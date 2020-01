Medicul Monica Pop a notat pe Facebook: ”Nu pot să cred!!! Cristina Ţopescu, buna mea prietenă! De ce, Doamne!” .Prietenă cu prezentatoare de televiziune, Monica Pop a revenit pentru Antena 3: ”E prima dată în ultimii ani când Cristina nu mi-a răspuns la urările de Anul Nou. Nu pot să cred. Sunt consternată. Mama ei trăieşte. Nu ştiu ce s-a putut întâmpla. Şi dragostea ei pentru animale, le ajuta. Un om deosebit. Mai ieşeam din când în cand la masă împreună. Anul trecut am fost împreună la concertul Medicilor. Anul acesta am vrut s-o invit şi nu mi-a răspuns la telefon. I-am lăsat mesaj. Nu pot să cred”.

Cristina Ţopescu a publicat ultima dată pe Facebook un mesaj în care reacţiona la o declaraţie dată de Papa Francisc legată de dragostea oamenilor faţă de animale: ”Înca un motiv să-l iubesc pe omul ăsta simplu, firesc, calin, vesel, minunat”.

Iuliana Marciuc a mărturisit că ”M-am grăbit să mă uit pe Facebook, pentru că eram prietenă cu Cristina Ţopescu şi am văzut ultima ei postare din 26 decembrie 2019. Eu nu pot să spun că în ultima perioadă am fost prietenă cu Cristina. Mă întreb unde au fost toţi acest prieteni care iată apar acum. Unde au fost prietenii de a murit atât de singură? Am cunoscut-o în perioada când am fost foarte tânără. Am fost la Televiziunea Naţională. Ultima dată am îmbrăţişat-o la Televiziunea Naţională, unde a venit şi Cristian Ţopescu. De atunci nu m-am mai văzut cu ea. Acum văd postări pe Facebook cu colegi care îi mulţumesc pentru că i-a învăţat. Într-adevăr era foarte generoasă, împărtăşea tot ce ştia din meseria ei şi a ajutat foarte mulţi jurnalişti care erau la început de drum”.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a povestit că ”am văzut o emisiune cu Stelian Tănase şi cu ea şi chiar mă bucuram că uite iarăşi face televiziune. Cristina a avut o afecţiune teribilă pentru toate necuvântoarele. A avut întotdeauna nişte emisiuni fascinante. A fost întotdeauna îndrăgostită de filme de cinema. Avem aşa o nostalgie faţă de prezentatoarele de altă dată. Avea o frumuseţe interioară. Întotdeauna şi-a iubit meseria”.

Claudiu Popa, de la Realitatea Plus şi-a amintit ”M-am contrazis foarte mult cu Cristina Ţopescu pe expresia «a pierdut lupta cu viaţa». Ea îmi spunea mereu «poţi spune a pierdut lupta pentru viaţă» sau «a pierdut lupta cu moartea». Eh, în seara asta, nu ştiu ce să mai spun”.

Jurnalista Marie Jeanne Ion a comentat pentru acelaşi post de televiziune: ”În momentul în care ea a decis din motive de conştiinţă să părăsească platourile tradiţionale, pur şi simplu presa i-a întors spatele. Dar Cristina a continuat să facă presă. Este cel mai bun om de interviu pe care l-a avut presa naţională. (...) Cristina este un om care a muncit toată viaţa, a fost plătită pentru munca ei, unei mai puţin just, uneori la justa ei valoare. Cristina muncea, nu avea probleme aşa de grave financiare. Era o persoană luptătoare. Aş vrea să nu vorbim noi sau alţi jurnalişti cu care Cristina a lucrat să nu vorbim la modul acesta. Cristina e un om onest, real, transparent şi care de acum înainte se pare că nu mai este. O să rămână un vid în jurnalismul românesc din cauza dispariţiei ei”.

Jurnalista Cristina Ţopescu a murit, ea fiind găsită duminică seară de poliţişti în casa sa din oraşul Otopeni, au precizat, pentru Mediafax, surse din poliţie. Urmează să fie efectuată o expertiză.

Lucian Mândruţă: „Pe mine mă şochează că era un om atât de singur, pentru că eu o ştiu pe Cristina înconjurată de prieteni. Am fost, nu ştiu dacă pot să spun prieten cu ea, dar vorbeam cam o dată pe lună, ne mai vedeam şi mai râdeam pe la petreceri.

Ce mă surprinde că două săptămâni – nu i-a mai călcat nimeni pragul atâta vreme şi asta mă şochează, pentru că şi eu sunt destul de aproape de generaţia asta. E şocant că nu mai avea pe nimeni la aproape 60 de ani care să facă o vizită la ea de Crăciun.

Foarte tristă povestea şi m-a tulburat, e un om care a făcut ceva pentru televiziune în ţara asta, pentru presă”.

Acesta a postat şi pe Facebook, pe contul personal, un mesaj sfâşietor: „Ce-nseamna si gloria asta a luminii televizorului...

Sa ai, la 30 de ani, milioane de spectatori, sa te salute lumea pe strada la 40, sa devii activista civica dupa 50, sa iesi la marsuri si mitinguri cu sute de mii de oameni... Si sa mori singura. Si sa te gaseasca cineva dupa 3 saptamani, pentru ca, desi te cunoaste o tara intreaga, in 3 saptamani n-a batut nimeni la usa, nu s-a ingrijorat nimeni destul, n-a fost nimeni insistent de Anul Nou cu o urare...

Nu-i mai invidiati pe oamenii celebri. Cu o moarte sunt datori si ei, ba chiar, uite, si cu o mare singuratate!”

„NU POT SA CRED!!!!!CRISTINA TOPESCU, BUNA MEA PRIETENAl DE CE, DOAMNE???!!!”, scrie pe Facebook Monica Pop, una dintre cele mai bune prietene ale Cristinei Ţopescu.

Gabriel Diaconu: „Tocmai am aflat că a murit Cristina Topescu. E foarte greu să procesez informaţia. Cristina a fost unul dintre jurnaliştii pe care îi respect, cu care am colaborat nu o singură dată, de-a lungul anilor. O ştiu din perioada când era imaginea ştirilor la Prima Tv, m-am reîntâlnit cu ea şi am făcut mai multe emisiuni în perioada ei la Antena 3. E oribil. Îngrozitor. Mai avea multe lucruri de făcut, de zis pentru ţara asta căreia i-a dat atât de mult, şi care până la urmă i-a dat atât de puţin înapoi”.

„În cursul acestei seri (duminică, n.r.), în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, poliţiştii oraşului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violenţa”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Ilfov.

Potrivit unor surse din poliţie, este vorba despre jurnalista Cristina Ţopescu.

Ultima postare a Cristinei Ţopescu pe Facebook este din 26 decembrie, când a distribuit un articol despre Papa Francisc.

Urmează să fie efectuată expertiza medico-legală. De asemenea, va fi deschis un dosar penal pentru a se afla împrejurările în care a murit jurnalista.

Cristina Ţopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Ţopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1970-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din Bucureşti.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta ”Focus”, principala emisiune de ştiri a televiziunii. În 1989 a încercat să fugă din România şi a fost arestată primind trei luni de închisoare. A fost eliberată din arest pe 19 decembrie 1989.