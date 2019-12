Reuben Sharpe, în vârstă de 39, a devenit bărbat în urmă cu 12 ani dar a întrerupt tratamentul cu testosteron în momentul în care a decis să nască un copil.

Bărbatul şi partenerul său, Jay, s-au cunoscut într-un pub şi au început o relaţie. După o vreme, discutat despre posibilitatea de a avea un copil.

Reuben şi partenerul său, Jay, care nu se identifică nici ca bărbat şi nici ca femeie, au celebrat venirea pe lume a copilului, pe nume Jamie, în luna septembrie, la Brighton, în Sussex.

Potrivit publicaţiei britanice, şi persoana care a executat procedura de inseminare artificială era un doctor transgender.

Când Jamie a împlinit vârsta de trei luni, Sharpe a declarat că naşterea copilului l-a făcut să se simtă ”complet”.

Bărbatul a afirmat că "am avut nevoie de şase ani ca să ajung până aici, dar acum ţinem copilul în braţe şi simţim că aici trebuia să ajungem. În fine, mă simt complet”.

A durat ceva până am rămas însărcinat aşa că mulţi au crezut că m-am îngrăşat. On bătrânel simpatic îmi tot spunea că am mâncat cam multe plăcinte!”, a povestit Reuben.

Reuben a povestit că, în discuţia de la începutul relaţiei lor, naşterea unui copil a fost un subiect important: ”Dacă nu şi-ar fi dorit un copil, ne despărţeam”. ”Părea lucrul potrivit. Aveam păreri asemănătoare legate de felul în care trebuie crescut un copil”.