedată în propria casă după ce vecinii care nu o văzuseră de trei săptămâni au alertat autorităţile. Cea mai recentă fotografie pe care jurnalista a postat-o pe reţelele de socializare înainte de a muri a fost pe 18 decembrie 2019, la ora 01.46 a.m. - „Cu doi oameni dragi mie şi vouă, prietenilor mei, ştiu eu asta! Ştiţi cine sunt, nu?”

Ce s-a găsit în locuinţa Cristinei Ţopescu după moartea ei: O cunoştinţă vrea să salveze două suflete nevinovate găsite în locuinţa jurnalistei - VIDEO

Cristina Ţopescu a fost descoperită decedată în propria casă din nordul Bucureştiul după ce nu mai fusese văzută de vecini de aproape trei săptămâni.

Alături de trupul neînsufleţit al jurnalistei au fost găsiţi decedaţi şi trei câini, iar alţi cinci au fost găsiţi în viaţă.

Jurnalista Cristina Ţopescu şi incarcerarea din timpul regimului comunist: „Am fost în patru închisori”

Cristina Ţopescu a povestit în urma cu mai bine de 15 ani experienţa dureroasă prin care a trecut atunci când a fost incarcerată în timpul regimului comunist.

În timpul regimului comunist, tatăl jurnalistei, Cristian Ţopescu, a căzut în dizagraţie iar mama ei era plecată în Germania.

Tânăra de la vremea aceea a absolvit Facultatea de Limbi Străină, secţia engleză-italiană, şi ulterior a dat meditaţii, a fost corector la „Contemporanul” şi a scris la revista „Cinema”.

Însă, din cauza dosar al familiei „Ţopescu”, nu s-a putut angaja cu carte muncă, aşa că a făcut tot ce se putea pentru a supravieţui, a tradus chiar şi filme care circulau pe casetă.

Ulterior, după căderea regimului comunist, a fost angajată la Televiziunea Română şi ulterior la Prima TV.

„Nu m-am gândit niciodată să-mi părăsesc ţara. Întotdeauna după o săptămână, două de stat prin străinătăţuri, mi se punea un nod in stomac, un gol sau nu ştiu cum să-i zic, ceva-ul ăla căruia i se spune, îndeobşte, dor. Sistemul în care am trăit a avut însă...”

Potrivit primelor informaţii, Cristina Ţopescu a fost găsită moartă în casa din Pipera şi pare a fi fost o moarte naturală iar trupul jurnalistei nu prezintă urme de violenţă.

Alături de trupul neînsufleţit al jurnalistei au fost găsiţi decedaţi şi trei câini, iar alţi cinci au fost găsiţi în viaţă. Cristina Ţopescu locuia singură.

„În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, poliţiştii oraşului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violenţa. Urmează Să se efectueze în cauză expertiza medico legală”, potrivit autorităţilor.

Monica Pop a sunat-o pe 27 decembrie ca să o invite la un concert, dar nu a răspuns.

La ora transmiterii ştirii, în faţa casei se află o maşiă SMURD iar la faţa locului o echipă de criminalişti face primele cercetări şi fotografiază locul unde fost găsit trupul neînsufleţit al jurnalistei.

Cristina Ţopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Ţopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1970-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din Bucureşti.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta „Focus”, principala emisiune de ştiri a televiziunii. În 1989 a încercat să fugă din România şi a fost arestată primind trei luni de închisoare. A fost eliberată din arest pe 19 decembrie 1989.

