9:00 Rezultatele provizorii după numărarea voturilor reprezentând 96.7% din total sunt:

1. PNL - 26.80%

2. PSD - 23.39%

3. USR-PLUS - 21.39%

4. PRO Romania - 6.61%

5. PMP - 5.66%

6. UDMR - 5.45%

7. ALDE - 4.24%

21:37 Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară, că nu se teme de decizia definitivă pe care instanţa supremă ar putea-o pronunţa luni în cazul său, precizând că judecătorii sunt supuşi unor presiuni inimaginabile. Liderul PSD a precizat că nu are bagajele făcute.

"Eu tot timpul am fost sincer. Ca să candidezi trebuie să ai şi posibilitatea", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat dacă se teme de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), preşedintele PSD a replicat: "Eu nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram ghiocel. Nu e vorba de teamă, dar completul de judecată dacă va rezista presiunilor inimaginabile vor da achitare, pentru că sunt complet nevinovat, dacă nu vor rezista vor da condamnare".

Liviu Dragnea a fost întrebat dacă are "bagajele făcute", cu referire la decizia aşteptată luni de la instanţa supremă, el precizând "nu am niciun bagaj făcut".

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anunţat că va pronunţa verdictul în procesul preşedintelui PSD Liviu Dragnea pe 27 mai. Procurorul DNA a cerut majorarea pedepselor pentru liderul PSD, condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.

Procurorul DNA a anunţat, luni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) că solicită pedepse mai aspre pentru inculpaţii din procesul lui Liviu Dragnea. "Solicităm aplicarea unor pedepse spre limita medie, nu spre minim, aşa cum a apreciat instanţa de fond", a precizat procurorul.

Pe fond, Liviu Dragnea a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare.

21:30 Liviu Dragnea: Îmi asum şi ce am făcut şi ce nu în şedinţa Comitetului Executiv

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, după închiderea secţiilor de votare, că îşi asumă responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta în şedinţa Comitetului Executivului Naţional.

"În mod special să le mulţumesc românilor car au votat cu PSD care şi-au păstrat încrederea în programul nostru de guvernare, în ceea ce am făcut pentru viaţa loc, pentru creşterea economică a României. Nu sunt nişte rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize foarte rapid şi serios în partid. Am înţeles că un coleg de al meu a avut o propunere. Vreau să vă spun ceva. Eu în viaţa mi-am asumat şi ce nu am făcut şi ce am făcut", a declarat Liviu Dragnea.

"Şi la fel o să fac şi acum, împreună cu colegii mei, dar eu nu îmi asum astfel de lucruri pe Facebook, ci într-o discuţie serioasă în CEx", a mai spus Dragnea.

Marian Oprişan a transmis o scrisoare deschisă pe Facebook, în care cere demisia lui Liviu Dragnea.

Rezultatele provizorii BEC după numărarea voturilor: PNL - 26,23%, PSD - 23,68%, USR-PLUS - 20,51%