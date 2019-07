„A plecat voluntar de la domiciliu la data de 12.02.2018, orele 12.00 şi nu a mai revenit. A fost văzută ultima oară la data de 12.02.2018, în jurul orei 12.00, deplasându-se pe strada Dimitrie Cantemir, în direcţia Podului Pescăriei (în municipiul Bârlad, judeţul Vaslui), având asupra sa o sacoşă din plastic de culoare albă", se arată în informarea seacă publicată pe site-ul Poliţiei Române.

Este vorba despre Andreea Ţanţu, o tânără de 19 ani, care a plecat de acasă, din Bârlad, în 12 februarie 2018, să se întâlnească cu prietenul ei şi de atunci nu se mai ştie nimic de ea. A plecat fără buletin, fără bagaj, doar cu telefonul mobil şi cu o pereche de pantofi sport luaţi din casă pentru iubitul ei.

Iar de aici începe drama unui tată care de aproape un an şi şase luni adună probe în dosarul de dispariţie a fiicei lui.

Ultima conversaţie pe care Ion Ţunţu a avut-o cu fiica lui a fost chiar în ziua în care fata a dispărut. Au vorbit despre factura de gaz şi, după numai câteva minute, Andreea a vorbit şi cu mama ei, să îi spună că se duce să se întâlnească cu prietenul ei.

„Eu la 12 şi un sfert am ajuns acasă, am deschis uşa şi am strigat după ea, nu era fata mea acasă. După care o sun, nu mi-a răspuns de două ori la telefon, am sunat-o pe soţia mea, a spus că nu ştie, dar că o sună ea. A sunat-o şi soţia mea, dar nu i-a răspuns, iar după, soţia mea, ştiind că i-a cerut voie să iasă, şi-a dat seama că s-a întâmplat ceva rău cu fata noastră. Şi am plecat în căutarea ei. Nu am găsit-o nici în ziua de azi, ştim doar atât că el (n.r. prietenul Andreei) i-a luat telefonul pe care el susţine că l-a primit cadou şi o pereche de adidaşi pe care i-a luat fiică-mea din casă de la mine şi pe care i-a făcut lui cadou", povesteşte Ion Ţunţu ce s-a întâmplat în 12 februarie 2018.

Acesta consideră că principalul suspect în dosarul dispariţiei fiicei lui este chiar prietenul ei din acea vreme. Potrivit tatălui Andreei, tânărul, la doar o oră şi jumătate după ce s-a văzut cu ea, a vândut telefonul fetei. Acesta crede că şi fata lui a fost vândută proxeneţilor.

Tatăl Andreei este nemulţumit de cum s-a derulat ancheta în cazul dispariţiei fetei lui şi spune că marea majoritate a probelor şi mărturiilor din dosar au fost adunate de el.

„Tot dosarul care este la parchet, 99% e făcut de mine, cu martorii mei, cu persoanele care le-am adus ca martori care spun cum (prietenul - n.r.) o înjura, cum o punea să fure din casă şi toate astea. Poliţia nu a făcut nimic, absolut nimic. Mă întreba <Aţi mai aflat ceva, domnul Ţanţu?> şi le spuneam <Staţi cu fundul pe scaun, luaţi-vă salarii că eu o să alerg ca să vă dau vouă detalii. Nu am aflat, dom'le, că dacă aflam veneam eu singur, că sunt tatăl copilului, nu trebuia să mă întrebaţi voi pe mine dacă am aflat ceva sau nu şi voi să staţi bine mersi la birou>", a mai spus Ion Ţanţu.

Singura şansă, crede Ion Ţunţu, este strămutarea dosarului la Parchetul General, solicitare pe care o va face în curând.

Între timp, poza Andreei rămâne pe site-ul Poliţiei Române, însoţită de următoarea descriere: „Înălţime aproximativ 1,60 m, greutate aproximativ 47 kg, păr brunet, drept, lung, constituţie atletică, ochi căprui, prezintă o cicatrice în urma operaţiei de apendicită. Obiecte de îmbracăminte : o geacă din tercot de culoare bleumarin, cu glugă cu puf de culoare roz, pantaloni bleumarin şi ghete până la gleznă, din piele de culoare neagră".

Potrivit poliţiştilor din Vaslui, în acest caz este deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate.

„Sesizarea a fost primită la Poliţia municipiului Bârlad în luna februarie 2018 şi se referea la faptul că o tânără, care atunci avea 19 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu şi nu a mai revenit. Mama tinerei a afirmat că a fost contactată telefonic de aceasta pentru a-i da acceptul să iasă din casă, ulterior familia a constatat că tânăra nu a mai revenit. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Au fost efecutate cercetări şi de către DIICOT, Biroul Teritorial Vaslui, pentru trafic de persoane şi trafic de droguri, însă cu privire la aceste fapte s-a dispus clasarea cauzei. În prezent, tânăra este dată în urmărire naţională şi internaţională", a declarat Mihaela Ştraub, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Potrivit unor surse judiciare, prietenul Andreei nu are calitatea de suspect în dosar, însă a fost de acord cu efectuarea unui test poligraf, s-a prezentat la test, însă nu a putut fi realizat, deoarece consumase droguri. Aceleaşi surse susţin că în această cauză au fost audiate peste 20 de persoane.