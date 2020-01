Redăm principalele idei din emisiune:

Dumitran relatează un moment dificil cu Dincă: Mi s-a gâtuit vocea. I-am chemat pe colegi

Dorin Dumitran, ofiţer psiholog, a declarat la Marius Tucă Show că au fost momente când a cedat, unul dintre acestea fiind atunci când a citit relatarea scrisă de Gheorghe Dincă privind modul în care a chinuit-o pe Luiza.

Dorin Dumitran: Dincă se lăuda că are 2 tone de haine în casă. Era clientul magazinelor second hand

„Gândiţi-vă la şocul trăit de el şi trezindu-se cu oameni în negru peste el şi încătuşat (atunci când anchetatorii au intrat, dimineaţa, în casa lui Dincă, pentru percheziţii, n.r.). Elementul supriză nu îi place pentru că il jigneşte. El trebuie să aibă răspunsurile întotdeauna”, a declarat Dorin Dumitran a declarat, la Marius Tucă Show.

Ora 19.10 Despre unicitatea suspectului din Cazul Caracal: Acest Dincă este unic prin ceea ce a făcut. El nu doar a incinerat cadavrele, dar le-a şi pisat şi mestecat. Profilul psihologic: Este un criminal cu sânge rece, care comite fapta în stare crepusculară, care se produce pe fondul îngustării câmpului de conşţiinţă. Apoi se linişteşte. Scopul lui era să ţină victimele cât mai mult în viaţă. Este vorba de sadism.

Ora 18.46 De ce nu ar fi trebuit să ajungă la presă rechizitoriul, potrivit lui Dumitran: Nu am fost de acord cu publicarea rechizitoriului. Cred că oamenii trebuie să fie feriţi de astfel de detalii înfiorătoare. Nu este în regulă ce se întâmplă.

Ora 18.44 Profilerul, despre celebrul butoi din curte: Butoiul este, de fapt, un arzător cu tiraj. Nu un butoi în care afumi şunca. Eu aveam deja intima convingere, din tratatele pe care le-am citit, că ceea ce se spunea că se întâmplase acolo se putea întâmpla practic.

Ora 18.38 Când a cedat prima dată Dincă: Elementul surpriză nu îi place lui Dincă, deoarece asta îl jigneşte. El vrea să fie mereu pregătit. Această vulnerabilitate l-a făcut să facă primele mărturisiri, în foişor, la el în curte, către ofiţerul Daniel Barbu.

Ora 18.14 Portretul pe care psihologul i l-a făcut iniţial suspectului din Cazul Caracal: Iniţial am refuzat să îl văd pe Dincă deoarece am vrut să văd mai întâi locul faptei. Două chestiuni m-au intrigat: în primul rând aspectul interior al camerei în care au fost ţinute fetele şi apoi acel chepeng care acoperea o fostă groapă de vizitare auto. Era un fel de fosă-cisternă despre care a spus că era un adăpost anti-atomic. Acela era un loc destinat contenţiei victimelor, fapt care nu s-a demonstrat în anchetă. Dincă are 117 kg. Nu ar fi avut loc să stea acolo în caz de ceva. Camera în care le-a ţinut pe fete avea o sursă de lumină, dar victimele au fost ţinute pe întuneric. Era o condiţie care ducea la creşterea excitaţiei sexuale. Uşa se deschidea în interior, iar în dreapta ei, la o înălţime de 70 de cm era un cui cu un mănunchi de chei care deschideau uşa. Fetele nu puteau ajunge acolo, deoarece au fost practic priponite. Aveau ochii acoperiti cu scoci şi gura, iar televizorul era dat tare când erau lăsate singure. (...) Dincă este un tip care s-au autoizolat progresiv, cu o stimă de sine scăzută, cu o limitare gravă a tot ceea ce ar fi însemnat intruziune în mediul său gospodăresc, un om cu probleme psihice.

Ora 18.03 Colonelul Dumitran, despre cazul la care lucrase înainte de Caracal: Înainte de Cazul Caracal l-am avut pe cel al fetiţei din Baia Mare violată cu sălbăticie de un băiat de 17 ani. Fetiţa a fost violată în fecale, lovită în zona capului. Cam în şase ore „l-am spart” pe agresor, l-am făcut să vorbească şi să mărturisească în detaliu. (...) Între mine şi Dincă a fost o „răsucire” reciprocă. Avem de a face cu individ foarte viclean, foarte rudimentar, foarte arogant. Vârsta lui îi dă un ascendent deosebit.

Ora 18.02 Dumitran, despre meseria lui: Nu îmi place ideea de „profiler”. Ofiţer psiholog e suficient. Ştire iniţială

Marius Tucă şi Dorin Dumitran vor discuta despre rechizitoriul în dosarul Caracal.

Cum a reuşit să-l determine pe Gheorghe Dincă să vorbească?

Care a fost momentul în care a ştiut că o se cedeze?

A făcut presiuni asupra lui?

Cât l-a ajutat expertiza psihiatrică a lui Gheorghe Dincă?

Cât timp i-a luat pentru a creiona profilul lui Gheorghe Dincă?

Cum a reuşit să detecteze manipulările, minciunile de adevăr în dialogul cu Gheorghe Dincă ?

A avut sau nu complici Gheorghe Dincă?

Au mai existat şi alte victime înainte de Luiza şi Alexandra?

Sunt doar câteva din întrebările la care va răspunde profilerul Dorin Dumitran, marţi, începând cu ora 18.00, într-o emisiune LIVE "Marius Tucă Show".