Redăm principalele idei din emisiune:

Ora 18.08 Despre familiile care nu vor să accepte ce le spun anchetatorii: Familiile se aşază în tranşeea negării. După negare, vine acceptarea.

Ora 17.45 Butoi, despre cel mai terifiant caz din carieră: A fost cazul „Amantul gestionarelor”. Era concentrat numai pe femei care lucrau în comerţ. Le ducea la el acasă, unde le viola, le sugruma, iar apoi le deposeda de bijuterii. A comis trei crime.

Ora 17.44 Psihologul, despre criminalii de tipul lui Dincă: Aceşti infractori, feroce afară, în anchete sunt laşi, transpiră şi put.

Ora 17.37 Despre profilerul din Cazul Caracal: Trebuie încurajată această activitate, dar şi relaţiile cu americanii, deoarece noi nu avem experienţă în acest domeniu. Tânărul acesta (n.e. - Dorin Dumitran) este admirabil. Totuşi, profilerul nu spus dacă Dincă a acţionat cu complici şi dacă mai are crime.

Ora 17.35 Butoi, despre pedeapsa pe care ar putea-o primi suspectul: Sunt convins că Dincă va primi închisoare pe viaţă. Desigur, asta decide judecătorul.

Ora 17.28 Psihologul criminalist: Proba esenţială în dosar a fost discuţia la 112. Asta l-a legat pe Dincă de speţă. Fata descrie cu lux de amănunte ce i s-a întâmplat. Iar discuţia a fost înregistrată.

Ora 17.25 Despre butoiul controversat folosit de Dincă: Spuneau mulţi că în butoi trebuia să ai 1.800 - 2.000 de grade, că altfel nu mergea. Au spus şi specialiştii de la FBI că peste 140 - 200 de grade, arde (n.e. - un corp) de nu se mai găseşte nimic.

Ora 17.19 Despre cei care au greşit în Cazul Caracal: Oamenii aceştia au făcut ceea ce au crezut că fac bine. Eu am fost mereu tolerant faţă de cel care greşeşte profesional, dar nu şi faţă de cei care greşesc din rea-credinţă.

Ora 17.14 Psihologul, despre criticile pe care le-a primit la începutul Cazului Caracal: După fapte anchetate, coordonate de mine, s-au făcut filme. Nu invers, cum m-au acuzat unii, cum că eu m-am uitat la filme poliţiste.

Ora 17.06 Tudorel Butoi, despre Dincă: Dincă face parte din zona psihopatului sexual. Ucide victimele în apropierea „grotei”. Este un prădător sexual achizitiv. Gândeşte: „Le am aici. Ştiu ce am făcut cu ele. Ştiu cum le-am distrus.” Am mai întâlnit cazuri în care indivizi de 90 de kg au fost arşi în cuptorul de pâine, iar până dimineaţa nu a mai rămas mai nimic din ei.

