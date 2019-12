Redăm principalele idei din emisiune:

Alifantis, despre cei 30 de ani de libertate: Care democraţie? Care 30? A fost o libertate. Dar necunoscând gustul libertărţii, noi ne-am cam bătut joc de ea. Cel mai tare ne-am bătut joc de noi. Eu văd asta prin prisma celor 30 de ani pe care i-am pierdut eu. Poate mi-ar fi plăcut să treacă altfel. Eu sunt dezamăgit.

Despre garsoniera din Piaţa Romană în care a locuit mulţi ani: Cântecele din albumul Piaţa Romană Nr. 9 nu numai că le-am scris în garsoniera din Piaţa Romană, dar le-am şi imprimat acolo. Instrumentele, că pentru voci nu aveam un microfon suficient de bun. (...) Aveam o baie care era cu duş, deoarece nu încăpea cadă.

Alifantis, despre Bucureşti: Îmi place. Am descoperit locuri foarte frumoase aici. Acum, de când trăiesc aici, sunt un bucureştean convins. Când mi se face dor de mine şi de amintirile mele dau o fugă la Brăila. Cred că e şi un defect profesional. Mă adaptez la locul în care merg. Eu nu am probleme cu patul de la hotel, cu fusul orar...

Despre originile lui: Tata a fost grec, iar mama aromână. Când eram mic am vorbit greaca şi aromâna în casă. Apoi s-a prăpădit bunica din partea mamei, iar ea era zbir, cea care întreţinea obiceiurile. Pe mine m-a marcat moartea ei şi am refuzat să mai vorbesc cele două limbi după aceea.

Alifantis, despre posibilitatea lansării unui album cu cântece de leagăn (artistul este bunic; şi-a lăsat barbă pentru a juca rolul lui Moş Crăciun pentru nepoţi): Am unul pentru băieţi, unul pentru fete şi încă unul, acela în machedonă. În general toate cântecele mele sunt de leagăn. Sunt din acelea, bălăduţe triste.

Despre prima chitară: Am primit prima chitară pe la 10 ani. Am învăţat ca la carte până la un moment dat, când am început să improvizez.

Alifantis, despre melodia „Decembre”: Tot încerc să găsesc o explicaţie logică la ce s-a întâmplat în mintea mea atunci, în '69, la cei 15 ani pe care îi aveam, ca să fac un astfel de cântec. Ştiu că răsfoiam o carte de poeme de-a lui Bacovia şi mi-au picat ochii pe poezia asta. Dar nu ştiu de ce pe aceea, nu găsesc nicio logică.

Despre încrederea în sine: Sunt uşor timid şi nu sunt foarte decis că e bine ceea ce fac. Am lucrat cât am putut să o elimin. E greu când e genetic, când e băgată în sânge e greu să scapi de ea. Recunosc că încă am emoţii la fiecare spectacol. (...) Într-un fel e bună timiditatea. Îţi dă aşa o stare de emoţie, de dialog interior cu tine.

Nicu Alifantis, despre folk: Ideea de folk nu prea are legătură ce se întâmplă la noi pe genul acesta muzical.

