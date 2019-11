Soţul Mariei Cârneci a pierdut astăzi lupta cu boala şi complicaţiile survenite în urma unei operaţii grele la care a fost supus în urmă cu câteva luni.

Artista a fost întotdeauna mândră de familia ei şi de mariajul lung de peste trei decenii.

„Sunt măritată de peste 20 de ani. L-am întâlnit pe soţul meu, economist de profesie, la concursul «Floarea din Grădină», el fiind director la hotelul în care eram cazată. Încă de la începutul relaţiei am fost de nedespărţit şi nu concepeam ideea de a sta separaţi. Eram tineri şi frumoşi, iar din iubirea noastră a venit pe lume băiatul nostru, Edi. Cred că atunci când am rămas însărcinată a fost cel mai fericit moment din viaţa mea. La început mi-a fost teamă ca nu cumva să greşesc în educaţia sa, dar până la urmă cred că m-am descurcat bine. Băiatului, student la ASE, îi dăruim toată dragostea şi sprijinul nostru necondiţionat.

Sunt o femeie fericită şi extrem de mulţumită de ceea ce mi-a dat Dumnezeu! Fac tot ce-mi stă în putinţă pentru ca lucrurile să decurgă normal, dar singura părere de rău pe care o am referitor la familie este că nu am putut fi şi nu pot fi acasă de Sărbători. În toţi aceşti ani nu am fost aproape de ei când aş fi vrut, fiind plecată cu contracte în străinătate sau în ţară. Publicul meu cel mai fidel sunt soţul şi fiul meu, care mă primesc acasă cu aplauze, ce îmi ung sufletul. În rest, să ştiţi că sunt o soţie şi o mamă absolut normală, dar şi grijulie! La noi în familie se vorbeşte foarte deschis şi ne sfătuim în orice problemă”, a declarat artista pentru revista Taifasuri acum ceva timp.