Psihologul criminalist: Gheorghe Dincă ar fi violat alte 4 – 5 fete sub 15 ani

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tucă Show” că are informaţii că alte 4 – 5 fete sub 15 ani ar fi fost violate de Gheorghe Dincă, familiile reclamând aceste fapte în faţa procurorilor.

„Sunt 4 – 5 fetiţe sub 15 ani. E altă speţă. O familie dintre ei, de pe acolo, vine şi îi spune lui Dincă: <Vezi că noi avem treabă la câmp, ţi-o las şi eu pe asta mică pe-aci printre fiare, pe unde repari tu>. Nu au apucat ăia să ajungă în câmp şi a violat fata. Informaţia clară. Dintr-o familie de romi (e fata – n.r.). Vom vedea ce s-a întâmplat. Ele au mărturisit aceste fapte la parchet şi vom vedea care e soarta lor acum”, a spus Tudorel Butoi la „Marius Tucă Show”.

Psihologul criminalist Tudorel Butoi: Legiuitorul nu enumeră poligraful în categoria mijloacelor de probe / Testul nu e obligaţie - VIDEO

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, că testul poligraf, la care urmează să fie supus Gheorghe Dincă, nu reprezintă o probă serioasă în instanţă, ci poate doar să aducă indicii în orientarea primelor cercetări. Butoi mai spune că testul nu este obligatoriu pentru suspecţi.

„Testul poligraf nu este o obligaţie. Niciun procuror, nimeni nu poate să oblige niciun fel de suspect să facă testul poligraf. Există un principiu - dreptul persoanei de a nu se incrimina. „Nu vreau să-l fac.” (...) Ce este? E un drept al meu ca bănuit să apelez la testul poligraf, în speranţa mea deseori iluzorie că prin test vă demonstrez că nu sunt vinovat”, a explicat Tudorel Butoi, la „Marius Tucă Show”.

Tudorel Butoi, despre investigaţia din cazul Caracal: Probele vorbesc despre două crime - VIDEO

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tucă Show”, că probele în cazul Caracal vorbesc despre două crime, chiar dacă nu există cadavru.

Psihologul criminalist a explicat, la „Marius Tucă Show” cum interpretează probele şi de ce sunt clare în privinţa a două crime.

„Probele astăzi vorbesc despre două crime. (...) Când vorbeşte Codul despre omor el zice <uciderea unei persoane> şi ca să dovedesc uciderea unei persoane în unele cazuri am şi posibilitatea de a oferi cadavru, cu autopsia, cu tot ce trebuie, dar am situaţia în care nu am din cadavru absolut nimic. Cazul Cioacă”, afirmă Tudorel Butoi.

Potrivit acestuia, prima probă „de necontestat” este discuţia dintre Alexandra şi 112.

Tudorel Butoi, în cazul Caracal: Printre oase, am numărat 42 de nasturi de blugi - VIDEO

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tucă Show”, că a identificat, în fotografiile efectuate la oasele găsite în cenuşa din casa lui Gheorghe Dincă, 42 de nasturi de blugi, ceea ce dă de gândit în condiţiile în care suspectul a spus că şi-a ars victimele.

„Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenuşă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat Tudorel Butoi, la „Marius Tucă Show”.

Psihologul criminalist a mai precizat că Gheorghe Dincă este un violator în serie aparte.

„Analiza comportamentală în curs de desfăşurare va aduce lămuriri vizavi de cum s-a născut, cum s-a creat ce antecedente sunt. Dar din punctul meu de vedere, are o bizarerie acest Dincă. Dincă este un criminal, violator în serie - şi pe fondul acesta a avut cele două accidente - Luiza şi Alexandra. Dar este un prădător de tip animalic, care-şi aduce victimele la vuzuină, să le aibă sub control, cum fac vulpea, ursul, câinele, şi-şi îngroapă hrana în apropiere. este singurul caz în care găsim criminalitate în serie cu victime în acelaşi habitat cu făptuitorul”, a declarat psihologul criminalist.

