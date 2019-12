Redăm principalele idei din emisiune:

Ion Cristoiu, despre perioada de după 1989: Aceşti 30 de ani stau sub blestemul unei trăsături româneşti, evidenţiată de Caragiale: capacitatea poporului român de a compromite orice lucru serios. Nu a luat în serios comunismul şi nu ia în serios nici capitalismul. Nu se respectă procedurile - vezi faza cu bugetul asumat de Guvern - şi nu tresare nimeni. Despre poporul român Petre Pandrea spunea că este şi broască ţestoasă şi iepure.

Cristoiu, despre 30 decembrie 1947: Acel eveniment l-a salvat pe Regele Mihai. Sub conducerea lui s-ar fi făcut, altfel, toate crimele comuniste. Trebuie studiat dacă din punct de vedere constituţional abdicarea a fost forţată sau nu. Este un subiect de controversă politică şi nu istorică. Eu cred că regele nu mai avea ce căuta în fruntea statului.

Ion Cristoiu, despre primul test pentru evenimentele de acum 30 de ani: Acesta a fost pe 15 decembrie în Iaşi. Trebuia să aibă loc un miting. Au fost câteva sute de oameni... a fost unj eşec. Atunci aveau nevoie de un detonator uriaş, care au fost morţii de la Timişoara, 73.

Cristoiu, despre teoria teroriştilor: Nu au existat terorişti. A existat o diversiune uriaşă, care nu a fost pusă la cale de români. Dacă o făceam noi însemna că suntem o ţară extraordinară. Nu au rămas urme. Este genul de operaţiune murdară pe care o faci şi pleci cu tot cu morţii.

Ion Cristoiu, despre rezoluţia Parlamentului European privind evenimentele din 89 din România: Cei de la PE ori erau drogaţi, ori erau beţi când au dat rezoluţia. parcă îl aud pe Ion Iliescu. Din punct de vedere penal, al rechizitoriului, evenimentele se întind pe perioada 17 decembrie - 30 decembrie. În această perioadă avem două categporii de victime: până pe 22 decembrie la ora 12.05 (271 de persoane) şi cele de după (restul). Puterea îi aparţinea în totalitate lui Ion Iliescu. Ceauşescu era capturat şi dus. Din acol moment se fac 800 şi ceva de victime. (...) În afară de Timişoara, în restul ţării au fost evenimente după capturarea lui Ceauşescu. Cum poţi să spui că a fost revoluţie în toate oraşele? Buzău este oraş martir...

Ion Cristoiu: Poporul a ieşit, dar nu cu braţele goale ca să înfrunte gloanţele. Ori fi fost câţiva şi care au făcut asta. Dar nu vreau să susţinem această iluzie, pe care au creat-o Iliescu şi Iohannis.

Cristoiu, despre atitudinea de atunci faţă de Iliescu: Nu toată lumea pupa televizorul la Bucureşti când îl vedea pe Iliescu. Mulţimea a strigat, pe 22 decembrie, „Fără comunişti!” când a apărut Iliescu la balcon. La noi perestroikismul a luat-o, în doar câteva zile, spre capitalism. S-a întâmplat pentru că pe teren au fost serviciile secrete ruseşti şi cele occidentale. Ele s-au pus de acord să îl dea jos pe Ceauşescu. După care cei din Vest au început să împingă un pic cu umărul.

Ion Cristoiu, despre căderea lui Ceauşescu: Eu nu credeam în veci că o să cadă Ceauşescu. Era prea puternic. Nimeni nu a văzut atunci, nici măcar oamenii din servicii, în căderea lui Ceauşescu venirea capitalismului. Credeam că va veni unul mai luminat.

Despre cartea „Căderea lui Ceauşescu”, de Radu Portocală: Noutata acestei cărţi este aceasta: Ceauşescu este pentru prima dată în aceşti 30 de ani un personaj tragic. El spune că tot ce s-a întâmplat în România a fost pus la cale, la fel ca în estul Europei, de Moscova. Ceauşescu nu mai avea, de fapt, nicio putere.

Cristoiu, despre ziua de 22 decembrie: Eu am întrebat pe 22, la prânz, „Cine e în spatele acestor evenimente?”. Când l-am văzut pe Iliescu m-am liniştit. Deoarece noi toţi aşteptam să vină unul mai liberal, ca Iliescu, unul mai „perestroikist”. Ne săturasem de Ceauşescu.

Ion Cristoiu, despre decembrie 1989: Au trecut 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. De ce această bătălie între revoluţie şi lovitură de stat? Iliescu şi ceilalţi... ei nu vor spune niciodată că a fost lovitură de stat, deoarece are o conotaţie negativă. De aceea ei preferă termenul de revoluţie, care este pompos, frumos. Eu nu am spus că a fost lovitură de stat. Am pus nişte întrebări despre ziua de 22 decembrie. Eu, ca gazetar, mi-am pus întrebări chiar atunci când se întâmplau evenimentele.

