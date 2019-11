Verificările au început la Constanţa după ce un primar a fost fotografiat în timp ce dădea bani preşedintelui unei secţii de votare.



„Referitor la imaginile apărute în spaţiul public cu privire la un eveniment produs într-o secţie de votare din localitatea Furnica, vă comunicăm faptul că ne-am autosesizat şi efectuăm verificări cu privire la situaţia de fapt”, anunţau reprezentanţii IPJ Constanţa.



Ulterior, a fost deschis dosar penal in rem pentru coruperea alegătorilor.



Surse locale spuneau că cel fotografiat este primarul PSD al comunei Dumbrăveni, care a avut o discuţie cu preşedintele unei secţii de votare, în faţa secţiei, după care a scos bani din buzunar şi i i-a dat.



Contactat telefonic de MEDIAFAX, primarul comunei Dumbrăveni, Stelian Clinciu, a declarat că i-a dat 150 de lei preşedintelui secţiei de votare pentru a plăti o comandă de mâncare.



„Am fost chemat la sediul de poliţie. Am spus ce am avut de spus. Am dat acei bani pentru ca cei de la secţia de votare de la Furnica să-şi cumpere de mâncare. Cinci persoane, le-am dat 150 de lei. O recunosc, o spun de câte ori trebuie să o spun. Ştiu că se poate interpreta. Ca drept dovadă s-a interpretat cum s-a interpretat. Am dat pentru că suma de 10 lei care se alocă acum pentru fiecare membru care participă la votare şi care trebuie să stea de la 6:00 dimineaţa şi până se încheie tot procesul... Nu cred că cineva poate să stea cu 10 lei. Ce îşi cumpără? Preşedinta secţiei de vot trebuia să plătească mâncarea cu banii aceia şi chiar i-am zis să ţină bonul. La alegerile de la referendum sau toate alegerile anterioare am adus pachete, dar acum nu am avut timp să plec eu. În trecut am plecat eu sau am trimis pe cineva. Acum am avut altele pe cap şi n-am mai putut să plec. Până acum aduceam mâncarea de la Constanţa. Acum am făcut o prostie. O recunosc şi asta este”, a spus Stelian Clinciu.