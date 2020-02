Redăm principalele idei din emisiune:

18.51 Ion Cristoiu, despre premierul de după 21 iunie: Nu, nici nu se pune problema să mai fie Orban, dar el nu ştie.

Ştiţi de ce nu va fi? Pentru că aliatul care va fi va spune: „Nu Orban”.

18.47 Ion Cristoiu, despre declaraţiile lui Iohannis: El a făcut o chestie anticonstituţională.

A spus că sunt inutile consultările de mâine. Aici s-a demascat, pentru că mă aşteptam să spună: „Vedem la consultări”. A spus că nu va fi PSD, indiferent de majorităţi. (...) Până pe 21 iunie va fi interimar. Orban e în continuare interimar. Constituţional există doi Ludovic Orban, ăla care e interimar şi ăla care e propus. Aţi înţeles?

18.30 Ion Crostoiu, despre „dezastrul postdecembrist”: Eu sunt convins, dezastrul postdecembrist a fost faptul că PSD a fost mai tot timpul la putere

În felul acesta scăpa şi PSD de complexul puterii. La fiecare cinci ani scotea şi PSD limba la electoratul dreapta. Dacă ar fi fost patru ani unii, patru ani alţii, la un moment dat nu ar mai fi fost discrepanţa asta.

18.23 Despre interesele „instituţiilor de forţă”

Marius Tucă: Noi ştim bine cum a ajuns Iohannis preşedinte. Era cel mai la îndemână cu instituţiile de forţă. Cum se poziţionează ele acum?

Ion Cristoiu: Vreţi să vă spun un paradox? Sistemul nu e interesat ca PNL să câştige. Ei vor face pe dracu în patru ca PNL să nu câştige majoritatea absolută pentru că vor spune aşa: „Ăla şi cu ăla ne belesc”. La ei nu există sentimente. Mi-a spus odată cineva de la ei, nu vă dau numele: „Domnule, ne-am făcut cruce când a dispărut USL”. Nu şi la PSD. Ei se tem de majorităţi, de oricare parte ar fi. Cel mai bine să fie mulţi şi mici.

18.21 Ion Cristoiu, despre cum se va descurca PSD la alegeri: Domnul Ciolacu a fost adeptul tezei că PSD trebuie să intre în opoziţie urgent, dar cu un scop mulţumitor.

Acum, cu această victorie, e preşedintele PSD. Scopul lui este ca partidul să aibă în continuare primari, care sunt coloana vertebrală a partidului. Aceştia sunt şi şefii organizaţiilor locale. Au reuşit să facă să nu fie primari în două tururi. Au nevoie de un scor multumitor în aşa fel încât să fie puternici în opoziţie.

18.15 Ion Cristoiu, despre electoratul PNL: Electoratul PNL e unul nedemocratic, nu crede în democraţie.

Cât sunt ai noştri au voie să încalce. A apărut la tefelişti următoare teză. Domnule, OUG sunt bune pentru popor, rele dacă sunt date de PSD.

18.06 Ion Cristoiu: PSD se va duce mâine cu plopul fără mere, cu apostolul Pavel, nu cu dl. Iuda, cu dl. Pricopie.

Nu contează. Nu Dâncu. Nu riscă. Nu îşi asumă riscul unui pesedist. Ei vor face hau-hau, gata victorie, dar ei ştiu că e comedie. Este un meci de box aranjat. Ei vor spune în seara asta, noi nu vrem anticipate, vrem să ajungem la guvernare. Dar ei ştiu că nu vor. Vor merge cu Pricopie, cu apostolul Pavel. Preşedintele va fi serios. PNL va merge tot cu Orban premier. Dl. Iohannis va medita, ştiţi că el e serios. Ah se va duce şi Băsescu cu cineva. Cu Ioana Constantin, e o fata simpatică, o tânără simpatică. Spune multe. Ea e promovată mereu de PMP când e vorba de un post. Iohannis va spune că mâine cheamă la consultări. Că e o criză. Începe cu PSD: „S-a dovedit încă o dată că e ciuma roşie”. Despre Guvernul orban va spune că a fost cel mai bun din istoria României. Apoi va spune: „Eu m-am gândit mult şi îl pun pe Ludovic Orban”. Ştiţi de ce îl pune? Pentru că dl. Ciolacu a anunţat deja că dacă e Ludovic Orban nu îl votează. Aţi înţeles? E o comedie. Nu am pomenit de la 30 de ani încoace în istoria postdecembristă o asemenea comedie.

18.00 Marius Tucă: Cine pierde şi cine câştigă din căderea Guvernului Orban

Ion Crostoiu: Dacă facem acum o socoteală a ce s-a întâmplat azi vom vedea următorii câştigori şi perdanţi. USR e perdant prin Dan Barna. Ghinea deja începe să joace altfel. Spre stupoarea mea, dl. Dan Barna, în loc să se transforme USR în câinele de pază al democraţiei, singurul care s-a sesizat a fost Ghinea care a spus că face plângeri penale. Ce face Barna? Se leagă de UDMR. De ce? Că nu a avut curaj. El trebuia acum să ţină un discurs în care să îi facă praf că au dat 25 de ordonanţe. Din 1991, de când s-a făcut Constituţia, noi am avut o mare problemă cu abuzul de ordonanţe. Ordonanţele în general au fost critiate.

Marius Tucă: De ce 25 într-o noapte? Daţi-mi o explicaţie.

Ion Cristoiu: Nu ştiu. Mi-am dat seama de calcule din ce vorbesc liberalii acum. Vrem să arătăm electoratului nostru că facem orice pentru binele oamenilor. Acum nu le cereţi să fie şi deştepţi.

Marius Tucă: USR... ce s-a ales de el?

Ion Cristoiu: Perdantul numărul 1 e Dan Barna, nu am zis că e USR. La Bucureşti era clar că Nicuşor Dan o bătea pe Violeta Alexandru. Aşa până la urmă PNL va impune un candidat celor de la USR la jocul pe sub masă. La ea se lucrează, la notorietatea ei, chiar şi episodul acesta cu liftiera am auzit că asta ar fi. Guvernul fiind interimar nu mai poate da OUG. Vor fi alegeri într-un singur tur. Deci baronii locali PSD vor lua şi ei mai multe. PSD, dar şi PNL se confruntă cu problema primarilor care nu se mobiliează pentru parlamentare. Dar ştiţi cine pierde? USR că nu are primari.

Ora 17.52 Marius Tucă: De ce s-au dat 25 de ordonanţe de urgenţă într-o noapte

Marius Tucă: Asumarea alegerilor în două tururi e de fapt înţelegere între Iohannis, Orban şi Ciolacu. Asta spuneţi dvs. De ce trebuiau 25 de OUG într-o noapte?

Ion Cristoiu: Ca să îi dea argumente lui Victor Ponta să voteze împotriva Guvernului. Acele OUG nu sunt valabile pentru că nu au fost publicate în Monitorul Oficial. Acum e târziu, pentru că a căzut Guvernul. Nu contează când cade Guvernul, contează când e trecut în Monitorul Oficial. În acel moment Guvernul era căzut, când au fost publicate.

Ora 17.51 Ion Cristoiu: Nu au decenţă. Nu au cei 7 ani de acasă. Nu te face nimeni prost. Ei sunt cum sunt.

Nu au avut mandat să fie aşa. A avut mandat Violeta Alexandru să se certe cu liftierele? Cum să te cerţi cu liftiera? Nici în comediile proaste de la bulevard nu am auzit o femeie că stă la uşă şi ascultă. Dl. Vela a făcut ceva cu poliţia? Spunea că face ceva cu Poliţia.

Ora 17.47 Marius Tucă: Mi se pare halucinant că într-un timp atât de scurt am ajuns aici

Ion Cristoiu: Experimentele de acest fel au loc pe un corp viu, care e România, e viaţa din România şi nu ştii care vor fi efectele. Eu nu am văzut Guvern mai prost ca acesta şi o spun cu responsabilitate. PNL actual e alcătuit din două partide, nu e partid nou ca USR. Culmea este că mai bun a fost Guvernul Cioloş, adică mai decent. Noi ne aşteptam ca nişte oameni, un partid alcătuit din PDL şi PNL care au fost partide guvernare, ne aşteptam ca la nivelul decenţei să fie buni.

Marius Tucă: Iohannis nu l-a gândit ca un Guvern de tranziţie, ci ca pe un Guvern „provizoriu”.

Ion Cristoiu: Staţi un pic că provizoriu nu înseamnă prost. Violeta Alexandru putea să fie provizorie, permanentă şi eternă. Eu vorbesc de spectacolul oferit de ea. Spectacolul oferit de doamna de la Educaţie. Spectacolul oferit de Cîţu. Dl. Cîţu e un actor, un măscărici. Nu există aşa ceva, pentru că cei care l-au pus nu sunt conştienţi în domeniul finanţelor orice strănut al tău, orice scris se traduce în pagube. E un om serios care spune că îl urmăresc spioni, se postează pe Facebook.

Ora 17.40 Ion Cristoiu: Cum spunea un înţelept oriental, „Fereşte-ne Doamne de evenimente interesante”.

Ce s-a întâmplat în trei luni mi se pare halucinant. Guvernul Orban a venit la putere, după ce a fost votat în Parlament. În trei luni acest Guvern cade. Acest Guvern ajunge de la încrederea pe care o afişa în fiecare zi la această demenţă pură de a da 25 de OUG într-o noapte. Şi punctul culminant, staţia terminus, Guvernul cade. Chiar dacă ei au gândit pentru anticipate, imaginea publică e că ei au căzut. Ei nu îşi pot permite să spună că au vrut.

Ora 17.37 Ion Cristoiu: Prin căderea Guvernului, după părerea mea, s-a făcut primul pas către anticipate.

Din câte am înţeles, pe 21 iunie sunt locale, anticipate parlamentare. E un moment istoric, foarte primejdios, deoarece nu există precedente. Nu ştiu ce iese până la anticipate. Trebuie să cadă două guverne. Chiar dacă pică printr-o înţelegere PSD şi PNL. Tot acest fă-te că lucrezi, ele se petrec pe corpul viu al României. România are probleme, se pot ivi probleme şi nu poţi să ştii care vor fi efectele. Oricât ai ţine sub control, politicienii noştri nu au învăţat acest lucru, nu poţi să ştii ce iese din realitate.

Ora 17.34 Ion Cristoiu: Să începem cu momentul de azi noapte halucinant.

Nu cred că în istoria postdecembristă a mai existat, noaptea ca liberalii, Guvernul să dea 25 de OUG. Am înţeles că la unele nici nu era redactat textul. E periculoasă justificarea acestui moment antidemocratic, anti-stat de drept. Era nevoie pentru ţară deoarece PSD a făcut, bla, bla a dres. Eu am mai auzit asta de la Stalin, la Ana Pauker. Poporul are nevoie să arestăm duşmanii de clasă deci e bine să îi arestăm... Ar fi o mare greşeală ca românii să ia în serios acest argument, fiindcă ne întoarcem rapid la dictatură, dacă acceptăm asemenea acţiuni antidemocratice. Democraţia a fost înfiinţată de la Magna Carta în numele unei idei generoase umaniste şi anume – că trebuie să rezolvi toate problemele, inclusiv infractorii, corupţii sau teroriştii, dar asigurând democraţia. E cu atât mai ciudat cu cât se dovedeşte azi că a fost o şmecherie. Guvernul a căzut, căderea Guvenrului a fost trecută în Monitorul Oficial, dar ordonanţele nu au fost trecute.

Ştire iniţială

Marius Tucă şi Ion Cristoiu vor analiza la cald dezbaterile şi votul la prima moţiune de cenzură a PSD împotriva Guvernului Orban, la trei luni de la instalare.

Va fi adoptată sau nu moţiunea de cenzură?

Va pica Guvernul Orban? Ce va urma după?

Cine va forma viitorul guvern?

E posibil un guvern de uniune naţională?

Va desemna sau nu PSD un nou premier?

Vor fi declanşate alegeri anticipate?

Cine pierde, cine câştigă în urma crizei politice declanşate?

Sunt doar câteva din întrebările la care va răspunde Ion Cristoiu , miercuri, începând cu ora 17.30, într-o emisiune LIVE „Marius Tucă Show”, pe mediafax.ro şi gândul.info.