„Vreau să vă vorbesc în calitatea mea de profesor. Profesor am venit aici, profesor plec de aici şi această profesiune am exercitat-o cu dăruire şi determinare toată viaţa. Ca urmare, aseară (joi, n.r.), la un post de televiziune, am făcut următoarea afirmaţie: „Cred că va trebui, la începutul anului şcolar, să introducem în toate şcolile n sistemm de portecţie a copilului şi trebuie să-i învăţăm să se protejeze şi singuri, să se ferească, pentru că eu asta am învăţat şi de acasă. Cred că toate aceste lucruri trebuie să le repetăm şi la şcoală”. Am făcut această afirmaţie extrem de impresionată fiind de cazul de la Caracal şi încercând să ducem spre şcoală ce putem noi să ducem”, a declarat Ecaterina Andronescu.



Aceasta a mai spus că declaraţia sa nu a fost un atac la adresa Alexandrei sau a părinţilor ei.



„Dimpotrivă, sunt o persoană care empatizez cu cel aflat în dificultate. Asta am făcut toată viaţa mea. De foarte multe ori m-aţi văzut în piaţa publică reacţionând în felul acesta. Găsesc că a fost o interpretare absolut scoasă din context, nu are niciun fel de legătură interpretarea pe care au dat-o unii cu ceea ce eu am gândit şi cu ceea ce eu am făcut”, a punctat fostul ministru.



Andronescu a menţionat că i se pare neobişnuit faptul că a aflat din presă de demiterea sa.



„Faptul că doamna prim-ministru a luat această decizie este, fără-ndoială, în fişa postului domniei sale. Dar că am aflat din presă, mi se pare că e mai nepotrivit sau neobişnuit. Nu este aceasta o problemă, dar vreau să nu planeze asupra activităţii mele de dascăl, dar şi asupra activităţii mele publice asemenea lucruri care nu au nicio legătură cu mine. În această perioadă, din noiembrie şi până astăzi, am slujit această instituţie de la 8 dimineaţa până la miezul nopţii, fără să mă gândesc vreodată că trebuie să avem şi zile de odihnă, pentru că sistemul de învăţământ are nevoie de foarte multe”, a mai spus aceasta.



Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că a decis să o demită pe Ecaterina Andronescu din funcţia de ministru al Educaţiei, după ce aceasta a afirmat că ea a învăţat de acasă să nu se urce într-o maşină cu un străin, propunându-l pe Daniel Breaz, actual ministru al Culturii, să preia interimatul.