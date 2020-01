Redăm cele mai importante subiecte din emisiune:

Ora 19:06 Ilie Năstase: Simona Halep trebuie să fie foarte concentrată la turneele de Mare Şlem

„Dacă ai fost numărul unu, asta i-am spus şi lui Halep, nu mai contează că acum eşti pe doi, trei sau cinci. Ea trebuie să uite şi să fie foarte concentrată la turneele de Mare Şlem. Ai fost numărul unu odată, e de ajuns! Cred că toţi jucătorii vor să facă performanţă acolo", a declarat primul lider din ierarhia ATP, la emisiunea Marius Tucă Show.

Simona Halep nu a părăsit top 10 WTA în ultimii şase ani. Ea a început sezoanele 2017, 2018 şi 2019 din postura de lider mondial, iar în prezent se clasează pe poziţia secundă.



Năstase a mai spus că Simona Halep poate învăţa foarte multe de la Monica Niculescu, jucătoare care are o ambiţie ieşită din comun: "Simona e ambiţioasă. Asta e cel mai important. Mai e o jucătoare ambiţioasă, Monica Niculescu, care joacă la fel şi dacă e condusă cu 5-0. Dacă ar avea ambiţia ei, n-ar pierde niciun meci. Şi Sorana Cîrstea îmi place, şi Buzărnescu şi Begu. Să ai atâtea jucătoare în top 100 e o performanţă foarte mare pentru o ţară mică".

Întrebat despre posibilitatea ca Simona Halep să îi egaleze sau să îi depăşească performanţele din tenis, Năstase a răspuns: "Simona e tânără, poate să mă egaleze, are 28 de ani. Eu sunt la băieţi, ea e la fete. De ce să mă supăr?"

Ora 18:40 Ilie Năstase: N-am avut antrenor niciodată, eram singur. Mai venea câte o soţie, din când în când

Ilie Năstase, primul lider din ierarhia ATP, a vorbit în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” despre diferenţele dintre tenisul din perioada sa şi cel de acum. Fostul mare sportiv român spune că nu beneficia de antrenori, preparatori fizici sau arbitri profesionişti, aşa cum se întâmplă în prezent.

„N-aveam antrenor niciodată. Eram singur. Din când în când, mai venea câte o soţie, când nu eram divorţat. Se uita şi ea şi îmi ţinea pumnii între toţi ăia, 15.000 sau 20.000, câţi erau. La meciul cu Arthur Ashe (n.r. - finala US Open 1972), le arătam ce trebuia să le arăt. Mă făceau să fiu şi mai rău pe teren când aveam un public ostil. Mă concentram şi publicul mă înverşuna şi mai mult, să fiu şi mai al dracului. Cam nimeni nu avea antrenori atunci, nici manager, nutriţionist, maseur. Eu mâncam ce mâncau toţi. O friptură, fructe, banană”, a declarat Năstase, la „Marius Tucă Show”.

Citeşte continuarea...

Ora 18:30 Ilie Năstase, despre cum a reuşit să ajungă numărul 1 mondial : Cel mai bun antrenament e meciul în sine, eu jucam la simplu, dublu, dublu mixt

Fostul mare tenismen român, Ilie Năstase (73 de ani), a povestit, în emisiunea moderată de Marius Tucă, despre cum a reuşit să ajungă numărul unu mondial şi să câştige 87 de turnee la simplu, 51 la dublu, 7 turnee de Grand Slam (simplu şi dublu) şi de cinci ori Turneul Campionilor.

Ilie Năstase a dezvăluit că nu a reuşit să echilibreze balanţa între sport şi viaţa personală.

„(n.red. - despre declaraţia lui Ilie Năstase - În viaţă, tenis, căsnicie am regulile mele. La a câta căsătorie eşti?) - La a cincea, dar ştii care e problema că atunci când eşti pe circuit e foarte greu să ţii familia, mai ales atunci când ai copii sau să zici că iau şi copilul cu mine pe circuit şi îi stric şi lui viaţa. Nu am putut să fac asta, nu am putut să le împac pe amândouă bine. Cineva trebuia să câştige bani, să ţină familia, eu eram ăla.

Ea, soţia, trebuia să se ocupe de copil şi de şcoala ei şi ce făcea acasă. Stăteam lângă Paris, am avut casa lângă Paris şi asta e problema, când nu eşti acasă (n.red. - se rupe ceva)... exact, nu ţine.

Două au fost pe circuit (n.red. - căsătorii) şi trei fără circuit, au fost pe circuitul ăla mic, a fost circuitul ăla bătrân, la veterani”, a precizat Ilie Năstase în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”.

Citeşte continuarea...

Ora 18.00 Ilie Năstase: Am 17 terenuri de tenis, dar nu m-a ajutat absolut nimeni. Asta este răutate

Năstase spune că Primăria Sectorului 1 nu a dorit să îl sprijine în activitatea sa, el fiind nevoit să aştepte o perioadă foarte lungă pentru a intra în posesia Bazei Sportive Voinţa. De asemenea, primul lider din istoria ATP este de părere că ar fi avut toate condiţiile necesare la dispoziţie dacă ar fi ales să plece într-o altă ţară.

„Există o academie, dar m-am chinuit mult. Nu financiar, dar m-am chinuit mult să intru pe terenul acela, Voinţa. 20 de ani! Dacă m-aş fi dus în altă ţară, probabil mi se puneau la dispoziţie în următoarele trei ore. Am 17 terenuri de tenis, am un teren de fotbal, pe care l-am închiriat lui Ciprian (n.r. Marica). L-a făcut frumos, a făcut tribuna cu lumină, a început să arate frumos. Nu am fost ajutat de absolut nimeni, nici de domnul primar al Sectorului 1. Nu ştiu ce a făcut şi cum a făcut, dar a mers să sponsorizeze Rapidul, care e în Sectorul 6. Eu am fost în Sectorul 1 şi nu am avut voie. Probabil domnul Copos a pus reşedinţa Rapidului în sectorul 1. El decide ce vrea să facă. Eu l-am găsit pe Ciprian, care a băgat bani. Nu e un reproş. Dar dacă ai pe cineva, care vrea să facă o academie frumoasă şi nu îl ajuţi, asta înseamnă că e răutate. E răutate, după mine. I-am spus că pot trece oamenii, să vină cu cărucioare, să vină copii de peste drum, să joace gratis”, a declarat Năstase, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”.

Citeşte continuarea...

Ora 17:47 Ilie Năstase: Nu vreau statuie, pot să-mi fac singur. Dar respectul asta cere, o statuie

Ora 17:31 Ilie Năstase, despre familia lui: Cel mai mare copil al meu are 45 de ani. E de o seamă cu soţia mea.

Ora 17:19 Ilie Năstase, despre clasa politică: Politicienii ăştia care dau legi, n-au familie, n-au prieteni? Ce le spun lor? Ţara a fost preluată de nişte oameni care au vrut să o controloze în continuare.

Ştire iniţială

Ilie Năstase va rememora împreună cu Marius Tucă momentele de aur ale carierei sale de jucător profesionist.

Ce s-a schimbat în tenisul romanesc de la Ilie Năstase la Simona Halep?

Cum a fost când a scris istorie devenind primul român nr. 1 mondial?

Ce a simţit când primea trofeu după trofeu şi cum i s-a schimbat viaţa trăind într-o ţară comunistă?

Care a fost secretul succesului său? Cine i-a îndrumat primii paşi şi cine i-a marcat cariera?

Cum a trăit trecerea de la comunism la capitalism?

Ce spune despre Simona Halep? Ce sfaturi dă celor care vor să-i calce pe urme?

E greu sau e uşor să te numeşti Ilie Năstase? Cum a făcut faţă celebrităţii?

Sunt doar câteva din întrebările la care va răspunde Ilie Năstase , luni, începând cu ora 17.00, într-o emisiune LIVE „Marius Tucă Show”.