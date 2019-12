În luna iulie a acestui an, vocile autorizate ale Ministerul chinez al Agriculturii şi Afacerilor Rurale au precizat că bandele de şantajişti ameninţă că piesele de carne de porc aruncate din drone ar fi infestate cu PPA, astfel încât să-i oblige pe proprietari să vândă animalele la preţuri foarte mici, în condiţiile în care bucăţile de carne nu au nicio problemă în realitate.



Potrivit Reuters, nu mai devreme de joi, 19 decembrie 2019, un site de ştiri finanţat de statul chinez – The Paper (n.r. - Ziarul) a raportat că angajaţi ai unei crescătorii de suine aparţinând Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd i-au pus în dificultate pe cei din autoritatea regională de aviaţie prin utilizarea unui puternic dispozitiv de bruiaj al semnalului de control al dronelor. Acesta a generat probleme masive care au întrerupt inclusiv semnal GPS.



Răspunzând la întrebările investitorilor pe o platformă electronică pusă la dispoziţie de Shenzhen Stock Exchange, cei de la Dabeinong au confirmat pe 20 decembrie a.c. că unitatea de creştere a porcilor din provincia Heilongjiang a încălcat neintenţionat regulile aviaţiei civile.



„Unitatea noastră din provincia Heilongjiang... în încercarea de a-i opri pe şantajişti să arunce din dronă piese din carne de porc «infestate» cu pestă porcină africană a încălcat regulamentele aviaţiei civile utilizând un dispozitiv de bruiaj”, au precizat vocile autorizate ale companiei. „Am încălcat legea, chiar dacă fără intenţie”.



Cei de la Dabeinong au adăugat că au predat echipamentul autorităţilor şi sunt dispuşi să plătească pentru fapta lor.



Ministerul chinez al Industriei şi Tehnologiei Informaţiei a emis o notificare în aceeaşi zi pentru a încerca să-i oprească pe producătorii de astfel de echipamente de bruiaj ilegale. Specialiştii guvernului de la Beijing spun că aceste dispozitive pot fi folosite doar de către autorităţile de securitate, locale sau naţionale, cât şi de autorităţile regulatorii din domeniul comunicaţiilor.



Dabeinong deţine un şeptel de 14.000 de scroafe în cele trei ferme ale sale, precum şi o maternitate în Heilongjiang. Exploataţiile de suine din Heilongjiang au operat în condiţii de biosecuritate sporită, iar acestea vor fi întărite şi mai mult după aceste evenimente.



China – cel mai mare producător şi consumator de carne de porc – se confruntă la nivel naţional cu o scădere a şeptelului porcin de 40% în comparaţie cu 2018, potrivit informaţiilor Ministerului chinez al Agriculturii şi Afacerilor Rurale.



Majorarea preţurilor la carne de porc reprezintă o forţă motrice care stă în spatele creşterii nivelului inflaţiei, una aflată în creştere semnificativă de ritm faţă de ultimii opt ani.