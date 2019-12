Anchetatorii DIICOT arată că dosarul Spiru Haret are la bază sesizarea rectorului Universităţii, Aurelian Bondrea, referitor la o sesizare anonimă făcută din 2012.

O studentă care ar fi plătit pentru licenţă ar fi denunţat printr-un SMS pretinse fraudări ale examenului din anul 2012.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost sesizat cu plângerea penală formulată de U.S.H., cu sediul în Bucureşti,, prin reprezentant legal Aurelian Bondrea – rector, prin care au fost sesizate aspecte privind fraudarea probei nr. 1 (proba scrisă) a examenului de licenţă oraganizat de Facultatea de Sociologie –Psihologie în sesiunea iulie 2012 de către candidata I.P.M.N.

În fapt, s-a arătat că unul dintre cadrele didactice ale universităţii, conf. univ. G.L., a primit în perioada 20.07. – 22.07.2012 mai multe mesaje telefonice de la un număr de telefon în care erau sesizate fapte de corupţie comise de către cadrele didactice şi alţi funcţionari ai universităţii, pentru a facilita promovarea unor studenţi la examenul de licenţă, precum şi aspecte privind modalitatea de fraudare a examenului, respectiv prin log-area la sistemele informatice ale facultăţii.

Din plângerea formulată şi înscrisurile anexate a rezultat faptul că în intervalul 20.07. – 22.07.2012, prorectorul universităţii la aceea dată, numita G.L. a primit pe nr. său de telefon mai multe mesaje anonime prin care i se aducea la cunoştinţă faptul că autorul mesajelor „şi-a cumpărat” lucrarea de licenţă de la profesorul cu suma de 700 de euro, precum şi implicarea numitei I.M., secretar al facultăţii care ar fi ajutat şase studenţi să promoveze examenele şi licenţa, studenţii plătind acestora, câte o sumă de 1.000 de lei.

În cadrul aspectelor denunţate în mod anonim, aceasta arată că a fost studentă la USH, iar licenţa a dat-o tot în sesiunea din iulie 2012.

Incidentul din sală cu eroarea nu a fost întâmplătoare, pentru că acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul ei, erorile fiind făcute de către profesorul A.D.

Sub aspectul modalităţii concrete de operare, se arăta faptul că pentru obţinerea unui punctaj satisfăcător, se proceda în următorul fel: se accesa testul de către candidat; se bifau răspunsuri la întâmplare până în jurul grilei cu nr. 30 iar la un moment dat apărea o eroare; la final pe calculator apărea testul terminat

De asemenea, i s-a adus la cunoştinţa Dnei G., faptul că Dl. A.D.a fost ajutat de secretara facultăţii pe nume I.M. şi că împreună au ajutat şase studenţi să-şi obţină licenţa, aceştia plătind fiecare pentru examene câte 1.000 de lei.

5.000 de euro pentru a lua examenele

Persoana necunoscută a susţinut totodată faptul că împreună cu cele şase colege le-au dat domnului A.D.şi doamnei I.M. suma de 5.000 de euro pentru a promova examenele din ultima sesiune.

Dna M. i-a spus că Dl profesor se loghează din exteriorul facultăţii şi le rezolvă şi sesiunea şi licenţa. Menţionează că a făcut o sesizare la parchet împotriva secretarei Mirela si profesorului A. D.

Secretara Mirela îi recruta împreună cu secretara şefă (S.A.I.).

Martora anonimă a mai comunicat faptul că a şi înregistrat pe doamna M. şi pe dl. A.D. când îi explica cum trebuia să procedeze.

Doamna M. şi Dna A., împreună cu profesorul A.D. i-au spus că totul se aranjează sub protecţia Dnei G.L., prorectorul universităţii.

Era la examen, când s-a constatat de un supraveghetor că cineva a dat eroare, adică la a treizecea şi ceva întrebare, după care s-a logat din nou şi testul ei era rezolvat”, relevă documentul DIICOT.

Interceptarile sunt sugestive referitor la fraudele de la Spiru Haret

„Convorbirile interceptate în cauză au evidenţiat o activitate infracţională continuuă şi obişnuită pe linia fraudării sesiunilor de examene, licenţe şi master în cadrul facultăţilor din cadrul U.S.H., atât în cadrul departamentelor din Bucureşti, cât şi în cadrul unora dintre facultăţile S.H.din ţară.

Au rezultat date de natură să ateste faptul că astfel de activităţi infracţionale sunt derulate în cadrul universităţii de foarte mulţi ani (cel puţin de la nivelul anului 2012) şi au privit nu numai fraudarea unor sesiuni de licenţă cât şi a examenelor obişnuite aferente anilor universitari, existând situaţii când studenţii, viitori licenţiaţi, nici măcar nu au trecut vreodată pe la cursuri şi nu au participat personal la susţinerea examenelor la materiile şi disciplinele respectivelor facultăţi.

Exemplificare conv. telefonică sugestivă:

„... iarna îi taie un porc, treizeci de litri de vin, douăzeci... patruzeci de litri de vin, douăzeci de litri de ţuică. Pe an, în afară de taxa pe care o plăteşte mai plăteşte încă 1500 de euro, bani pe care....... Îs douăzeci de profesori... îs douăzeci de materii... la care ea tre’ să treacă tot timpul. Ce le dai la ăia... pe anual?............”

(Convorbire telefonică elocventă a tatălui unuia dintre proaspeţii licenţiaţi, cu privire la o împrejurare din timpul examenului scris de licenţă:

„Asta că era cu C. zice: da' eu nu te-am văzut deloc aicea. Da' C.: eu te-am văzut în primu' an. Da, o fi venit şi aia la şcoală cum a venit ăsta. Bine, o mai fi fost aşa, da'...”)

În acest lanţ infracţional al infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, au fost angrenaţi aproape toţi factorii implicaţi în procesul de învăţământ, plecând de la:

- studenţi (persoane direct interesate în promovarea examenelor specifice şi care au apelat contra cost şi au cumpărat atât serviciile ilicite din partea anumitor funcţionari din conducerea universităţii, (obţinerea răspunsurilor la întrebările de la examene şi pentru procurarea lucrărilor de licenţă/master), precum şi influenţa acestora, respectiv intervenţia lor pe lângă alte cadre didactice/decani în vederea facilitării promovării efective a examenelor, prin cooptarea şi determinarea acestora din urmă la nerespectarea procedurilor statutare de evaluare şi examinare şi la fraudarea în final a respectivelor examene.

- rude/cunoştinţe ale acestora (persoane după caz implicate în mod direct/indirect, ce au intermediat legătura dintre student şi cadrul didactic traficant de influenţă şi care au promis/oferit/predat sume de bani şi/sau bunuri în schimbul serviciilor şi influenţei traficate),

- cadre didactice din conducerea universităţii (prorector, decan – persoane traficante de influenţă, care în schimbul unor foloase materiale, au uzat de funcţia şi poziţia avută şi care după caz şi-au exercitat abuziv atribuţiile de serviciu şi totodată şi-au traficat astfel influenţa pe lângă alte cadre didactice din cadrul universităţii, în scopul facilitării şi promovării frauduoase a anumitor studenţi),

- secretari/personal auxiliar/supraveghetori examene (persoane care susţineau prin diverse acte materiale activităţile infracţionale desfăşurate, de la procurarea, intermedierea şi furnizarea/divulgarea grilelor cu răspunsuri şi a lucrărilor de licenţă/master, supraveghere necorespunzătoare în timpul examenului (facilitând promovarea frauduloasă a studentului prin obţinerea unei note mari ce nu reflecta adevărul), până la traficarea influenţei şi intervenţiei asupra anumitor cadre didactice pentru promovarea frauduloasă a unor examene/restanţe)

- cadrele didactice/profesori/decani/prodecani, direct implicaţi în evaluarea, notarea şi promovarea studenţilor cu prilejul examenelor/probelor susţinute.

În acest context, aceştia au procedat de regulă la încălcarea atribuţiilor de serviciu prevazute de lege, prin nerespectarea procedurilor şi etapelor statutare de pregătire, organizare şi susţinere a examenelor de an/restanţe dar şi cele de finalizare a studiilor universitare/postuniversitare (probele 1 şi 2 ale sesiunilor de licenţă şi master), activităţile concrete ale acestora de evaluare şi notare a studenţilor dobândind astfel un caracter fictiv."

Anchetatorii prezinta pe larg si un episod singular privind un student in interacţiunea cu prorectorul Ionescu Eugen

„În continuare, obţinerea de către student a unui rezultat favorabil, promovarea examenelor de licenţă şi obţinerea certificatului iniţial de absolvire, s-a datorat intervenţiei evidente din partea prorectorului USH, care şi-a traficat influenţa pe care o deţinea şi a determinat cadrul didactic coordonator să-şi îndeplinească în mod necorespunzător atribuţiile specifice, respectiv de a îndeplini acte contrare acestor îndatoriri legale legate de modalitatea de organizare şi desfăşurare a probei de susţinere a lucrării de licenţă.

Atât prin intervenţia prorectorului cât şi a celorlalte persoane implicate în procesul de evaluare şi notare, a fost posibilă în final promovarea frauduloasă a întregii sesiuni de licenţă şi eliberea certificatului/adeverinţei de recunoaştere a absolvirii studiilor universitare de specialitate, în cuprinsul acestui act oficial fiind inserate în mod consecutiv aceleaşi rezultate ce nu corespundeau adevărului, înscris ce produce aceleaşi efecte juridice similare diplomei de licenţă.

Convorbirile telefonice interceptate au stabilit în mod cert faptul că, ulterior sesiunii de licenţă, respectiv la data de 04.10.2019, numitul T.N.S. l-a apelat telefonic pe prorectorul I.E. făcându-se referiri indirecte la discuţiile anterioare şi la întâlnirea efectivă pe care aceştia trebuie să o aibe pentru predarea foloaselor promise. („Ca să, no, să rezolvăm, să...nu vreau să rămân, să ziceţi că...”), în schimbul intervenţiei şi ajutorului dat la examene, studentul angajându-se să vină în Bucureşti spre sfârşitul lunii octombrie 2019, pentru a i le preda efectiv.

Astfel, la data de 25.10.2019, numitul T.N.S. a venit în Bucureşti, întâlnindu-se cu I.E.în parcarea supermarket-ului Lidle din zona Afi Palace Cotroceni, context în care i-a dat acestuia din urmă anumite foloase materiale, bunuri şi o sumă de bani.”

Prorectorul este EUGEN IONESCU aka I.E.