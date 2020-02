Ion Alin IGNAT: Am primit maşina de la service



Ion Alin Ignat povesteşte, pe pagina de Facebook, faptul că avea programare, sâmbătă dimineaţa, pentru service la o reprezentanţă auto din Alba Iulia, de unde a primit maşină înlocuitoare.



„Am predat maşina programată, primind în schimb, din partea firmei respective, un autoturism pe care să îl folosesc până la finalizarea service-ului la maşina predată. Pentru acest autoturism înlocuitor am încheiat un proces verbal de predare-primire. La scurt timp, circulând spre municipiul Blaj, am fost oprit de un echipaj de poliţie care mi-a solicitat documentele maşinii. La prezentarea acestora, agenţii au constatat că autorizaţia de circulaţie provizorie a autoturismului era expirată de mai bine de o săptămână”, spune Ignat.



Secretarul de stat afirmă că nu a ştiut de faptul că maşina are autorizaţia de circulaţie expirată şi că agenţii de poliţie care l-au oprit nu i-au comunicat că ar avea vreo calitate în cadrul cercetării pe care o desfăşoară.



Alin Ion Ignat mai spune că în perioada următoare, va acţiona în instanţă firma care l-a pus în această situaţie.



Poliţia Alba a transmis, sâmbătă, că un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Alba Iulia, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism, pe DN 14B, în apropiere de Blaj, având plăcuţele provizorii de înmatriculare expirate din 22 ianuarie.



Surse din Poliţie au spus că este vorba de secretarul de stat din Ministerul Muncii, Ion Alin Ignat.



Cercetările Poliţiei sunt continuate în ceea ce îl priveşte pe şofer pentru infracţiunea de conducere, pe drumurile publice, a unui autovehicul neînmatriculat.

Surse din cadrul Poliţiei au declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că secretarul de stat în Ministerul Muncii Ion Alin Ignat conducea maşina unei firme, iar vehiculul avea plăcuţele provizorii de înmatriculare expirate.

Acesta a fost oprit pe DN 14B, în oraşul Blaj.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pe numele şoferului, acuzat de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Ion Alin Dan Ignat, în vârstă de 33 de ani, vicepreşedintele PNL Alba Iulia şi prim-vicepreşedintele TNL este finul deputatului PNL, Florin Roman.



Acesta este cunoscut şi pentru talentul muzical, după cum demonstrează videoclipul de mai jos.

