Gheorghe Dincă ar fi abuzat-o sexual pe Luiza Melencu, de 18 ani, înainte de a-i pune capăt zilelor, dar a avut un complice, care îl ajuta la curăţenie în curte, scrie cancan.ro.



Ştefan Risipiceanu ar fi numele individului, în vârstă de 46 de ani, care a fost invitat la emisiunea „Acces Direct”, la scurt timp de la mediatizarea cazului Caracal.



„Nu îmi vine să cred. Nu ar fi în stare să răpească fete. Nu l-am crezut. Şi vecinii mi-au spus cum ai putut să dormi cu acest criminal. Eu nu am nimic de ascuns”, a spus bărbatul la televizor.



Luis Lazarus l-a privit cu suspiciune pe Ştefan Risipiceanu încă de atunci: „Văd că sunteţi cam ars pe mâini şi, într-un mod ciudat, victimele au fost arse într-un butoi. Aveţi nişte pete ciudate şi, în general, soarele când te arde, te arde uniform”, l-a întrebat investigatorul.



„Aşa se înnegreşte. E din cauza soarelui”, a declarat bărbatul.



„Deci, practic, nu aţi participat la această acţiune care vizează arderea cadavrelor”, l-a întrebat Lazarus.



Cu puţin timp în urma, procurorii DIICOT – Structura Centrală au reţinut un inculpat acuzat de săvârşirea infracţiunii de viol în formă agravată asupra victimei majore din dosarul menţionat, infracţiune pedepsită cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.



Inculpatul, în vârstă de 46 ani a intrat în atenţia DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la structura centrală, iar în acest moment, vă pot confirma că au fost administrate probe suficiente, ştiinţifice şi testimoniale, pentru a formula acuzaţii oficiale faţă de acesta.



În fapt, la data de 14.04.2019, în jurul orelor 12.00, după ce inculpatul DINCĂ GHEORGHE a răpit-o, prin constrângerea cu acte de violenţă, pe victima MELENCU MIHAELA LUIZA, ce aştepta „la ocazie” pe raza municipiului Caracal, judeţul Olt, a transportat-o la domiciliul său, în scopul exploatării sexuale în interes personal şi în aceste împrejurări a fost surprins de către inculpatul reţinut astăzi. Acesta a ajuns inopinat în curtea imobilului, unde a observat victima sechestrată în autoturism.



Precizez că inculpatul făcea parte din anturajul inculpatului DINCĂ GHEORGHE şi era folosit de către acesta, ocazional, la diverse munci în gospodărie.



La explicaţiile oferite de către inculpatul DINCĂ GHEORGHE în sensul că victima este o fată pe care a adus-o pentru a întreţine relaţii sexuale, inculpatul reţinut i-a solicitat acestuia să-i permită şi lui întreţinerea de astfel de relaţii cu MELENCU MIHAELA LUIZA.



În aceste împrejurări, pentru a-şi conspira faptele, inculpatul DINCĂ GHEORGHE a fost de acord.



Astfel, în aceeaşi zi, în camera unde dormea inculpatul DINCĂ GHEORGHE, prin constrângere manifestată prin violenţă fizică şi verbală, cei doi au violat-o pe tânăra lipsită de libertate.



Doresc să precizez faptul că, bărbatul reţinut astăzi, autor al infracţiunii de viol în formă agravată, este o persoana fără ocupaţie, fără pregătire, fără venituri şi fără un domiciliu stabil.



Este necăsătorit, nu are copii şi este cunoscut ca fiind consumator de băuturi alcoolice.



Aş dori să fac o subliniere foarte importantă pentru a evita speculaţiile şi anume că, acesta nu este cunoscut cu antecedente penale şi nu există nici o conexiune între inculpat şi vreun grup de criminalitate organizată investigat de către DIICOT.



De asemenea, până în acest moment, nu există nici un indiciu ori probă din care să rezulte că ar fi avut vreo formă de participaţie la comiterea infracţiunilor reţinute deja în sarcina inculpatului DINCĂ GHEORGHE.



Cu alte cuvinte, inculpatul reţinut astăzi nu este complice, instigator sau co-autor la săvârşirea celorlalte infracţiuni pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de GHEORGHE DINCĂ.



Inculpatul va fi prezentat instanţei de judecată, procurorii DIICOT urmând să solicite emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele acestuia.



Procurorii DIICOT nu au ignorat nici o ipoteză de anchetă, au fost verificate toate variantele de lucru, iar la acest moment, sunt în măsură sa vă aduc la cunoştinţă, finalizarea dosarului până la sfârşitul acestui an.



Prezenta declaraţie de presă o puteţi regăsi şi pe site-ul instituţiei”, a declarat Giorgiana Hosu, adjunct DIICOT.