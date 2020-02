Ora 19.02 Ligia Bărbării, despre cazurile care au impresionat-o cel mai tare: Legat de eşecul în obţinerea profilului ADN din probe biologice osoase. Aş vrea să mă refer la un proiect mare. E vorba de investigaţiile în gropile comune din fosta Iugoslavie şi acolo rata de succes la probele de os a fost variabilă, pentru că ele au suferit explozii de mine. Ei au raportat în literatură o rată de succes undeva între 60 şi 70%, la International Comittee of Missing Persons, chiar dacă au un laborator printre cele mai performante din lume. Lucrează cu 100 de probe de os pe săptămână. E ceva fantastic, iar eu am lucrat cu ei pentru că a fost o zonă post-conflict. Acolo sunt toate victimele după 40 şi ceva de ani sunt numai fragmente osoase. Au fost identificări osoase găsite la suprafaţă şi oase rezultate din exhumări. Voiam să spun că rata de succes pentru aceste probe de os vechi de 40 şi ceva de ani din Cipru, care o parte au fost prelucrate de acest laborator, altele au fost prelucrate în SUA, la un mare laborator, mai specializat decât cele ale FBI-ului. Rata de succes nu a depăşit 60%, iar dacă o probă a eşuat, a eşuat, asta a fost.

Ora 18.59 Mariana Roşu, despre rămăşiţele despre care se crede că aparţin Luizei: Aspectul morfologic era similar. Asta ne-a făcut să solicităm analiză comparativă şi la Institutull de Fizică Atomică fiindcă aveau un aspect similar şi gradul de depunere pe oase, culoare la fel, culoare negricios şi chiar albicios, ceea ce înseamnă calcinare, distrugere extremă. Iar asta apărea în ambele cazuri. Depinde şi ce părţi ale corpului veneau în contact cu flacăra.

Marius Tucă: Aţi avu semn de intrebare că putea arde Dincă fetele în butoi?

Ligia Bărbării: Nu.

Mariana Roşu: Nu. Aveau un aspect similar. Doar că în cazul celei presupuse victime, a doua victimă găsită. Am urmărit acelaşi protocol pe care îl facem în toate cazurile. În cazul Luizei trebuie să ţinem cont de faptul că ele au fost expuse de patru luni intemperiilor, plus umiditatea. Acolo era pădurice şi acolo mai mucegăiesc, mai trec animale, mai calcă peste ele şi bruma aceea de material proteic probabil s-a distrug. Şi aici expertiza a indicat că e vorba de o singură persoană, de sex feminin, s-au găsit fragmente din toate regiunile corpului, deci asta înseamnă că a fost ars tot corpul. Vârsta era între 15 şi 19 ani. Acum cu estimarea vârstei eu estimez şi vârsta la persoanele în viaţă minori, dar şi la persoanele adulte, pentru că sunt cazuri în care persoanele adulte nu au acte de identitate, deci practic acea persoană nu există. Evident că am urmat cursuri de-a lungul anilor şi m-am specializat în depistarea vârstei la persoanele vii. Asta m-a ajutat pentru că noi avem elemente pentru că sudarea epifizei la copii se face într-o anumită cronologie, aşa cum se face şi apariţia dinţilor, într-o anumită cronologie.

Marius Tucă: Credeţi că a doua victimă era Luiza?

Mariana Roşu: Convingerea mea este că cel mai probabil ea este. În afară de faptul că acest profil biologic cu vârsta între 15 şi 19 ani mai sunt şi aceste examene complementare făcute. Practic examenele făcute la Institutul de Fizică Atomică şi Universitatea de la Bucureşti au fost similare. S-a găsit aceeaşi „amprentă”, se găseau elemente rare unde într-un butoi de tablă zincată găseşti în principal fier şi zinc. Era prea mare coincidenţa ca să o ignori. A dat Dincă declaraţie că nu a ucis-o, dar de unde ştia că a fost răpită?

Ora 18.49 Ligia Bărbării, despre ştirile false publicate: Sincer, nu am citit aceste lucruri. Pe tatăl meu l-a chemat Nuţă Constantin şi cine m-a cunoscut putea să spună că am fost fata generalului Nuţă.

Noi am fost audiate la DIICOT în calitate de experţi, dar a existat şi o plângere penală. Nu, nu am fost audiate, dar a fost în scris, a fost şi o analiză. A fost un material al nostru. Audiate am fost în calitate de experţi. Ne-a întrebat când am ajuns la concluzia respectivă. Am fost audiate cam în acelaşi timp, în camere diferite.

La audierea mea a participat unul dintre avocaţii părţilor, Tonel Pop. A fost foarte simpatic pentru că a doua zi a reţinut ceva de la audiere. Procurorul m-a întrebat, pentru că s-a speculat că avem metode învechite, că se lucrează pe genunchi şi procurorul m-a întrebat ce echipament am folosit. Faci o descriere a metodei de lucru. A zis – scrie-mi producătorul şi ţara de provenienţă. Cu produs din SUA, din Japonia. Şi procurorul se opreşte şi mă întreabă – dar numai cu produse din SUA şi Japonia lucraţi? Nu, şi cu unele din Germania. Şi din România nu folosiţi?, a întrebat procurorul. Şi am zis - folosim alcool Absolut produs în România ca să ştergem mesele de lucru. Şi asta reţinut şi avocatul şi a spus la o emisiunea că se lucrează cu produse din SUA, Japonia şi Germania.

Ora 18.45 Mariana Roşu, despre probele indirecte în cazul Alexandrei: În cazul Alexandrei au fost şi probe indirecte care au întărit concluziile noastre, adică în butoiul respectiv au fost găsite şi bijuterii, fiindcă fata era pasionată de inele, au fost găsite bijuterii care au fost confirmate de mama ei. Nu era un butoi simplu, ci era un butoi improvizat. Au căzut şi nu au fost atinse de temperaturile acelea de topire. Ulterior s-au mai făcut două completări în cazul Alexandrei. În primul eram întrebaţi dacă oasele respective au suferit nişte traumatisme sau dacă proveneau de la întregul ei schelet. Erau teorii dacă s-a secţionat corpul şi s-a incinerat jumătatea inferioară sau superioară. Răspunsul e că am găsit oase de la craniu până la degete. În interior, craniul, dacă se supune la temperatură ridicată, se transformă în fragmente mici şi nu mai rămâne întreg. Acel curs pe care l-am făcut în Tenesse, SUA, se numeşte tafonomie medico-legală, care studiază procesul de descompunere a unui cadavru, nu numai putrefacţie, ci şi incendiere. A fost un experiment acolo făcut la o unitate de pompieri unde mi s-au dat nişte oase, erau de porc evident, aveau şi carne pe ele şi au fost supuse focului. Evident nu au fost temperaturi mai mari de 600 de grade. S-a văzut cum se degradează, dar elementele traumatice, înainte de a introduce oasele în vatra aceea, am provocat leziuni pe oasele respective cu toporişca, cu maceta. Şi s-au regăsit. Nu dispar. Astfel încât dacă cineva arde oasele crezând că dispar, ele nu dispar.



Am găsit aproape trei fragmente mandibulare. Apropo de teoriile că s-au extras dinţii Alexandrei. Cum să trăiască un om fără mandibulă, fără stâncile de temporal? Şi la Fizica Atomică s-au făcut teste şi s-au făcut şi la Universitatea din Bucureşti. Am detectat pe oase nişte particule, părea smoală şi atunci de asta ne-a venit ideea colaborării, să solicităm colaborarea colegilor de pe platforma Măgurele, care au aparatură mai bună. Ne-au confirmat. Au luat şi de pe pereţii butoiului, au luat şi din cenuşă şi au analizat substanţele prezente pe oase.

Ora 18.34 Ligia Bărbării detaliază testele făcute: Elementul osos e curăţat, decontaminat, se face o şlefuire se înlătură laturile exterioare ale probei de os. Prelucrarea de ţesut osos a început cam în 2004-2005. La început au durat doi-trei ani de tatonări până când am pus la punct un protocol care a fost îmbunătăţit de-a lungul anilor. Chimicalele pe care le foloseşti sunt foarte importante să le adaptezi la gradul de degradare al oaselor. Oasele din butoiul lui Dincă erau foarte degradate, fiindcă fuseseră supuse la o combustie înaltă. Asta nu ne-a împiedicat. Se curăţă, se şlefuiesc, se decontaminează şi apoi osul se transformă în pulbere. Ca să îl transformi se numeşte criomăcinare procesul. După ce înlăturăm sărurile, bineînţeles că ce rămâne e ca o masă gelatinoasă din care extragem material genetic. ADN-ul, pentru cei care nu ştiu, e într-o soluţie în care nu se vede nimic, e o soluţie în care ADN-ul se dizolvă în apă şi acea soluţie o analizăm. E o dozare şi determinare calitativă în care vedem dacă e ADN uman şi e o determinare şi cantitativă. Evident că ne dăm seama. Avem ADN uman. În ce cantitate. Era o cantitate foarte mică de ADN, dar am obţinut ADN uman, în cazul Alexandrei şi a fost semnalul că trebuie să mergem mai departe. Vreo şase zile a durat. Numai etapa de decalcifiere a durat vreo trei zile.

Apoi au fost comunicate Parchetului etapele preliminare, în care se spunea că e ADN uman şi s-a atribuit acest profil osos că e o probabilitate înaltă de 99,93% al Alexandrei Măceşanu. Era o cantitate mică de material genetic, degradată. Standardul de raportare, mă refer la standardele internaţionale, a fost îndeplinit.

Nu e vorba numai de această probabilitate de 99,93%, ci chiar de profilul genetic în sine. Noi când identificăm o persoană ne ducem în molecula persoanei şi ne ducem în mai multe regiuni. Cu cât avem mai multe informaţii cu atât creşte unicitatea unui individ. Când ne aflăm în marja asta e un rezultat foarte confortabil. Am obţinut suficientă informaţie încât să ne putem pronunţa că acest individ e unic biologic şi e acesta. Părinţii transmit cantităţi egale de material genetic, 50-50% de la mamă şi tată. Acolo unde echilibrul se perturbă intrăm în domeniul geneticii medicale şi avem acele sindroame genetice, etc.

Ora 18.15 Ligia Bărbării, despre primul contact cu Cazul Caracal: Sincer, am aflat când a venit cazul în institut. De multe ori evităm să ne uităm la ştiri. În general nu prea avem plăcerea să ne uităm la aceste ştiri bombastice. Este cercetare ştiinţifică, dar noi suntem în fiecare zi puşi în faţa unui caz de crimă, viol, incest. Asta vedem zi de zi şi la un moment dat ne încărcăm emoţional şi atunci încercăm să păstrăm o distanţă faţă de media, ca să nu mai vină acea încărcătură emoţională. E suficient cât avem. Era trimis cazul de Parchetul Olt. Rămăşiţele au ajuns întâi la departamentul de antropologie pentru că au fost oseminte şi protocolul prevede ca primul este doctorul antropolog.

Mariana Roşu: Auzisem de la poliţie cum că au găsit nişte oase şi prioritatea era să spunem dacă sunt de origine animală sau umană. Atunci fusesem avertizată că vor veni de urgenţă în laborator. A fost o procedură normală.

Ora 18.06 Mariana Roşu, despre analiza rămăşiţelor soţilor Ceauşescu: În partea medico-legală, eventuale leziuni traumatice se găsesc pe oase. La soţii Ceauşescu erau urmele de împuşcare. La Elena Ceauşescu cred că au fost folosite mai multe gloanţe, deoarece oasele erau mai deteriorate. La el mai puţin. Am comparat probele cu cele luate de la Valentin Ceauşescu şi de la un frate.

Ligia Bărbării: Au fost aduşi în Bucureşti. Au fost două-trei ore în care nu s-au găsit coşciugele. A fost o mică încurcătură, dezorganizare a celor care se ocupau şi de aici au început să apară poveştile. La solicitarea familiei, familia a plătit tot. Iniţial s-au dus în străinătate şi au cerut o echipă de legişti din Germania şi au nimerit la fostul meu îndrumător care a zis nu – mergeţi în România. Prelucrarea probei de os costă 1.800 de lei.

Mariana Roşu: Amândoi aveau plombe de aur. Tratamentele stomatologice erau înregistrate în fişe, la Policlinica 10 şi pe baza acestor elemente are un marcaj fiecare probă dentară, astfel încât dacă găseşti aşa ceva poţi găsi o persoană fără a mai recurge la teste ADN. Iar în cazul lor am găsit plombe şi dinţi de aur.

