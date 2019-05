„Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a luat act de măsurile dispuse de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, de punere în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Iacob Adrian, şi prorectorul Marcoci Petrică-Mihail”, se arată într-un comunicat al Ministerului.

Comanda Academiei de Poliţie va fi asigurată, până la împuternicirea unui nou rector şi a unui nou prorector, de către prorectorul Veronica Stoica.

„În conformitate cu art. 2721 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul Poliţistului, Iacob Adrian şi Marcoci Petrică-Mihail vor fi puşi la dispoziţie. Raportat la gravitatea faptelor pentru care sunt cercetaţi şi la prejudiciul de imagine adus instituţiei, precum şi la calitatea şi conduita impuse de lege pentru poliţişti, conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicită celor doi ofiţeri să-şi prezinte cererile de demisie. Având în vedere principiul autonomiei universitare, procedura demiterii de către ministru nu este posibilă în acest context, însă o decizie de eliberare din funcţie se poate lua prin vot de către Senatul universităţii”, mai arată sursa citată.

Totodată, Carmen Dan aşteaptă şi o analiză a situaţiei create la nivelul Academiei de Poliţie din partea Senatului universităţii.

„Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate ale Poliţiei Române, a colaborat cu DNA în acest caz încă de la primirea sesizării depuse de jurnalistul ameninţat şi va acorda în continuare sprijin procurorilor pentru finalizarea cazului”, mai anunţă reprezentanţii MAI.

De altfel, rectorul Academiei de Poliţie, Adrian Iacob, şi Mihail Marcoci, prorectorul instituţiei, au fost chemaţi la sediul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o discuţie cu ministrul Carmen Dan. Cei doi au fost plasaţi, joi, de procurorii DNA, sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul privind ameninţarea jurnalistei Emilia Şercan.

Cei doi sunt acuzaţi de instigare la şantaj, procurorii subliniind că ar fi convins un ofiţer de poliţie din subordine să îi trimită mesaje de ameninţare jurnalistei, pentru a înceta ancheta despre suspiciunea privind diplomele lor de doctorat.

Procurorii DNA au dispus, în urmă cu câteva săptămâni, punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au plasat sub control judiciar în luna aprilie pe ofiţerul de la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Gheorghe Adrian Bărbulescu, cel care ar fi ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în data de 15 aprilie, ofiţerul de la Academia de Poliţie ar fi transmis jurnalistei, pe numărul personal, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul şcolii doctorale a Academiei de Poliţie A.I. Cuza au obţinut titlul de doctor.

Mihail Marcoci: Mi-am dat demisia din funcţia de prorector. Nu am făcut presiuni asupra ofiţerului

Mihail Marcoci a anunţat, după discuţia cu ministrul Carmen Dan, că şi-a dat demisia din funcţia de prorector al Academiei de Poliţie şi a menţionat că îşi exprimă regretul pentru situaţia creată, însă nu a făcut presiuni asupra ofiţerului pentru a-i trimite mesaje de ameninţare Emiliei Şercan.

„Mi-am dat deja demisia, acordul de demisie a fost scris. Mi-am dat demisia acum, am avut o discuţie cu doamna ministru de Interne în care mi-am exprimat regretul pentru cele intâmplate, este o anchetă în curs. Nu vă pot da nimic din dosar. Nu am făcut niciun fel de presiuni asupra ofiţerului. Aveti răbdare, veţi vedea din dosar. (...) Eu nu am avut niciun fel de relaţie apropiată cu acel tânăr ofiţer. La un moment dat, nici nu ştiam cum îl cheamă. Nu a studiat la specializările mele. (...) O sa vedeţi din declaraţia mea de avere, din activităţile mele extraprofesionale, diferneţa de salariu pe care am avut-o ca prorector al Academiei de Poliţie nu era atât de relevată”, a declarat Mihail Marcoci, fostul prorector al Academiei de Poliţie.

Acesta a mai spus că nu i-a fost teamă de investigaţia Emiliei Şercan.