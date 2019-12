Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat, marţi, că a aflat despre clasarea dosarului „Rompetrol II” în timp ce se afla în şedinţa de la CSM. Acesta s-a arătat nemulţumit de soluţie şi a spus că de la CSM merge la DIICOT, pentru o discuţie aplicată pe acest caz cu conducerea instituţiei.

„Cum aţi aflat dumneavoastră am aflat şi eu, astfel că acum mă duc la sediul DIICOT-ului ca să mă informez. Am convocat conducerea DIICOT-ului pentru discuţie pe această temă. (..) Am fost în şedinţă. Doar am spus că mă duc până la dânşii să stăm de vorbă. O să mă duc să mă interesez exact despre ce e vorba. Este un dosar în care s-a dispus o soluţie de clasare şi ca în orice alt dosar se poate formula plângere împotriva soluţiei. Atunci vom vedea”, a spus Licu.

Întrebat dacă este o nouă „pată” pe obrazul Justiţiei din România, Bogdan Licu a spus că „din păcate, Justiţia scârţâie de mult timp din punct de vedere al activităţii”.

Întrebat, în continuare, dacă, în calitate de procuror general va infirma soluţia de clasare în acest dosar, Licu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat.

„Vom vedea dacă va fi formulată plângerea împotriva soluţiei, cum se va pronunţa conducerea DIICOT-ului, dacă se va formula o asemenea plângere, vom vedea ce e de făcut”, a precizat procurorul general.

În luna mai 2016, procurorii DIICOT au demarat cercetările în dosarul „Rompetrol II", punând sechestre de aproximativ trei miliarde de lei pe acţiunile rafinăriei Petromidia şi pe conturile unor persoane fizice, dosarul fiind disjuns dintr-o cauză trimisă în judecată în anul 2006, investigaţiile vizând intervalul 1998-2003, în ultimii trei ani Guvernul României fiind condus la Adrian Năstase.

În primul dosar „Rompetrol", au fost trimise în judecată 13 persoane, printre acestea fiind omul de afaceri Dinu Patriciu, fostul ministru Sorin Pantiş şi Sorin Roşca Stănescu.