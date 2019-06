Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a finalizat proiectul de investiţii „Multirisc – modul I” prin intermediul căruia s-a reuşit achiziţionarea de echipamente şi tehnică operativă necesare misiunilor de căutare-salvare.

Proiectul a beneficiat de un buget în valoare de 159.441.995 lei şi s-a desfăşurat pe durata a 3 ani, în perioada 01.10.2016 - 31.05.2019.

În cadrul proiectului au fost achiziţionate 47 de containere pentru suport logistic de tip I, II şi IV, două autospeciale pentru tratamente hiperbarice şi oxigeno-terapie, 16 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 6 automacarale, o tabără mobilă pentru persoane sinistrate, 7 linii tehnice de întreţinere a echipamentelor individuale de protecţie, o autospecială pentru păstrare temporară şi transport în regim frigorific şi 42 de autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare descărcare.

Cu ocazia conferinţei de închidere a proiectului, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat faptul că dotările vin să completeze lipsa de tehnică specifică de care o parte din unităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă suferea.

„Proiectul este unul foarte important pentru că a abordat mai multe probleme, a abordat problema mobilităţii mai ales în zonele greu accesibile şi aici vorbim de camioane care pot transporta containere cu echipamente, sunt echipamentele pentru salvare la înălţime, 80 de autoscări care au intrat în perioada decembrie 2017 – decembrie 2018 în dotare, ajunsesem la un moment dat în situaţia în care aveam judeţe fără nicio autoscară, spre exemplu judeţul Covasna, Harghita, Brăila, Galaţi iar celelalte judeţe în mare parte cu excepţia celor care au făcut achiziţii pe fonduri europene, restul judeţelor erau cu autoscări cu o vechime de peste 30 de ani. Acum din fericire în fiecare judeţ există câte una. Mai avem macaralele care pentru prima data intră în dotarea pompierilor, 10 macarale“, a declarat Arafat.

Una dintre dotările speciale achiziţionate a fost camera frigorifică necesară pentru persoanele decedate ca urmare a unor dezastre şi autospeciale pentru tratamente hiperbarice şi oxigeno-terapie pentru care personalul va trebui să fie instruit cu ajutorul Marinei Militare Italiene.

„Autospeciala frigorifică, sunt 4 la număr în total în ţară, oricât de macabru sună că este o maşină de transport decedaţi, în cadrul exerciţiului Seism 2018, a fost un aspect de care am fost întrebaţi şi colegii din SUA chiar au fost impresionaţi că ne-am gândit şi la acest aspect pentru că în toate dezastrele majore aspectul managementului decedaţilor este un aspect realist. Trebuie respect, nu poţi să-i laşi peste tot şi mai ales dureză. Poate fi un accident aviatic, un cutremur, acolo trebuie să ai capacitate de stocaj în condiţii corecte şi respectuoase şi să ai timp pentru ca medicii de medicină legală să facă examinările necesare pentru identificarea victimelor. Patru barocamere, una la Constanţa. Mureş, Iaşi şi Timişoara. Vor fi folosite pe regiuni, acum suntem în faza de pregătire a persoanlului medical, pregătirea o va face marina militară italiană. Vor fi alocaţi medici pompieri şi asistenţi din fiecare centre pentru a face cursuri specific medicine hiperbare pentru cazurile medicale de urgenţă şi aici poate să intre bolnavii arşi, intoxicaţiile cu monoxid de carbon. De ce am ajuns la Marina Italiană, când am căutat cine să ne facă cursurile, costurile erau prohibitive, adică era imposibil să plătim un curs de 3 săptămâni pentru 18 medici şi asistenţi, un sfert de million de euro şi atunci am apelat la o strucură profesionistă care poate să dea şi certifica oficial, dar costurile vor fi normale şi digerabile”, a completat şeful DSU.

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a ridicat şi problema personalului. În acest moment la nivelul IGSU, a precizat acesta, se execută ore suplimentare pentru a acoperi anumite nevoi în cadrul instituţiei: „Dacă luăm cum era planificată această instituţie când s-a profesionalizat în 2004, era planificată să aibă 41.000 de angajaţi, suntem în jur la 28.000 de angajaţi, iar diferenţa trebuia angajată în perioada crizei economice şi atunci au fost tăiate posturile respective. Sperăm să ajungem unde eram prin 2010, 2011 la 35.000 de oameni", a spus Arafat.

Şeful DSU a vorbit şi despre programele viitoare prin care se doreşte dotarea instituţiilor care au drept atribut intervenţia în situaţii de urgenţă. printre viitoarele achiziţii se numără elicoptere grele necesare stingerii incendiilor, nave şi drone specializate.

„Suntem în pregătirea unui proiect cu o valoare între 5 şi 10 milioane de euro care atinge nu numai personalul IGSU, ci şi cel medical de urgenţă, serviciile de ambulanţă şi personalul care lucrează pe maşinile SMURD. Acest proiect va fi implementat în foarte scurt timp. Una dintre licitaţiile foarte importante care le avem este licitaţia pentru maşinile de stingere, deja o parte din ea este în evaluare pentru maşinile de 4.000 de litri şi mai este una pentru maşinile de 10.000 de litri şi vorbim de aproximativ 500 de maşini care vor include şi 30 de maşini adaptate pentru zonele de pădure. O să ajungem la dotări cu drone specializate care să poată să facă investigarea unor zone de inundaţii şi zone care sunt greu accesibile sau periculos de accesat de personal, de exemplu o zonă cu incident nuclear. Elicoptere pentru Inspectoratul de Aviaţie, vorbim de elicoptere de căutare-salvare montană, licitaţia fiind în curs de finalizare, vor fi luate dintr-un accord cadru de 10 elicoptere uşoare primele patru din fonduri europee şi procesul de achiziţii de elicoptere medii-grele în caz de inundaţiii, căutare salvare pe mare, stingere incendii de pădure. Mai avem conceptul maritim care include o navă mare pentru intervenţie pe Marea Neagră, pentru stingere şi pentru salvare de persoane de pe nave în larg, platforme. Pompierii aveu astfel de mijloace până în 1985-1988 când au fost casate. Vor mai fi luate nave de stingere pentru Delta Dunării şi Dunăre", a mai declarat Raed Arafat.