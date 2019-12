Redăm cele mai importante declaraţii făcute de Tudor Gheorghe în emisiune:

Tudor Gheorghe, despre numele său cu prenumele la final: mi-a fost ”târşă” să îl mai schimb

Artistul Tudor Gheorghe a explicat de ce numele său a rămas cu prenumele la final: ”mi-a fost «târşă» să îl mai schimb”, a spus artistul vineri, invitat într-o ediţie specială ”Marius Tucă Show”.

”Aşa mi-a zis în clasa I şi pe urmă mi-a fost «târşă» să îl mai schimb”, a recunoscut artistul.

”Puţini ştiu că Tudor este numele de familie”, a explicat Marius Tucă.

Poemele lui Sorescu le consideră artistul cele mai apropiate de personalitatea sa artistică: ”venim amândoi din sate din Oltenia. E foarte greu pentru cineva din altă parte să îi dai să citească Sorescu (...) Sorescu, prin «La Lilieci» readuce la viaţă lumea satului românesc”, a explicat Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe a comparat folclorul din comunism cu manelele: „Erau mai cinstite alea”

Artistul Tudor Gheorghe a povestit că deformările folclorului din comunism sunau mai bine decât muzica de succes de azi: ”Erau mai cinstite alea”, a spus artistul vineri, invitat într-o ediţie specială ”Marius Tucă Show”.

„Ce-mi doresc este să nu mai pot să spun acest cuvânt, «degeaba». Dar nu se poate”, a arătat Tudor Gheorghe.

Cantautorul a explicat faptul că faţă de folclorul deformat în comunism, tendinţele actuale din muzica de masă românească nu stă mai bine, chiar dimpotrivă: ”erau mai cinstite alea. Erau mai variate. Se lăudau că au hidrocentrale... învăţai şi geografie. Acum ce cântă ăştia se reduce la trei lucruri: anii, banii şi duşmanii”, a explicat artistul.

”N-am cântat în viaţa mea la nicio nuntă. Şi nu doar atât, n-am cântat la niciun chef. Cum văd paharele pe masă, s-a închis, nu mai pot să cânt”, a mărturisit Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe: „Eu sunt şi un artist de nişă”

Tudor Gheorghe a mărturisit că în relaţia cu publicul poziţia sa este clară: ”Eu sunt şi un artist de nişă”, a explicat artistul vineri, invitat într-o ediţie specială ”Marius Tucă Show”.

”Un spectacol trebuie să înceapă cu un pumn în burtă. Un spectacol trebuie să înceapă cu un şoc. Apoi îl mai laşi şi, iar, un şoc la jumătatea spectacolului apoi îl conduci şi faci un final apoteotic”, a explicat artistul.

”Pe mine m-a trimis partidul, Partidul Comunist Român, după greva minerilor din anii ´70, trimiteau mâncare, tot ce era mai cultural, opera, Teatrul Naţional. Se cumpărau toate biletele şi trimiteau 15 copii. Eu mai fusesem cu Fărcaş şi le cântasem când ieşeau din şut. I-am văzut cum le dădeau lacrimile prin negreala aia... Pentru că n-au mai avut loc în sală, au scos nişte difuzoare... Mă gândeam ce le cânt... eram cu securitatea pe urme... Dragii mei, bine v-am găsit în această vale, care chiar nu mai e a plângerii, nici a bunăstării totale nu se poate spune că e... (...) Şi-au dat seama că au ce asculta”, a mărturisit Tudor Gheorghe.

”Eu sunt şi un artist de nişă. Publicul care vine la mine ştie la ce vine”, a spus artistul.

Tudor Gheorghe, despre momentul în care a experimentat heroina: ”Mi-e groază şi când mă gândesc”

Tudor Gheorghe a povestit cum a rugat doi medici să îi injecteze heroină pentru a experimenta ceea ce trăieşte un personaj care se droghează: ”Mi-e şi groază când mă gândesc”, a explicat artistul vineri, invitat într-o ediţie specială ”Marius Tucă Show”.

„Secretul” lui Tudor Gheorghe: De obicei, când construiesc un spectacol acesta trebuie să înceapă cu un pumn în burtă, cu un şoc, ca să îi iei respiraţia publicului. Apoi, încet, încet, îl cobori cu picioarele pe pământ, iar apoi, la jumătatea spectacolului îi dai încă un pumn în burtă. Urmează un final apoteotic.

„Ce cânt eu nu se difuzează”, a spus Tudor Gheorghe. ”Dar e bine”, a spus artistul în dialogul cu Marius Tucă.

”Pe mine mă ajută. Mă uit în sală la spectacolele mele. Publicul întinereşte. Dacă, la început erau 70% oameni în vârstă... acum tinerii mă descoperă. Ei se uită la ce se difuzează la posturile de radio şi mă descoperă”, a spus Tudor Gheorghe anunţând că nu mai puţin de nouă albume ale sale aşteaptă să iasă pe piaţă.

”Toată viaţa mea nu am să scriu poezie de dragoste mai frumoasă decât a lui Arghezi, lasă-mă să pun în valoare poezia lui Arghezi”, a arătat muzicianul anunţând că 80 dintre poemele sale sunt strânse într-un volum. ”Eu am fost rezoneourul unei perioade fericite din poezia română. Eu am fost între ei, le-am simţit vibraţia interioară”.

Tudor Gheorghe este un cântăreţ, compozitor şi actor român, născut pe 1 august 1945, în comuna Podari, judeţul Dolj. Este unul dintre cei mai mari artişti ai tradiţiei româneşti, reuşind de fiecare dată să prezinte concepte noi pentru concertele pe care le susţine şi să reinterpreteze într-o manieră originală moştenirea românilor. Talentul său şi prezenţa scenică sunt inconfundabile, iar sălile de concert sunt pline la fiecare apariţie a sa.

De ce nu îşi publică propriile poezii: Gestul meu de a mă pune în slujba poeziei române adevărate este mult mai important.

Despre planurile muzicale: Nouă albume aşteaptă să iasă pe piaţă.

Despre public: Spectacolele mele, iar asta mă bucură foarte tare, întineresc. Dacă la început erau în proporţie de 70% oameni în vârstă, acum s-a schimbat raportul. Asta pentru că ei mă descoperă.

