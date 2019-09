ORA 19:45 Alexandru Cumpănaşu anunţă că a strâns deja în jur 60.000 - 70.000 de semnături pentru candidatură

Alexandru Cumpănaşu a anunţat că a strâns deja în jur 60.000-70.000 de semnături din cele 200.000 de semnături necesare pentru candidatura sa ca independent la alegerile prezidenţiale.

„E un timp absolut record şi foarte greu strâns aceste semnături. E un haos pentru o cifră exactă, dar sunt în jur de 60.000- 70.000. Nu. Am şi spus că m-am autosuspendat din Coaliţie. Pentru că are posibilitatea să aibă diverse simpatii”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

ORA 19:36 Alexandru Cumpănaşu: Dacă nu ar fi fost nepoata mea, nu aş fi intrat în cursa prezidenţială

Alexandru Cumpănaşu a declarat, miercuri, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu", că dacă nu ar fi fost nepoata sa Alexandra Măceşanu, nu ar fi intrat în cursa prezidenţială pentru că nu ar fi ştiut pentru ce să lupte.

ORA 19:26 Alexandru Cumpănaşu: Nu am reuşit să obţinem raportul lui Pistol. El nu e de găsit

Alexandru Cumpănaşu a declarat că documentul pe care nu a reuşit să-l obţină până acum este raportul poliţistului Constantin Pistol, cel care a vorbit ultimul, la telefon, cu Alexandra Măceşanu.

„DIICOT văd că reacţionează numai când vrea. Dacă cerem informaţii suntem în orb toţi, dar dacă sunt criticaţi, iese şi spune. Mama şi tatăl Alexandrei au fost audiaţi la Parchetul Caracal pentru a da acest buletin. Să închidă dosarul. Oamenii au fost la Parchet şi au spus – nu vă dăm niciun buletin. Au procedat prin şantaj la primele audieri, în sensul că atunci când au chemat-o prima oară pe mamă au spus – veniţi să predaţi buletinul, dar li s-au spus vă prezentăm raportul de medicină legală. Au spus apoi că raportul nu îl avem. Mama a spus "m-aţi anunţat că primesc raportul". Au spus - ne pare rău, nu v-am spus asta. A anunţat procurorii că îşi înregistrează convorbirile şi le-au spus doamna vreţi să vă pun înregistrarea? Atunci mama a luat foc şi a spus – păi bine ne şantajaţi, ne aduceţi aici sub un fals pretext că ne daţi un raport, ajung aici, nu mi-l arătaţi, dar vreţi buletinul ca s-o declaraţi moartă. După care a venit citaţia. Am vrut să precizez lucru acesta, fiind sunaţi şi anunţaţi verbal, nu în scris, a venit o citaţie care spune negru pe alb, cred că DIICOT se joacă cu vorbele. Când trimiţi citaţie vă rugăm să vă prezentaţi şi dacă nu veniţi vă amendăm cu până la 5.000 lei. Eu iau de bun ce e scris, iar familia intr-adevăr a fost speriată, a fost ameninţată în felul acesta”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Întrebat care este documentul pe care nu a reuşit să îl desecretizeze în dosarul crimelor de la Caracal, acesta a replicat: „Raportul domnului Pistol. Domnul Fifor spune că e o anchetă în derulare la Parchet şi el nu are voie să se amestece. După cum vedeţi, nici noi nu avem voie, nimeni nu are voie. Sursele spun că va fi finalizată această declaraţie în funcţie de cum va fi finalizat şi cazul. Asta spun sursele. Pistol e în continuare şef la Investigaţii Criminale. El a fost în concediu. Nu e de găsit. A fost găsit de procurori pentru că a fost readiat, la solicitarea mea. Această audiere a durat 5 ore, dar apoi a dispărut”.

ORA 19:17 Cumpănaşu, despre declaraţia lui Klaus Iohannis: A fost delirantă. El nu a vorbit deloc cu familiile

Alexandru Cumpănaşu a catalogat declaraţia lui Klaus Iohannis de miercuri ca fiind una delirantă, precizând că şeful statului nu a vorbit vreodată cu familiile implicate în Cazul Caracal şi că nu a prezentat ce măsuri a luat, ca preşedinte.

„(Declaraţia -n.r.) a fost delirantă. Preşedintele are nişte atribuţii foarte clare, iar eu unul cel puţin mă aşteptam de la domnul Iohannis să vină să spună ce ar face sau ce a făcut ca preşedinte. Acest lucru putea să îl facă în CSAT şi să îl prezinte apoi. Domnul Iohannis a făcut una dintre cele mai ciudate declaraţii. Nu a vorbit deloc cu familiile. Nu a prezentat ce măsuri a luat dânsul. Nu a prezentat, celulă de criză, dacă a intervenit şi s-a dus peste Guvern, peste Parchet", a declarat Alexandru Cumpănaşu, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Alexandru Cumpănaşu susţine că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să prezinte familiilor propunerile pe care le are pentru soluţionarea acestui caz.

„Care sunt măsurile pe care domnul preşedinte vrea să le ia pentru a fi eliminate întârzierile. Nu am înţeles nimic. Nu mă interesează azi o analiză a preşedintelui. Nu, pe mine mă interesează ce ai făcut tu în perioada asta şi ce ai de gând să faci. De aceea această declaraţie pe mine m-a dezamăgit în calitate de cetăţean şi de om înscris la alegerile prezidenţiale. Ai obligaţia de a media între societate şi instituţii. Adică între care instituţii şi societate a mediat dânsul, încercând să aducă adevărul la suprafaţă? Preşedintele are rolul constituţional şi această obligaţie”, a completat acesta.

ORA 19:10 Alexandru Cumpănaşu anunţă că Gheorghe Dincă va fi audiat joi de către anchetatori

Alexandru Cumpănaşu a anunţat, miercuri, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal, va fi audiat joi dimineaţă de către anchetatori.

„Am hotărât împreună cu familia Alexandrei să ne luam un avocat, l-am contractat şi familia Maceşanu va avea avocat. Ultima infomaţie este că mâine (joi -n.r.), domnul Dincă, ca să-i respectăm drepturile, va fi audiat la ora 09:00 în prezenţa avocatului nostru”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Gheorghe Dincă a fost scos din nou din Arestul Central, miercuri dimineaţă, şi a fost dus la IGPR, pentru a continua procedura de analiză a comportamentului său, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

DIICOT a anunţat oficial, încă de luni, că Gheorghe Dincă a fost transferat din Arestul IPJ Olt în Arestul Preventiv din Capitală pentru noi audieri, dar şi pentru a fi supus unei analize comportamentale efectuate de către specialiştii IGPR şi pentru o examinare psihiatrică. „La data de 01.09.2019, inculpatul Dincă Gheorghe a fost transferat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Bucureşti pentru efectuarea altor activităţi ce presupun prezenţa acestuia în faţa organelor de urmărire penală, respectiv efectuarea unei analize comportamentale de către specialişti din cadrul IGPR, activitate dispusă prin ordonanţa din data de 29.07.2019, reaudierea inculpatului, precum şi examinarea medico-legală psihiatrică a acestuia”, informează DIICOT, printr-un comunicat de presă.

Gheorghe Dincă a susţinut, de la începutul anchetei din casa sa din Caracal, faptul că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu (15 ani) şi pe Luiza Melencu (18 ani), apoi le-a incinerat.

În emisiunea moderată de jurnalista Monica Mihai, invitatul special este Alexandru Cumpănaşu. Candidatul la prezidenţiale va sta faţă în faţă cu analistul politic Ion Cristoiu şi va răspunde întrebărilor despre candidatura sa la prezidenţiale, dar şi despre ultimele noutăţi din dosarul Caracal.

