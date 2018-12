Dosarul retrocedărilor în care este judecat în apel Radu Mazăre este pe final. La termenul de luni, avocaţii din dosar au cerut sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la presupusa nelegalitate a constituirii completului de trei judecători. Instanţa a rămas în pronunţare.

„Chestiunea privind sesizarea Curţii Constituţionale este o chestiune care a fost invocată în această cauză. La Curtea de Apel Bucureşti – din ce am înţeles de la colegii mei – se discută suspendarea efectelor hotărârii 80/2017, hotărâre în baza căreia a fost înfiinţat acest complet, însă excepţia care vizează articolul în baza căreia 9 (...) s-a format acest complet este invocată în această cauză . Este greu de spus (n.r. – ce efect va avea), să vedem în ce măsură instanţa va admite această excepţie, pentru că instanţa a rămas în pronunţare pe admisibilitatea excepţiei...apoi urmează al doilea palier al excepţei, sesizarea Curţii Constituţionale. Are efect pentru viitor şi în acelaşi timp are efect în cauzele în care a fost invocată, chiar dacă această cauză va fi între timp judecată. Cu alte cuvinte, în măsura în care Curtea Constituţională va admite această excepţie s-ar putea cere revizuirea sau, după caz, contestaţia în anulare”, a declarat avocatul lui Jean Andrei, unul dintre inculpaţii din dosar.

Marţi, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, la Secţia de Contencios Administrativ, va fi luată în discuţie o cerere formulată de avovatul unuia dintre inculpaţii din dosar, Georgică Giurgiucanu, care vizează acelaşi subiect al constituirii completului.

„Am invocat o excepţie de nelegală compunere a completului de 3 (n.r. – judecători) având în vedere că hotărârea pe care s-a bazat constituirea acestui complet este una care pe de o parte nu am vazut-o şi care, pe de altă parte, din punctul nostru de vedere, nu există întrucât nu a fost publicată nicăieri, astfel încât ea nu poate produce efecte juridice. Mai mult decât atât, în lege şi în textul Constituţiei, se menţionează expres că nu poate fi făcută compunerea Înaltei Curţi din altceva decât prin lege. Aşa cum s-a decis şi în hotărârea care a decis conflictul, dreptul la un proces echitabil este compus şi din dreptul ca un complet să fie constituit imparţial, independent şi prin tragere la sorţi, adică în mod aleatoriu”, a declarat Ingrid Mocanu, apărătorul lui Georgică Giurgiucanu.

Potrivit avocatului, aceste completuri de 3 judecători nu ar fi imparţiale deoarece judecătorii erau „grupaţi după voinţa acestora”.

„Adică aşa, după cum sunt ei prieteni sau mai puţin prieteni nu asigură dreptul la un proces echitabil întrcât fiind de aceeaşi parte a baricadei, având relaţii oarecum mai strânse între ei se pot naşte prietenii şi se poate naşte o soluţie. Pe cale de consecinţă, în acest mod, distribuirea lor aleatorie în aceste completuri ar face ca dreptul la un proces echitabil să aibă o evidentă reglementare, pentru că omul şi-ar primi un complet în mod aleatoriu total desemnat. Ştim bine că la Înalta Curte sunt câteva completuri care sunt constituite oarecum... Când ajungi în faţa lor îţi ştii soluţia de la intrare”, a mai spus Ingrid Mocanu.

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a fost condamnat, în acest dosar, în iulie anul trecut, la patru ani de închisoare cu suspendare. El este acuzat, alături de alţi funcţionari, de atribuirea nelegală a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la 114 milioane de euro. Decizia instanţei a venit după nouă ani de procese şi alte opt amânări consecutive de pronunţare a unei sentinţe. În acelaşi dosar a fost condamnat şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, el primind o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. Alţi şapte funcţionari din cadrul Primăriei Constanţa au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu suspendare. Este vorba despre Constantin Racu, Ramona Daniela Dospinescu, Ion Marica, Cristian Talpău, Nora Alina Chircă, Georgică Giurgiucanu şi Emil Dragoş Săvulescu.

Ceilalţi 24 de acuzaţi din acest dosar au fost achitaţi de Tribunalul Bucureşti. Între aceştia se numără şi Cristian Borcea.

Mazăre nega anul trecut acuzaţiile în dosarul retrocedărilor:

”Din 2005 până în 2017 am fost acuzat de DNA Bucureşti de retrocedări ilegale, inclusiv plaje, din domeniul public al statului, cauzând un aşa-zis prejudiciu de 115 milioane de euro, pe baza unui raport de constatare întocmit de angajatii DNA.

Precizez urmatoarele: Expertiza topografică dispusă de Instanţă a stabilit ca nu s-a retrocedat nici un metru pătrat de plajă sau din domeniul public al statului. Expertiza de evaluare, de asemenea dispusă de instanţă, a stabilit că nu exista prejudiciu. Exista o comisie de aplicare a Legii 10 formată din funcâionari specialişti, cu atribuţii în domeniul juridic, cadastral, topografic, etc. Ca Primar am semnat ultimul, doar dispoziţiile de retrocedare, în urma Referatului întocmit de comisia special desemnată care şi-a asumat analizarea tuturor retrocedărilor.

Una dintre acuzaţii este că am retrocedat în baza unui act notarial care nu ar fi legal, de parcă eu am dreptul şi puterea legală de a verifica acte notariale!

După 12 ani de chin prin anchete şi procese, după 8 amânări ale pronunţării, sentinţa de fond a fost dată în iulie 2017. Notarul a fost achitat, evaluatorul a fost achitat, 28 de beneficiari au fost achitaţi, primarul condamnat la patru ani de puşcărie cu suspendare pentru abuz în serviciu!

Nu există nicio declaraţie împotriva mea sau altfel de probă, însă Statul Paralel nu putea accepta o achitare. De la aşa-zisul prejudiciu de 115 milioane euro la achitare ar fi fost o prea mare lovitură de imagine. Judecătorul nu mă putea condamna cu expertize favorabile şi fără probe. S-au făcut presiuni până când au scos măcar o condamnare cu suspendare”, transmitea printr-o scrisoare, din Madagascar, fostul edil al Constanţei, Radu Mazăre.