Redăm cele mai importante idei din emisiune:

Update 19.56 Despre religia lui: Nu am nicio problemă ca musulman în România. Nu sunt practicant, dar nu am nicio problemă din acest punct de vedere.

Update 19.49 Raed Arafat, despre motivele pentru care este atacat: Am ajuns să fiu făcut vinovat şi pentru Caracal, unde nu am absolut nicio competenţă. Nu văd un singur motiv pentru asta. În primul rând, părerea mea, se întâmplă pentru că trebuie decredibilizat doctorul Arafat, pentru că unora nu le convine că am credibilitate, că sistemul de urgenţă are credibilitate mare. Apoi, unii avocaţi consideră că dacă îl bagă pe doctorul Arafat în dosar, procesul devine mai mediatizat. Urmează interesele private, uneori convergente cu cele politice. Sistemul de urgenţă poate fi generator de fonduri pentru firme private, care doresc să preia parţial sau total sistemul public de intervenţie.

Update 19.49 Şeful DSU: Multă lume crede că Arafat dă undă verde pentru elicopterele SMURD care intervin. Nu este cazul. Sistemul funcţionează singur.

Update 19.42 Arafat: Vrem mereu să îi dăm afară pe cei care au fost. Atunci noi scăpăm de oamenii care au cumulat experienţă. Riscăm ca la următoarea situaţie similară să avem tot oameni care nu au fost confruntaţi cu ea.

Update 19.36 Şeful DSU a spus de ce nu a tratat personal pacienţi: Nu am intervenit pe pacienţi deoarece regula în astfel de situaţii e că cel care coordonează nu pune mâna pe victime individuale.

Update 19.30 Arafat: Nu am avut filmuleţul Colectiv. Nu ştiam că trebuie să urc până la premier

Raed Arafat a declarat că şi atunci când se vor împlini 5 ani de la Colectiv vor fi organizate alegeri, deci e posibil să mai apară noi dezvăluiri despre tragedie. În privinţa filmuleţului, şeful DSU a spus că nu l-a avut, însă nu ştia că trebuie prezentat premierului. Citeşte continuarea...

Raed Arafat, despre modul în care comunică: Eu nu am consilieri de imagine. Mă ajută cineva cu pagina de Facebook a departamentului.