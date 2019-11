Prezentăm principalele declaraţii ale analistului politic Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă Show:

“Noi ar trebui să face o dată o discuţie despre sistemul ăsta infernal creat în cele două mandate ale lui Traian Băsescu, preluat de Klaus Iohannis şi putem vorbi de un al treilea mandat al lui Klaus Iohannis pentru că Klaus Iohannis a avut un mare avantaj, el a luat la cheie”.

„Toată lumea a pus pe seama binomului SRI-DNA, ţineţi minte că eu am inventat acest termen , tot ce s-a întâmplat. Nu e adevărat, pe vremea lui Traian Băsescu s-a creat o maşinărie care era alcătuită pe de o parte din presă, apoi SRI, apoi DNA, apoi alte instituţii de forţă”.

„În noaptea respectivă, până era dus la judecător, victima era fezandată de presă prin diferite documente date (…) ăla era deja criminal, aţi văzut, analfabeţi, se dădeau stenograme din discuţiile lui care n-aveau nicio legătură cu speţa. Deci din punctul acesta de vedere presa militară, unităţilor militare a fost un factor de abuz, el a fost factorul”.

„Prima dată sub domnia lui Emil Constantinescu ne-au ras pe noi, adică ăştia mai, să zicem, mai bătrâni, cu experienţă, mai independenţi. După asta au ras trusturile. Acea campanie dusă împotriva mogulilor a lui Traian Băsescu a fost catastrofală pentru presă”.

„ Au distrus trusturile de presă arestând pe toţi mogulii şi în locul lor au pus fie site-uri, fie dacă aţi observat un fenomen în felul următor, x pleca de la trustul y şi i se dădea un blog, un site pe care eu nu l-aş putea face cu toată pensia mea la un loc, dar el e unu. Şi atunci s-au creat trei mii de asemenea, aţi înţeles, asemenea unităţi, fiecare din ei e slab dar la un loc fac opinia”.

„Nimeni nu câştigă un război cu presa în democraţie, unu, există societate civilă care apără presa, există oameni, milioane de oameni conştienţi de faptul că au nevoie de presă. Noi suntem din 1990 încoace o democraţie tot mai de faţadă”.

„Cazul Dan Barna este un caz revoltător de victimă a acestei mineriade a generalilor. Pentru că în primul rând... dacă descompunem, radiografiem vom găsi foarte multe trucuri. (…) În cazul lui Dan Barna avem de-a face cu o anchetă, o anchetă care începe în timp. Acea anchetă, măi, culmea, se termină brusc în plină campanie”.

„Klaus Iohannis vrea să câştige cu 80 la 20, cred că asta vrea. Şi pentru asta s-a pus la lucru o întreagă maşinărie a instituţiilor de forţă, a generalilor, o întreagă mineriadă (…) pentru că el are nevoie de o victorie ritualică asupra stângii, asupra comunismului”.

„Klaus Iohanis vrea să câştige cu două condiţii practic imposibile, practic. Anume, să nu facă nimic şi, doi, să câştige la un scor uriaş. Pentru că este foarte greu să realizezi aceste două condiţii şi atunci generalii din instituţiile de forţă sunt obligaţi să facă, nu ştiu, lucruri supraomeneşti.

„Toate greşelile, toate compromisurile, toată această mutare a lui Transgaz, cum să-l mute la Secretariatul General al Guvernului care e cu hârtiile. E clar că domnul Ludovic Orban are nevoie de aceste făcătoare de bani la el”.

„PSD a fost îngrăşat dinadins în decembrie 2016, ştiu că spun un paradox, lui i s-a dat voturi prin softul STS”.

„Cu Klaus Iohannis a fost ideal pentru că Klaus Iohannis n-avea decât nişte mici ranchiune, uşor de rezolvat în România de azi, şi, în rest, ei au făcut ce au vrut”.

„Pentru prima dată după 1990, eu, Ion Cristoiu, nu ştiu cu cine să votez. Mă duc la vot cu sentimentul de groază că trebuie să mă duc că sunt jurnalist”.

„Această campanie a fost făcută dinadins pustiită, dinadins inexistentă pentru ca domnul Klaus Iohannis, pentru ca să se repete 2014. Mai ţineţi minte în 2014 cum Iohannis era un portret?”

„Noi avem o problemă Pro România, nu mai putem semna prezenţa în secţii, aţi înţeles şmecheria? Deci pe Diaconu îl rad cu asta, nu îl rad prin imagine”.

„Klaus Iohannis a evitat, este extraordinar, orice ieşire în mediul nesecurizat. S-a întâlnit numai cu partidul”.

„Mi-am dat seama că Ludovic Orban este mai rău decât Boc, este Ludovicul lui Klaus Iohannis. Emil Boc nu l-a lăudat atât de tare pe Traian Băsescu”.

„Mi se pare aberant ca noi să ne ducem acolo şi preşedintele nostru să dea din cap. Unele lucruri poţi să le faci, eu nu cred că cineva ne împiedică să trimitem un ministru la Moscova”.

„Prima dată în istoria post-revoluţionară când prezidenţialele nu au existat, ceea ce este o adevărată crimă împotriva democraţiei… măcar atmosferă... nu dezbateri...Trebuie să modificăm neapărat legea aia aberantă în campanie, trebuie puse poze, creează atmosferă”.

Prezentăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o nouă ediţie specială ”Marius Tucă Show”, invitatul meu din această seară domnul Ion Cristoiu. Bună seara, bine aţi venit.

Ion Cristoiu: Bună seara.

Marius Tucă: Cred că îmi aduc aminte prima emisiune am făcut-o acum aproape 25 de ani, au trecut repede.

Ion Cristoiu: Făceam amândoi..., un clişeu.

Marius Tucă: Am făcut istorie, acum nu ne mai bagă nimeni în seamă, adică e ca şi când caracterul emisiunilor noastre ar fi confidenţial. Probabil că ne uităm noi, rude, fraţi, surori, cam atâta, nu? Sau...

Ion Cristoiu: E o şmecherie... Mă întreba cineva, fusesem eu la o sindrofie inutilă pentru mine şi erau mai mulţi cetăţeni, erau chiar lideri politici care mă întrebau, probabil din curtoazie, dacă nu mă tem, şi am zis că nu mă tem pentru că ei ne lasă pe câţiva...

Marius Tucă: Ca unii care trebuie să existe să nu fie unanimitate.

Ion Cristoiu: Gândiţi-vă la următorul lucru, eu am aproape patru emisiuni pe săptămână şi în prime-time, scriu în fiecare zi şi pe blog şi la Evenimentul Zilei, dar vocea mea nu se aude, în schimb dacă scrie cineva pe Facebook...

Marius Tucă: Cinci rânduri...

Ion Cristoiu: Cinci rânduri, imediat e viral, vorba ălora de la Pagina de Media, toate sunt virale.

Marius Tucă: Dar ce trebuie să faci ca să devii viral în România?

Ion Cristoiu: Trebuie să te înscrii într-o asociaţie, într-o unitate...

Marius Tucă: Non-profit...

Ion Cristoiu: Nu, într-o unitate militară a presei şi atunci rândul respectiv, textul, SMS-ul respectiv este imediat preluat, amplificat, făcut, luat...

Marius Tucă: Deci în spate există totuşi o maşinărie bine pusă la punct, unsă, o maşinărie care amplifică noua voce aproape necunoscută până la a devenii viral, că până la urmă asta e explicaţia.

Ion Cristoiu: Noi ar trebui să face o dată o discuţie despre sistemul ăsta infernal creat în cele două mandate ale lui Traian Băsescu, preluat de Klaus Iohannis şi putem vorbi de un al treilea mandat al lui Klaus Iohannis pentru că Klaus Iohannis a avut un mare avantaj, el a luat la cheie. Deci Traian Băsescu a tot lucrat la ea, a reglat-o...

Marius Tucă: Zece ani de zile a lucrat.

Ion Cristoiu: A lucrat-o, dar când să o folosească i s-a terminat mandatul şi atunci toată această maşinărie la cheie a venit singură la... ştiţi cum vin generalii...

Marius Tucă: La stăpân.

Ion Cristoiu: Eu îi spun camarila cu epoleţi. Şi au venit şi, e foarte important ca să înţeleagă telespectatorul, aici toată lumea a pus pe seama binomului SRI-DNA, ţineţi minte că eu am inventat acest termen , tot ce s-a întâmplat. Nu e adevărat, pe vremea lui Traian Băsescu s-a creat o maşinărie care era alcătuită pe de o parte din presă, apoi SRI, apoi DNA, apoi alte instituţii de forţă de ce spun, pentru că dacă acum am face o analiză a abuzurilor binomului vom observa că se întâmpla aşa, victima era dictată de către SRI la DNA, era chemată la DNA pe uşa din faţă, ţineţi minte din jurnalul Elenei Udrea problema cu cealaltă uşă, erau anunţate unităţile mobile din presă, vedeţi că x vine, veneau fătucile, unele din ele inconştiente, cum spune CIA idiotul util, erau folosite că ştiţi, întrebau, de ce ai furat? Ce ai făcut?

Marius Tucă: Da, întrebările erau de multe ori de genul ăsta.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă era şi undeva... şi este o frustrare de tip bolşevică a fătucii care vede că Marius Tucă face emisiuni şi ea săraca aleargă acolo...

Marius Tucă: Pe teren şi atunci era un fel de răzbunare.

Ion Cristoiu: Da, nu, am dat un exemplu. Şi după spectacolul ieşirii în cătuşe, unul dintre cele mai sălbatice spectacole de la teroarea franceză încoace, şi în timp ce ele erau acolo, am anchetat foarte mult aceste abuzuri, cum povestea şi Bica la un moment dat, în timp ce omul era acolo sau Berca de la...

Marius Tucă: PNL.

Ion Cristoiu: Nu, care a fost la PDL, fostul ministru de Interne.

Marius Tucă: Da, fostul ministru de Interne.

Ion Cristoiu: El nici n-apucase să intre şi deja pe toate burtierele televiziunilor circula ”A fost chemat la DNA şi a fost arestat preventiv” şi se dădeau. Omul era reţinut, e foarte important mecanismul pentru că cheia era presa nu ei. Era reţinut în noaptea respectivă şi trebuia să fie dus la un judecător. În noaptea respectivă, până era dus la judecător, victima era fezandată de presă prin diferite documente date. Deci în momentul în care el ajungea la judecător era şi el... era foarte atent... oricum era sub presiunea publică, ăla era deja criminal, aţi văzut, analfabeţi, se dădeau stenograme din discuţiile lui care n-aveau nicio legătură cu speţa. Deci din punctul acesta de vedere presa militară, unităţilor militare a fost un factor de abuz, el a fost factorul.

Marius Tucă: Vă gândeaţi acum 30 de ani că presa va ajunge în starea asta?

Ion Cristoiu: Nu.

Marius Tucă: Adică presa unităţilor militare pentru că asta e expresia. Din care noi nu am făcut niciodată parte.

Ion Cristoiu: Acum ţineţi minte că am fost în prima linie între 90 şi 96 a bătăliei împotriva lui Iliescu, să ştiţi că regret vremurile alea. Chiar 90, 91, 92 au fost...

Marius Tucă: Ştiţi că în 96 noi am avut o emisiune şi am fost sancţionaţi de CNA pentru că am făcut o emisiune în care despre Ion Iliescu şi candidatura lui, în anul ăla pierzând alegerile prezidenţiale.

Ion Cristoiu: Da, dar în acei primi ani, în 90, Ion Iliescu şi FSN-iştii erau nişte activişti cu complexul presei şi cu complexul democraţiei, foarte interesant, ei şezuseră prin birouri, mă rog, umblaseră prin lume şi atunci culmea că în acel an 90 a fost infinit mai multă democraţie decât este acum, erau şi sub complexul ăsta ”ei sunt comunişti” să fie democraţi.

Marius Tucă: E adevărat.

Ion Cristoiu: Când a venit dreapta la putere, când au venit democraţii la putere, domnul Marius Tucă, ne-au arătat ei ce-i aia dictatură. Uite că am formulat şi eu o chestie, notaţi-o.

Marius Tucă: Îmi notez tot ce spuneţi.

Ion Cristoiu: Când au venit democraţii la putere ne-au arătat ei ce înseamnă dictatură.

Marius Tucă: Ce înseamnă dictatura. Întotdeauna la democraţie. Nu, dar erau alte vremuri, cred că niciunul dintre noi doi nu gândea că în anul de graţie 2019 se întâmplă ceea ce se întâmplă, tocmai mecanismul ăsta pe care îl explicaţi mai devreme. Adică să existe, sigur, cu ghilimelele de rigoare, o secţie militară a presei, şi aici vorbim de cea mai mare parte, pentru că dacă ne vrea cineva capetele se dezlănţuie un tăvălug, se scrie despre noi o sută de zile în fiecare zi. Plus că poţi fi chemat la DNA, poţi fii chemat la Parchet, poţi fi chemat la, cum se cheamă asta cu averile că văd că au scos-o, n-au mai folosit-o în ultima vreme?

Ion Cristoiu: ANI.

Marius Tucă: ANI au fost o armă, apropo de ce vorbeam, de binom şi alte instituţii...

Ion Cristoiu: Prima dată a fost CNSAS, apoi ANI, apoi DNA şi acum nu ştiu ce dracului înfiinţează.

Marius Tucă: Dar totuşi, ne întoarcem un pic în timp, Traian Băsescu a cam fost măcelărit într-un fel sau altul de toate organismele, de toate structurile, de toate instituţiile de care s-a folosit la un moment dat. Vorbim de CNSAS acum vedem că Petrov există, de parcă n-am fi ştiut întotdeauna. În nenumărate emisiuni ale mele spunea că a scris nu ştiu câte note informative pentru că pleca în străinătate şi aşa mai departe. Încă nu am văzut nimic la DNA, dar am văzut la parchet, pentru că dosarul este la Parchetul general şi aşa mai departe. Până la urmă victimă, nu, într-un târziu sau vom vedea dacă se va întâmpla asta a acestui sistem pe care l-a creat.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă, istoria arată că fiecare care creează sisteme sunt victime, trebuie să reamintesc telespectatorilor de regina din Urzeala Tronurilor care pune la cale o întreagă maşinărie de robespierre-ianişti, de sergenţi majori mesianici, parcă erau Florian Coldea toţi, mai ţineţi minte? Toţi tunşi scurt, şi ei trebuie să pună la punct moravurile. Îi foloseşte şi vine o vreme când maşinăria se întoarce împotriva ei. Deci este o chestiune, întotdeauna maşinăriile care n-au viaţă se întorc împotriva ta dacă le creezi.

Marius Tucă: E adevărat. Monştri care te devorează până la urmă. A apărut deja pe blogul dumneavoastră articolul de mâine, cum ar veni, că ajungem la subiectul emisiunii ediţiei speciale de astăzi alegerile prezidenţiale. Bine, o plictiseală... n-am mai văzut niciodată în aceşti 30 de ani. Şi ce scrieţi dumneavoastră aici, plec de la titlu, ”mineriada generalilor pentru ca mareşalul Klaus Iohannis să câştige cu un scor de Nicolae Ceauşescu”. Până să intrăm în subiectul ăsta, domnul Cristoiu, sunt atâţia oameni care se uită la noi, da, sunt atâţia oameni care se uită la ce se întâmplă pe scena politică, cum ar fi dacă cei mai mulţi dintre ei s-ar gândi, i-a uite-i şi pe ăştia doi, vin să ne vorbească de generali, de binomi, de securişti şi aşa mai departe. De divizia militară sau securistă din presă, nu am putea părea cumva demodaţi? Nu am putea părea cumva în afara timpului vorbind despre toate lucrurile astea , când Klaus Iohannis este creditat cu aproape 50% încă din primul tur? Vă întreb?

Ion Cristoiu: Nu, domnul Marius Tucă pentru că dacă mai ţineţi minte, nu demult, adică cred că pe parcursul acestui an, nişte domni de la USR făceau nişte pancarte, mai ţineţi minte? Penalii, penalii, penalii. Şi ei introduseseră în judecarea unui om, a unei personalităţi fapte...

Marius Tucă: Au sau nu au un dosar penal...

Ion Cristoiu: Nu, nu, era penal cel chemat la DNA. Bun, nu cel condamnat, nici măcar cel trimis în judecată.

Marius Tucă: Păi asta am zis, avea un dosar, i se făcea un dosar probabil.

Ion Cristoiu: Noi, ăştia care trăncăneam pe acolo, pălăvrăgeam, băi, nu e adevărat că DNA-ul este... zicea că suntem penali, suntem colaboratorii penalilor. Acum, inclusiv o parte din presa lor încep să zică, băi, stai puţin, e ceva în neregulă, cum adică în plină campanie electorală că pe mine chiar mă revoltă, clar, un candidat cu şanse să intre în turul doi sau poate chiar să-l bată pe preşedintele în exerciţiu...

Marius Tucă: Da, vorbim despre Barna.

Ion Cristoiu: Dan Barna să fie victima şi o să vedeţi că asta e tema mea numărul unu, ştiţi foarte bine, n-am o simpatie pentru Dan Barna, dar ce s-a întâmplat cu Dan Barna în această campanie este unic în postdecembrism şi în istoria democraţiei. Pentru că este inacceptabil pentru un candidat şi dacă era candidatul de pe locul 20. Nu, în timpul campaniei există o convenţie nescrisă, în toate campaniile domnule problemele, dosarele penale, anchetele de presă, dezvăluirile se amână, ori le dai înainte, ori după. Este un tablou halucinant al campaniei împotriva lui, adică s-a constituit un cartel de presă alcătuit şi din colegi de-ai noştri, din aşa-zisa presă independentă şi televiziuni independente un cartel care este foarte interesant, alcătuit din unităţile militare care...

Marius Tucă: Definiţi, unităţi militare înseamnă oameni care sunt plătiţi de servicii?

Ion Cristoiu: Nu, e impropriu spus...

Marius Tucă: Sunt în solda sau cum?

Ion Cristoiu: Nu, domnul Marius Tucă, sunt crescuţi de mici de servicii şi puşi în funcţii.

Marius Tucă: Adică au funcţii în presă nu au funcţii.

Ion Cristoiu: Nu, funcţii în presă, e foarte important.

Marius Tucă: Sunt şi ofiţeri acoperiţi?

Ion Cristoiu: Nu. Ofiţeri acoperiţi, să fim serioşi, nu.

Marius Tucă: Am înţeles.

Ion Cristoiu: Care este esenţa, e foarte important, de aia şi fenomenul, deci prima dată sub domnia lui Emil Constantinescu ne-au ras pe noi, adică ăştia mai, să zicem, mai bătrâni, cu experienţă, mai independenţi.

Marius Tucă: Şefi de ziare care făcuseră presă şi...

Ion Cristoiu: După asta au ras trusturile. Acea campanie dusă împotriva mogulilor a lui Traian Băsescu a fost catastrofală pentru presă pentru că trustul de presă este o instituţie puternică. Chiar dacă mogulul x se bătea cu mogulul y şi concurau, erau până la urmă... se năştea, unu, o concurenţă, doi, în interiorul redacţiei, în interiorul trustului un sentiment de profesionalism adică te întâlneai cu el pe coridor spuneai i-a uite ce ai făcut şi atunci le-au distrus arestând pe toţi mogulii şi în locul lor au pus fie site-uri, fie dacă aţi observat un fenomen în felul următor, x pleca de la trustul y şi i se dădea un blog, un site pe care eu nu l-aş putea face cu toată pensia mea la un loc, dar el e unu. Şi atunci s-au creat trei mii de asemenea, aţi înţeles, asemenea unităţi, fiecare din ei e slab dar la un loc fac opinia pentru că la un loc când zice băi, fii atent, despre...

Marius Tucă: Deci într-un fel sau altul toţi cei plecaţi din trusturile de presă au beneficiat de construcţia unui site...

Ion Cristoiu: Iar unora lipsiţi total de talent, şi asta spun ca un om care am descoperit aceste talente, li s-au dat funcţii în presă, şi atunci ce poate să facă el pentru că dacă îl dă afară de la site-ul x unde are salarii, unde are putere, el ce face, moare de foame. Aţi observat că niciunul din cei plecaţi, nu ştiu, au plecat de la un trust sau de la un ziar, cad în picioare? Eu n-am auzit până acum pe unul...

Marius Tucă: Să rămână... să moară de foame, să rămână pe drumuri măcar.

Ion Cristoiu: Nu. Imediat i se găseşte un site, i se inventează un săptămânal, i se inventează un ziar, eu aşa ceva n-am pomenit.

Marius Tucă: Da, dar asta ţine de slăbiciunea presei până la urmă. Şi apropo de asta, până la urmă se vorbea de faptul că niciodată nu câştigi un război cu presa. Uite să Traian Băsescu a câştigat războiul cu presa, până la un moment dat. adică în nouă ani de mandat a câştigat războiul cu presa. A trimis la închisoare toţi patronii, toţi mogulii, cum li se spunea, da, i-a trimis la închisoare sau i-a decapitat, oricum nu au mai existat, da? Doi, nu a pierdut niciun proces în tot acest mandat până la pozele cu Elena Udrea şi Bica la Paris a controlat, aş spune, în mod absolut tot ce s-a întâmplat în România, chiar din punct de vedere al presei, cu toate că au existat şi trusturi şi televiziuni, mai ales, dar şi site-uri care au scris în fiecare zi împotriva lui Băsescu.

Ion Cristoiu: E o propoziţie care nu e valabilă la noi, anume că se pierde orice război cu presa.

Marius Tucă: Păi asta spun.

Ion Cristoiu: Este vorba de o propoziţie valabilă în democraţie. Pentru că se pierd... nimeni nu câştigă un război cu presa în democraţie, unu, există societate civilă care apără presa, există oameni, milioane de oameni conştienţi de faptul că au nevoie de presă. Noi suntem din 1990 încoace o democraţie tot mai de faţadă şi atunci toate zvonurile sunt crezute şi în general nu mai reacţionează nimeni dacă cuiva din presă... Dacă vreţi să ne întoarcem la Dan Barna.

Marius Tucă: Ne întoarcem imediat. Bun, şi ar fi ceva de făcut într-o propoziţie legat de starea presei în momentul ăsta?

Ion Cristoiu: Nu.

Marius Tucă: Nu mai e nimic de făcut. Pentru că nu cred în oameni providenţiali, oameni care nici în politică şi chiar nici în presă... nu mai e nimic de făcut?

Ion Cristoiu: Nu mai e nimic pentru că totuşi oamenii din presă trebuie să trăiască şi atunci au de ales...

Marius Tucă: Mai ales în vremuri atât de grele.

Ion Cristoiu: Da. Adică spuneţi-mi şi mie un ziar, un trust care trăieşte din profit propriu, adică din profit. Nu.

Marius Tucă: Nu ştiu dacă în momentul ăsta mai există, mai ales trusturi care sunt în bătălia asta politică într-un fel sau altul.

Ion Cristoiu: Da, dar este foarte greu pentru că, ce se întâmplă, în momentul în care tu spui adevărul şi eşti corect rişti la un moment dat, cum să zic...

Marius Tucă: Păi ce vorbeam mai devreme...

Ion Cristoiu: Devii la un moment dat ca să fii cu capul pe butuc ca să eu o trimitere din nou la Ned Stark din Urzeala Tronurilor, mai ţineţi mine, era corect...

Marius Tucă: Sunteţi fascinat domnul Cristoiu de...

Ion Cristoiu: Nu, sunt fascinat de...

Marius Tucă: De scenariile filmelor până la urmă.

Ion Cristoiu: Acest serial este un serial puternic politic este o lecţie uriaşă de politică şi de aia am zis, care e lecţia de acolo? Ned Stark e om de treabă, cinstit, dar ajunge cu capul pe butuc? Ajunge. Şi ticăloşii nu ajung.

Marius Tucă: Asta e dreptatea pe lume, aici să fie?

Ion Cristoiu: Aşa e în politică.

Marius Tucă: Păi, ne întoarcem la cazul Dan Barna. Când v-am întrebat dacă noi nu putem părea cumva în afara timpului ca doi bătrâni din Muppets sau de unde vreţi dumneavoastră, mi-aţi zis nu pentru că vă dau exemplul lui Barna. În momentul în care se spunea fără penali în funcţii publice şi asta a fost campania pe care o duc şi în momentul ăsta cei de la USR ne-am trezit că Dan Barna, chiar liderul USR, a avut parte de o execuţie aproape în direct...

Ion Cristoiu: Corect.

Marius Tucă: Vreau să vă continuaţi ideea legată de Dan Barna, tot ce s-a întâmplat în cazul lui.

Ion Cristoiu: Eu am tot studiat... cazul Dan Barna este un caz revoltător de victimă a acestei mineriade a generalilor. Pentru că în primul rând... dacă descompunem, radiografiem vom găsi foarte multe trucuri. În primul rând au ales un site din partea dreaptă, n-au ales un site sau o televiziune care era independentă sau suspectă...

Marius Tucă: Sau care să fi fost împotriva lui Dan Barna şi a USR-ului.

Ion Cristoiu: Da. Doi, în cazul unui candidat la preşedinţie i se poate întâmpla pe parcursul campaniei nişte lucruri, nu ştiu, omoară un om, şi atunci tu, presă, n-ai ce face, s-a întâmplat. Dar în cazul lui Dan Barna avem de-a face cu o anchetă, o anchetă care începe în timp. Acea anchetă, măi, culmea, se termină brusc în plină campanie, ăia puteau să spună...

Marius Tucă: Campania era de mult terminată, adică de mult era scrisă.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă, eu nu publicam textul ăla. Unu, nu era nicio afacere comercială şi, doi, nu e corect. Adică acum pentru că eu...

Marius Tucă: De ce nu a fost acum trei luni, de ce nu a fost acum patru luni?

Ion Cristoiu: Eu le spuneam celor din redacţie, cum să spun, adică le reaminteam o obsesie a noastră din perioada comunistă. Iertaţi-mi expresia, să nu ne facem de rahat, foarte important, adică încercam...

Marius Tucă: E adevărat. Dar şi după 90 a fost.

Ion Cristoiu: Era o perioadă în care anumite lucruri trebuia să le faci.

CONTINUARE ÎN PAGINA 2